Condamnată la amputație, și-a salvat piciorul în ultimul moment. Semnele unei boli pe care mulți le ignoră

BAP este provocată de îngustarea sau blocarea arterelor care transportă sângele de la inimă către membrele inferioare. Acest proces vascular este provocat de ateroscleroză sau de diverse evenimente tromboembolice, care au ca efect alterarea structurii și funcției aortei, a arterelor din membrele inferioare sau a arterelor viscerale. Persoanele care suferă de diabet au riscul de a dezvolta boala arterială periferică de până la 4 ori mai mare, fiind principala cauză a amputațiilor non-traumatice la nivel global. Dar nu numai ele, ci și persoanele cu ateroscleroză, boala care duce la îngroșarea sau întărirea arterelor și este cauzată de acumularea de placă în mucoasa interioară a unei artere.

Majoritatea cazurilor cu BAP sunt asimptomatice, ceea ce face ca boala să fie descoperită accidental, în timpul unei examinări de rutină.

Pacienta salvată de la amputație, a venit pe propriile picioare la control

Avea 89 de ani locuia singură. Când a intrat în cabinetul dr. Rusu, doamna M. era convinsă că va rămâne fără un picior. Primise deja diagnosticul și recomandarea care urma să-i schimbe viața: amputația. A ales însă să mai ceară o opinie. La consultație, dr. Viorel Rusu, medic primar chirurgie vasculară la Spitalul MedLife Brașov, nu i-a confirmat verdictul dat amputarea, ci i-a oferit o nouă șansă. După investigații, medicul a decis că membrul putea fi salvat printr-o procedură de rotablație, după care i-a aplicat un stent. Intervenția a reușit, iar câteva săptămâni mai târziu femeia s-a întors la control mergând pe propriile picioare.

„A venit la consultație după ce s-a interesat despre activitatea mea din Franța, având un diagnostic sever. Am intervenit și am putut să-i salvăm piciorul. La control a venit pe propriile picioare”, spune dr. Viorel Rusu.

Povestea acestei femei nu este o excepție. Din contră, este imaginea unei probleme despre care se vorbește prea puțin. ,,Avem o multitudine de pacienți cu astfel de probleme”, susține medicul.

Mii de români ajung târziu la medic deoarece pun simptomele pe seama vârstei, iar când cer ajutor, boala este deja într-un stadiu avansat.

Amputația unui membru poate scurta viața

La fiecare 30 de secunde, undeva în lume se efectuează o amputație de membru inferior din cauza diabetului, arată un studiu.