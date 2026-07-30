Primul studiu observațional desfășurat pe Via Transilvanica despre impactul mersului pe jos asupra sănătății fizice și emoționale. Înscrie-te și tu

Rezultatele cercetării cantitative realizate de Unlock Research în luna mai a.c. la cererea MedLife au evidențiat un paradox. Deși românii declară că înțeleg importanța mișcării pentru sănătate, stilul de viață este dominat tot mai mult de sedentarism. Peste jumătate dintre respondenți (56%) afirmă că își petrec cea mai mare parte a zilei de lucru stând jos, un sfert dintre respondenți (26%) merg frecvent pe jos pe distanțe mai lungi, în timp ce doar 1 din 8 români (12%) obișnuiește să facă drumeții sau să parcurgă trasee în natură.

În același timp, studiul a arătat că beneficiile mersului pe jos sunt percepute mai degrabă prin prisma sănătății fizice. Efectele asupra sănătății emoționale și rezilienței psihologice sunt insuficient cunoscute, deși persoanele care practică frecvent drumețiile declară niveluri mai ridicate de energie, o stare de bine accentuată și o capacitate crescută de a gestiona provocările cotidiene.

Pornind de la aceste concluzii, MedLife lansează un studiu observațional, care îmbină metode de cercetare sociologică cu evaluarea unor parametri biologici, pentru a completa datele studiului de percepție cu observații obținute în condiții reale. Studiul va analiza modul în care organismul și starea emoțională răspund unei experiențe susținute de mers pe jos în natură.

Un studiu despre modul în care organismul se adaptează provocărilor și devine mai rezilient

Desfășurat pe Via Transilvanica, studiul va aprofunda schimbările observate înainte și după parcurgerea unor etape ale traseului, îmbinând analiza unor biomarkeri relevanți pentru sănătate cu o componentă de cercetare sociologică, desfășurată prin metoda interviului în profunzime. Obiectivul proiectului este de a a înțelege mai bine modul în care experiența de Good Stress, generată de mixul dintre efortul fizic susținut, contactul autentic cu natura și ieșirea din rutina cotidiană, poate influența sănătatea fizică, sănătatea emoțională și starea de bine a participanților.

Potrivit specialiștilor, eustresul sau stresul bun este o formă de răspuns fiziologic diferit de stresul cronic, care apare atunci când organismul este expus unor provocări controlate, adaptate capacității sale de răspuns. Literatura științifică arată că astfel de experiențe pot activa mecanisme naturale de adaptare și pot contribui la dezvoltarea rezilienței fizice și psihice.

„În practica medicală discutăm frecvent despre efectele negative ale stresului cronic, însă există și un alt tip de răspuns al organismului – eustresul sau stresul benefic. Acesta apare atunci când provocările sunt suficient de intense pentru a activa mecanismele de adaptare, fără a depăși capacitatea organismului de a le gestiona. Mersul susținut în natură, pe distanțe lungi și pe mai multe zile, poate reprezenta un asemenea stimul. Prin acest proiect ne propunem să înțelegem mai bine cum răspunde organismul unei astfel de experiențe și să aducem date care să contribuie la dezvoltarea medicinei preventive și stilului de viață”, a declarat Dr. Nicolae Marcu, Director de Operațiuni Medicale, MedLife Group.

Încep înscrierile pentru studiul observațional desfășurat pe Via Transilvanica

Începând de astăzi, MedLife deschide procesul de recrutare pentru participanții care doresc să ia parte la studiul observațional desfășurat pe Via Transilvanica. Proiectul se adresează tuturor persoanelor de peste 18 ani care își doresc să participe la o experiență de mers pe jos pe Via Transilvanica, pe durata a minimum 10 zile și a cel puțin 150 de km parcurși. Participanții au libertatea de a-și alege punctul de start, ritmul de mers și destinația, în funcție de propriul traseu. Cei care aleg să se înscrie vor contribui la un demers de cercetare care urmărește să înțeleagă modul în care această formă de activitate fizică influențează sănătatea.

Persoanele înrolate în proiect vor beneficia gratuit de analize medicale înainte și după parcurgerea traseului. Totodată acestea vor lua parte la interviuri aprofundate realizate de specialiști în cercetare calitativă prin care vor fi explorate emoțiile, motivațiile, provocările, revelațiile și transformările personale pe care le trăiesc pe parcursul drumeției. În semn de apreciere pentru efort și implicarea în studiu, participanții care vor face dovada parcurgerii a minimum 10 zile de traseu, vor primi acces la testarea genetică Longevity100+ oferită gratuit de MedLife.

Înscrierile sunt deschise până la mijlocul lunii septembrie, iar toate informațiile privind criteriile de eligibilitate și etapele proiectului sunt disponibile pe pagina dedicată studiului: www.medlife.ro/stresul-bun-via-transilvanica.

Cercetarea începe acolo unde începe prevenția

Prin acest proiect, MedLife își propune să susțină cercetarea în domeniul medicinei preventive și al medicinei stilului de viață, într-un moment în care schimbările de comportament devin o componentă esențială a sănătății pe termen lung.

„Rezultatele studiului cantitativ referitor la stilul de viață și relația românilor cu activitatea fizică ne-au arătat că există o diferență semnificativă între ceea ce știm despre importanța mișcării și felul în care acționăm, în realitate. Acest proiect este următorul pas firesc: transformăm percepțiile în date reale din teren și ne propunem să înțelegem dacă o activitate atât de accesibilă, așa cum e mersul pe jos pe distanțe lungi, poate deveni un aliat real al prevenției. Credem că medicina viitorului înseamnă nu doar tratarea bolii, ci și înțelegerea comportamentelor care ne pot menține sănătoși”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Director Comunicare, MedLife Group.