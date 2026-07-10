Un geam al unui avion s-a spart în zbor spre Munchen, iar un pasager ar fi fost tras parțial în afară. Ce trebuie să faci dacă apare o depresurizare, primele secunde sunt esenţiale

„Ne-am dat seama imediat că s-a produs o depresurizare. Nu mai puteam respira, se auzeau țipete și strigăte. La început am crezut că cineva deschisese din greșeală ușa de urgență. Măștile de oxigen au căzut imediat”, a povestit femeia, potrivit CNN.

Mărturiile citate ulterior de presa germană vorbesc, de asemenea, despre un zgomot puternic, spargerea geamului și activarea măștilor de oxigen. La momentul primelor relatări, nu exista încă o poziție oficială completă din partea companiei sau a autorităților privind cauza exactă a incidentului.

„Jumătate din corp îi era în afara avionului”

Cea mai dramatică parte a relatării privește pasagerul aflat lângă geamul deteriorat. Potrivit martorei, oamenii din jur au reacționat rapid și l-au prins pentru a-l trage înapoi în cabină.

„Din fericire, nu își desfăcuse centura. Jumătate din corp îi era în afara avionului”, a declarat pasagera.

Alte relatări ale martorilor vorbesc despre capul și umerii bărbatului ajunși în exteriorul deschiderii, ceea ce arată că detaliile exacte urmează să fie clarificate de investigație. Cert este că pasagerii din apropiere au intervenit, iar bărbatul a fost readus în interior. El ar fi suferit o leziune la nivelul gâtului și a fost transportat la spital după aterizare.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen. According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

De ce centura poate face diferența chiar când zborul pare liniștit

Incidentul readuce în atenție una dintre recomandările pe care mulți pasageri tind să o ignore după stingerea semnalului luminos: menținerea centurii prinsă cât mai mult timp atunci când stau pe scaun.

În cazul unei turbulențe severe sau al unei pierderi bruște de presiune, evenimentele se pot produce fără suficient timp pentru reacție. O centură fixată corect, jos peste bazin, poate reduce riscul ca pasagerul să fie proiectat din scaun.

De aceea, chiar dacă echipajul permite deplasarea prin cabină, este prudent ca pasagerul așezat să păstreze centura prinsă lejer. În cazul relatat de martori, faptul că bărbatul nu și-ar fi desfăcut centura este un detaliu important al întregului incident.