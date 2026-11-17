Două tinere din Vaslui, rezultate spectaculoase la Rezidențiat 2026. Una dintre ele a obținut cel mai mare punctaj din țară: „Visul pentru care am muncit atâția ani este realitate”
Diana Chetreanu și Luciana Focșa, două absolvente de licee din Vaslui, au obținut rezultate de vârf la Rezidențiat 2026. Diana a înregistrat cel mai mare punctaj din țară la Medicină, 943 din maximum 950, iar Luciana a obținut 929 de puncte, cel mai bun rezultat la Medicină în centrul universitar Iași.
Diana Chetreanu, la șapte puncte de punctajul maxim
Diana Chetreanu a absolvit Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui și s-a remarcat încă din anii de școală prin participarea la olimpiade. După liceu, și-a continuat pregătirea la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.
La concursul desfășurat duminică, 15 noiembrie, tânăra a obținut 943 de puncte din cele 950 posibile. Rezultatul său este cel mai mare anunțat la nivel național pentru domeniul Medicină.
Bucureștiul a înregistrat astfel cel mai bun punctaj la Medicină dintre cele șase centre în care s-a organizat examenul. Următorul punctaj maxim pe centre a fost de 938, la Timișoara, urmat de 935, la Cluj-Napoca.
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Luciana Focșa a obținut cel mai bun rezultat la Medicină în Iași
Luciana Focșa este absolventă a Liceului „Emil Racoviță” din Vaslui și a urmat Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. La Rezidențiat, a obținut 929 de puncte din maximum 950.
Acesta este cel mai mare punctaj la Medicină înregistrat în centrul universitar Iași. Rezultatele anunțate pentru același centru au fost de maximum 917 puncte la Medicină dentară și 872 la Farmacie.
În luna iulie, la încheierea celor șase ani de facultate, Luciana publicase un mesaj despre perioada studiilor și oamenii care i-au fost alături. Declarația „Visul pentru care am muncit atâția ani este, în sfârșit, realitate” se referă la absolvirea facultății.
„Astăzi se încheie unul dintre cele mai importante capitole din viața mea. Șase ani în care am crescut, am învățat, am plâns, am zâmbit, am obosit și am găsit mereu puterea să merg mai departe. Șase ani care m-au schimbat pentru totdeauna. Nimic din ceea ce am trăit nu a fost întâmplător. Fiecare examen, fiecare noapte nedormită, fiecare moment de îndoială și fiecare reușită m-au adus aici. Plec din facultate cu recunoștință pentru oamenii care mi-au fost alături, pentru profesorii care m-au format și pentru toate lecțiile pe care le-am învățat, dincolo de cărți. Astăzi nu este doar sfârșitul unei etape. Este începutul unui drum pe care îl pornesc cu emoție, responsabilitate și speranță. Visul pentru care am muncit atâția ani este, în sfârșit, realitate”, a scris Luciana Focșa.
Aproape 10.000 de candidați înscriși la concurs
La sesiunea din acest an s-au înscris 9.969 de candidați, pentru cele trei domenii ale concursului: Medicină, Medicină dentară și Farmacie. Ministerul Sănătății a scos la concurs 5.217 locuri și 266 de posturi, în total 5.483.
Examenul s-a organizat simultan în București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Candidații au avut de rezolvat un test-grilă cu 200 de întrebări, în patru ore, pe baza unei tematici și a unei bibliografii stabilite la nivel național.
La Medicină, punctajele maxime anunțate pentru fiecare centru au fost 943 la București, 938 la Timișoara, 935 la Cluj-Napoca, 929 la Iași, 926 la Craiova și 924 la Târgu Mureș. La Medicină dentară, cel mai mare rezultat din țară a fost de 936 de puncte, obținut la Timișoara, iar la Farmacie, de 925 de puncte, în București.