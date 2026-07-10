Un geam al unui avion s-a spart în zbor spre Munchen, iar un pasager ar fi fost tras parțial în afară. Ce trebuie să faci dacă apare o depresurizare, primele secunde sunt esenţiale
Un zbor spre Munchen s-a transformat într-o experiență dramatică după ce un geam al aeronavei Ryanair s-a spart în timpul călătoriei, provocând o posibilă depresurizare rapidă a cabinei și punând în pericol un pasager aflat chiar lângă deschidere. Potrivit relatărilor din presa greacă și mărturiilor pasagerilor, bărbatul, un cetățean sârb în vârstă de 60 de ani, ar fi fost tras parțial spre exterior, iar ceilalți călători aflați în apropiere au intervenit pentru a-l aduce înapoi în cabină. Aeronava s-a întors la Salonic, iar bărbatul a fost transportat la spital.
Zgomot puternic, panică și măști de oxigen în cabină
Incidentul s-ar fi produs în timpul zborului de la Salonic spre Munchen. O pasageră pe nume Christina a povestit pentru Radio Thessaloniki că, la un moment dat, s-a auzit un zgomot extrem de puternic, pe care l-a comparat cu explozia unei anvelope. Imediat după aceea, geamul aflat lângă pasagerul de 60 de ani s-a spart, iar situația din cabină s-a schimbat brusc.
„Ne-am dat seama imediat că s-a produs o depresurizare. Nu mai puteam respira, se auzeau țipete și strigăte. La început am crezut că cineva deschisese din greșeală ușa de urgență. Măștile de oxigen au căzut imediat”, a povestit femeia, potrivit CNN.
Mărturiile citate ulterior de presa germană vorbesc, de asemenea, despre un zgomot puternic, spargerea geamului și activarea măștilor de oxigen. La momentul primelor relatări, nu exista încă o poziție oficială completă din partea companiei sau a autorităților privind cauza exactă a incidentului.
„Jumătate din corp îi era în afara avionului”
Cea mai dramatică parte a relatării privește pasagerul aflat lângă geamul deteriorat. Potrivit martorei, oamenii din jur au reacționat rapid și l-au prins pentru a-l trage înapoi în cabină.
„Din fericire, nu își desfăcuse centura. Jumătate din corp îi era în afara avionului”, a declarat pasagera.
Alte relatări ale martorilor vorbesc despre capul și umerii bărbatului ajunși în exteriorul deschiderii, ceea ce arată că detaliile exacte urmează să fie clarificate de investigație. Cert este că pasagerii din apropiere au intervenit, iar bărbatul a fost readus în interior. El ar fi suferit o leziune la nivelul gâtului și a fost transportat la spital după aterizare.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
De ce centura poate face diferența chiar când zborul pare liniștit
Incidentul readuce în atenție una dintre recomandările pe care mulți pasageri tind să o ignore după stingerea semnalului luminos: menținerea centurii prinsă cât mai mult timp atunci când stau pe scaun.
În cazul unei turbulențe severe sau al unei pierderi bruște de presiune, evenimentele se pot produce fără suficient timp pentru reacție. O centură fixată corect, jos peste bazin, poate reduce riscul ca pasagerul să fie proiectat din scaun.
De aceea, chiar dacă echipajul permite deplasarea prin cabină, este prudent ca pasagerul așezat să păstreze centura prinsă lejer. În cazul relatat de martori, faptul că bărbatul nu și-ar fi desfăcut centura este un detaliu important al întregului incident.
Ce trebuie să faci dacă se produce o depresurizare
Dacă măștile de oxigen cad din plafon, prima regulă este să îți pui imediat propria mască, trăgând-o spre tine și fixând-o peste nas și gură, apoi să respiri normal. Abia după aceea trebuie ajutat un copil sau un alt pasager.
Această ordine poate părea egoistă, dar are o explicație simplă: la altitudine mare, lipsa oxigenului poate afecta rapid capacitatea de a gândi și de a acționa. Dacă adultul încearcă mai întâi să ajute pe altcineva și își pierde capacitatea de reacție, ambele persoane pot rămâne fără ajutor.
Un alt detaliu important este că punga măștii poate să nu se umfle vizibil, însă acest lucru nu înseamnă automat că oxigenul nu curge. Pasagerul trebuie să păstreze masca fixată și să urmeze comenzile echipajului.
Avionul s-a întors la Salonic
Potrivit informațiilor disponibile, pilotul a întrerupt zborul și a revenit la aeroportul „Makedonia” din Salonic. Presa germană, citând martori și relatări ale presei elene, a indicat că revenirea după incident ar fi durat aproximativ 20 de minute. Pasagerii au rămas cu măștile de oxigen în timpul întoarcerii, iar după aterizare bărbatul rănit a primit îngrijiri medicale. Ceilalți călători și-au continuat ulterior drumul către Germania cu o altă aeronavă, potrivit relatărilor disponibile.
Cauza exactă a spargerii geamului trebuie însă stabilită tehnic. O martoră a relatat ipoteza că geamul ar fi fost lovit de o bucată desprinsă din zona motorului, dar această versiune nu trebuie confundată cu o concluzie oficială a anchetei.
Pentru pasagerul obișnuit, lecția practică este una simplă: centura merită păstrată prinsă atunci când stai pe scaun, chiar dacă semnul luminos este stins, iar în cazul căderii măștilor de oxigen trebuie să îți fixezi propria mască imediat și să urmezi instrucțiunile echipajului. Într-o situație care se desfășoară în câteva secunde, aceste gesturi aparent banale pot deveni esențiale.