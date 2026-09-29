Disney+ intră în octombrie cu Marvel, Oasis și o avalanșă de premiere de Halloween. Ce filme și seriale noi apar în România

Octombrie vine cu una dintre cele mai variate selecții de până acum pe Disney+, de la supereroi Marvel și reveniri ale unor seriale cunoscute până la documentare muzicale, producții National Geographic și o colecție serioasă de titluri pregătite special pentru Halloween. Una dintre cele mai importante lansări ale lunii este „VisionQuest”, noul serial Marvel Television, programat pentru 14 octombrie.

Potrivit informațiilor publicate de Disney+, platforma va aduce pe parcursul lunii atât producții originale importante, cât și sezoane noi și episoade speciale. Oferta completează biblioteca care reunește deja titluri Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic.

VisionQuest, Oasis și revenirea la Sacred Heart

„VisionQuest” ajunge pe Disney+ pe 14 octombrie și continuă povestea lui Vision. Personajul a fost reactivat, dar încearcă să rămână ascuns de cei care vor să-l transforme într-o armă. În încercarea de a-și descoperi adevărata menire, Vision începe să consulte personalitățile AI integrate în propria programare, printre care se află și Ultron.

Situația se complică atunci când este pusă o recompensă pe capul său. Vision este forțat să fugă împreună cu Thomas Shepard, un adolescent misterios care ar putea fi chiar fiul său reîncarnat. Pentru fanii universului Marvel, producția este una dintre premierele importante ale acestei toamne pe platformă.

Cu câteva zile mai devreme, pe 9 octombrie, debutează filmul original „Oasis: Don’t Look Back In Anger”. Producția urmărește revenirea lui Liam și Noel Gallagher pe scenă în cadrul turneului Oasis Live ’25. Filmul este creat de Steven Knight și promite imagini din culisele turneului, repetiții, momente din backstage și concerte, dar și primele interviuri comune cu cei doi frați Gallagher din ultimii peste 20 de ani.

Luna începe însă cu o altă revenire importantă. „Stagiarii” („Scrubs”) primește sezonul 2 pe 1 octombrie, cu două episoade disponibile la premieră și câte un episod nou în fiecare săptămână. J.D., Turk și Elliot au trecut de perioada în care erau începători la Sacred Heart și ajung acum să îndrume o nouă generație de medici.

Disney+ pregătește luna de Halloween

Octombrie nu putea trece fără o selecție specială pentru Halloween, iar Disney+ aduce mai multe producții noi construite în jurul magiei, misterului și poveștilor ceva mai întunecate. „Academia de vrăjitori” („Coven Academy”) ajunge pe platformă pe 2 octombrie, cu toate episoadele disponibile încă din ziua premierei.

Pe 5 octombrie este programat episodul special „Family Guy: Happy Hell-O-Ween”, iar două zile mai târziu, pe 7 octombrie, apare documentarul original „Invazia clovnilor” („Clown Panic”). Pentru cei care caută mai degrabă o selecție tematică decât producții individuale, Disney+ are deja o istorie bogată de titluri dedicate Halloweenului.

Universul Marvel intră și el în atmosfera de Halloween pe 16 octombrie, prin episodul special „Păienjenelul Marvel și Răzbunătorii: Echipa de Halloween!”. Spre finalul lunii, pe 28 octombrie, sunt programate alte două premiere: „Vampirina: Vampirul adolescent”, cu toate episoadele disponibile deodată, și sezoanele 2 și 3 din „Magicienii dincolo de Waverly Place”.

Documentare, Kardashians și alte premiere în octombrie

Fanii documentarelor primesc una dintre primele noutăți importante încă din 3 octombrie. „Africa: tărâmul sălbatic”, noua serie originală National Geographic în șapte părți, va putea fi urmărită integral de la premieră. Producția explorează fauna, peisajele și istoria naturală a continentului african, folosind tehnologii moderne de filmare și imagini CGI pentru a reconstrui forțele care au modelat regiunea de-a lungul timpului.

Pe 7 octombrie apare și producția specială „Jamie Foxx: Take Care of Yourself”, în timp ce pe 8 octombrie începe sezonul 8 din „The Kardashians”, cu episoade noi în fiecare joi. Pe 16 octombrie sunt programate documentarul „Katseye: Wild Hearts” și serialul original „Viața familiei Rooney”, acesta din urmă disponibil integral de la premieră.

Lista continuă pe 18 octombrie cu documentarul National Geographic „Fraudă în stil mare” („Super Scam Me”). Anime-ul „Răzbunătorii din Tokyo: Războiul celor trei titani” intră în sezonul 4 pe 2 octombrie, cu episoade noi în fiecare vineri.

Pentru cei mici, sezonul 2 din „Desene din Clubul lui Mickey Mouse+” este disponibil din 1 octombrie, cu toate episoadele lansate simultan. Mickey, Minnie, Goofy, Daisy și restul personajelor revin cu noi aventuri și cluburi, într-o lună în care Disney+ încearcă să acopere practic toate categoriile de public.

Disney precizează că disponibilitatea producțiilor poate varia în funcție de țară, iar calendarul se poate modifica ulterior. Datele anunțate sunt cele valabile pentru România la momentul comunicării programului lunii octombrie.