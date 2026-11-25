„Microorganismele au nevoie de căldură şi umezeală pentru a se dezvolta. Acesta este unul din motivele pentru care anumite alimente trebuie depozitate în frigider. Bacteriile se reproduc prin diviziune, astfel că dintr-o bacterie rezultă două, din două devin patru ş.a.m.d. În afara frigiderului, în condiţii favorabile o bacterie ajunge în 8 ore la câteva milioane şi în 12 ore la mii de milioane. Astfel, un aliment contaminat cu un număr mic de bacterii, depozitat necorespunzător în afara frigiderului peste noapte, prezintă un risc de îmbolnăvire foarte mare dacă este consumat a doua zi, mai ales că nu putem vedea, mirosi sau gusta bacteriile patogene, iar siguranța alimentară nu poate fi evaluată exclusiv prin simțuri, căci ea depinde de prevenirea contaminării și de respectarea condițiilor corecte de producție, depozitare și preparare”, explică prof. univ. dr. Dan C. Vodnar. Această capacitate de multiplicare explică și de ce frigiderul este atât de important în păstrarea alimentelor perisabile: temperaturile scăzute încetinesc dezvoltarea multor bacterii, dar refrigerarea nu înseamnă sterilizare. Totuși, unele microorganisme, precum Listeria monocytogenes sau anumite specii de Yersinia, pot continua însă să se multiplice chiar și la temperaturile din frigider. În consecință, controlul riscurilor microbiologice nu se poate limita la menținerea temperaturii, ci presupune respectarea riguroasă a igienei încă de la producător, în toate etapele de procesare, ambalare, depozitare, transport și comercializare, pentru a preveni atât contaminarea inițială, cât și transferul microorganismelor între produse, echipamente și suprafețe. Această responsabilitate este împărțită de toți operatorii implicați în lanțul alimentar, fiecare având obligația de a asigura condițiile corespunzătoare etapei pe care o gestionează, și continuă la consumator, prin respectarea termenelor de valabilitate, a instrucțiunilor de pe etichetă și a regulilor de igienă în manipularea și prepararea alimentelor, pentru că nici măcar o temperatură corectă nu poate compensa lipsa igienei sau contaminarea produsă într-o etapă a traseului de la producător până în farfurie.

De la natură la farfurie: unde începe, de fapt, siguranța alimentară?

Dacă microorganismele pot circula prin sol, apă, plante, animale și suprafețe, atunci controlul riscurilor alimentare nu poate începe abia în momentul ambalării produsului. Carnea, ouăle, laptele și produsele lactate, peștele și fructele de mare sunt alimente care necesită o atenție deosebită atunci când sunt produse, manipulate, depozitate sau preparate, deoarece pot oferi condiții favorabile supraviețuirii ori multiplicării anumitor microorganisme.

În industria cărnii de pasăre, prevenția presupune măsuri aplicate încă din ferme, prin controlul condițiilor de creștere și al sănătății efectivelor, și continuă prin procesare, depozitare, transport și distribuție. Fiecare etapă are propriile riscuri și propriile mecanisme de control, iar eficiența sistemului depinde de modul în care acestea funcționează împreună. Acest principiu poate fi urmărit concret în modelul de producție TRANSAVIA, o reputată companie românească ce gestionează un lanț integrat „de la bob la furculiță”, cu facilități proprii. Producția începe cu cultivarea cerealelor de către divizia de Ferme Vegetală, continuă cu fabricarea furajelor în propria Fabrică de Nutrețuri Combinate și cu proveniența și creșterea păsărilor în ferme proprii de reproducție, inclubație și creștere, iar apoi cu procesarea cărnii în trei abatoare moderne și Fabrica de Procesare Carne de Pui. În plus, compania deține 5 laboratoare în care testează toată materia primă, dar și produsele finite și are propria flotă pentru materii primie și distribuția produselor. Prin această structură, compania poate coordona măsurile de control în mai multe etape succesive și poate corela informațiile privind materiile prime, efectivele, procesele tehnologice și loturile de produse finite. Din perspectiva siguranței alimentare, integrarea la acest nivel are o relevanță care depășește organizarea producției deoarece toate verigile sunt gestionate în cadrul aceluiași sistem, procedurile sunt armonizate, responsabilitățile pot fi urmărite mai ușor, iar informațiile din diferitele etape sunt conectate pentru verificări și investigații. Această capacitate creează condițiile pentru prevenirea și gestionarea coordonată a riscurilor.

