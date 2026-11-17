La concursul desfășurat duminică, 15 noiembrie, tânăra a obținut 943 de puncte din cele 950 posibile. Rezultatul său este cel mai mare anunțat la nivel național pentru domeniul Medicină.

Bucureștiul a înregistrat astfel cel mai bun punctaj la Medicină dintre cele șase centre în care s-a organizat examenul. Următorul punctaj maxim pe centre a fost de 938, la Timișoara, urmat de 935, la Cluj-Napoca.

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Luciana Focșa a obținut cel mai bun rezultat la Medicină în Iași

Luciana Focșa este absolventă a Liceului „Emil Racoviță” din Vaslui și a urmat Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. La Rezidențiat, a obținut 929 de puncte din maximum 950.

Acesta este cel mai mare punctaj la Medicină înregistrat în centrul universitar Iași. Rezultatele anunțate pentru același centru au fost de maximum 917 puncte la Medicină dentară și 872 la Farmacie.

În luna iulie, la încheierea celor șase ani de facultate, Luciana publicase un mesaj despre perioada studiilor și oamenii care i-au fost alături. Declarația „Visul pentru care am muncit atâția ani este, în sfârșit, realitate” se referă la absolvirea facultății.