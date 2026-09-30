Cât alocă România pentru educația unui elev. Diferențele mari dintre școli și universități

La gimnaziu, cheltuielile publice au fost de 8.658 de dolari pentru fiecare elev din România, comparativ cu 14.291 de dolari în medie în statele OCDE. Finanțarea este astfel mai mare decât în ciclul primar, dar rămâne sub reperul internațional.

Raportul separă cheltuielile de capital, precum investițiile în infrastructură, de cheltuielile curente necesare funcționării instituțiilor. În școlile primare din România, remunerarea personalului reprezintă 86% din cheltuielile curente, față de media OCDE de 79%.

Procentul se referă la salarii și celelalte costuri cu personalul din bugetul de funcționare. Restul acoperă alte cheltuieli curente, inclusiv bunuri, servicii și întreținere, fără ca această împărțire să descrie separat investițiile în clădiri sau alte active.

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Finanțarea a crescut, dar distanța față de media OCDE rămâne

Cheltuielile publice pentru instituțiile de învățământ au reprezentat în România 2,4% din PIB în 2023. Media OCDE a fost de 4%, iar finanțarea privată a avut o pondere de 0,2% din PIB în România, comparativ cu 0,6% la nivelul organizației.

Un indicator mai larg, care include cheltuielile publice realizate atât în interiorul, cât și în afara instituțiilor de învățământ, arată o creștere în România. Ponderea a urcat de la 2,4% din PIB în 2015 la 2,6% în 2023, în timp ce media OCDE a coborât de la 4,4% la 4,2%.

Diferențele se văd și în educația timpurie. Pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani, cheltuielile publice au crescut în România de la 3.295 de dolari în 2015 la 4.766 de dolari în 2023.