„Un principiu fundamental al siguranței alimentare este că riscurile microbiologice trebuie prevenite cât mai devreme posibil, nu doar căutate în produsul finit. Nicio analiză de laborator nu poate înlocui un sistem riguros de prevenție, pentru că testarea se bazează pe eșantionare și nu poate verifica fiecare gram de produs. Siguranța alimentară rezultă din funcționarea împreună a mai multor bariere: igienă, controlul proceselor, temperatură, monitorizare microbiologică și trasabilitate. Un sistem performant nu este acela care pretinde că riscurile biologice nu există, ci acela care demonstrează că le cunoaște, le previne, le monitorizează și poate interveni eficient atunci când identifică o neconformitate”, explică Marian Sabău, Director Divizia Calitate şi Siguranţa Alimentului TRANSAVIA. Așadar, sistemele moderne, preformante, de siguranță alimentară sunt construite în jurul prevenției, nu doar al testării produsului finit, iar pentru un producător integrat, de la bob la furculiță, trasabilitatea completează acest mecanism prin posibilitatea de a reconstrui rapid și precis traseul unui produs. Atenție: „rapid” nu înseamnă „superficial”, explică Marian Sabău: în funcție de metodă, scop și cadrul de reglementare, un rezultat de screening poate necesita confirmare prin metoda de referință sau printr-o metodă validată corespunzător.

Simplificat, trasabilitatea este capacitatea de a reconstrui traseul unui produs și al elementelor relevante din lanțul său, iar Regulamentul (CE) nr. 178/2002 obligă operatorii să poată identifica furnizorii și operatorii către care au livrat produsele și să dispună de sisteme prin care aceste informații să poată fi puse la dispoziția autorităților.

După cum punctează prof. univ. dr. Dan C. Vodnar, „microorganismele fac parte din lumea biologică, înainte de apariția industriei alimentare moderne. Ceea ce diferențiază un sistem solid este numărul și eficiența barierelor construite împotriva lui. De aceea, întrebările corecte pentru un producător de carne de pui sunt mai exigente: Cum previne? Cât de devreme caută problema? Cum monitorizează efectivele? Cum controlează procesul? Cum testează? Poate identifica rapid un lot? Știe unde a ajuns? Ce face când apare o neconformitate? Cât de repede poate interveni? Astfel, încrederea consumatorului trebuie construită pe prevenție, control, testare, transparență, trasabilitate și capacitatea demonstrabilă de a interveni atunci când datele o cer. Iar când, de exemplu, apare o știre despre Salmonella, întrebările cele mai utile sunt: ce s-a găsit?; unde s-a găsit, în ce lot?; prin ce metodă?; ce spune legislația pentru acel caz și ce s-a făcut mai departe? Aceasta este diferența dintre alarmă și informație utilă.”

Ultima verigă a prevenției este în bucătăria de acasă

Pe lângă controlul riguros al producței unui aliment, este esențial și modul în care acesta este transportat, depozitat și preparat după cumpărare. Așadar, după cum precizează prof. univ. dr., Dan C. Vodnar, „siguranța alimentară continuă și acasă. WHO și EFSA recomandă câteva măsuri simple: păstrarea mâinilor, ustensilelor și suprafețelor curate; separarea cărnii crude de alimentele gata de consum; folosirea, de preferință, a ustensilelor sau tocătoarelor separate; păstrarea alimentelor perisabile la rece; evitarea contaminării altor alimente cu sucurile provenite din carnea crudă; prepararea termică temeinică a cărnii de pasăre și respectarea instrucțiunilor de pe ambalaj”. Prepararea termică adecvată completează aceste măsuri, deoarece numeroși agenți patogeni sunt distruși atunci când alimentul atinge temperatura internă necesară. „WHO recomandă atingerea a cel puțin 70°C în interiorul alimentului pentru o preparare termică sigură și păstrarea acestuia în frigider, la sub 5°C”. În plus, preparatele gătite trebuie refrigerate în cel mai scurt timp posibil dacă nu sunt consumate imediat.