Cât alocă România pentru educația unui elev. Diferențele mari dintre școli și universități
România a alocat în 2023 3.783 de dolari pentru fiecare elev din învățământul primar, față de media OCDE de 12.893 de dolari. Suma reprezintă mai puțin de o treime din nivelul mediu al organizației, potrivit raportului „Education at a Glance 2026”, publicat pe 29 septembrie. Diferențele de finanțare apar și la celelalte niveluri de învățământ, însă sunt mai mici în cazul gimnaziului și al universităților.
Cât alocă România pentru elevii din ciclul primar și gimnaziu
În învățământul primar, diferența dintre România și media OCDE depășește 9.000 de dolari anual pentru fiecare elev. Valorile din raport sunt exprimate în dolari ajustați la paritatea puterii de cumpărare, pentru a permite comparații între țări cu niveluri diferite ale prețurilor.
La gimnaziu, cheltuielile publice au fost de 8.658 de dolari pentru fiecare elev din România, comparativ cu 14.291 de dolari în medie în statele OCDE. Finanțarea este astfel mai mare decât în ciclul primar, dar rămâne sub reperul internațional.
Raportul separă cheltuielile de capital, precum investițiile în infrastructură, de cheltuielile curente necesare funcționării instituțiilor. În școlile primare din România, remunerarea personalului reprezintă 86% din cheltuielile curente, față de media OCDE de 79%.
Procentul se referă la salarii și celelalte costuri cu personalul din bugetul de funcționare. Restul acoperă alte cheltuieli curente, inclusiv bunuri, servicii și întreținere, fără ca această împărțire să descrie separat investițiile în clădiri sau alte active.
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Finanțarea a crescut, dar distanța față de media OCDE rămâne
Cheltuielile publice pentru instituțiile de învățământ au reprezentat în România 2,4% din PIB în 2023. Media OCDE a fost de 4%, iar finanțarea privată a avut o pondere de 0,2% din PIB în România, comparativ cu 0,6% la nivelul organizației.
Un indicator mai larg, care include cheltuielile publice realizate atât în interiorul, cât și în afara instituțiilor de învățământ, arată o creștere în România. Ponderea a urcat de la 2,4% din PIB în 2015 la 2,6% în 2023, în timp ce media OCDE a coborât de la 4,4% la 4,2%.
Diferențele se văd și în educația timpurie. Pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani, cheltuielile publice au crescut în România de la 3.295 de dolari în 2015 la 4.766 de dolari în 2023.
În aceeași perioadă, media OCDE a avansat de la 8.201 la 10.331 de dolari. România a majorat suma alocată pentru fiecare copil, însă nivelul din 2023 a rămas sub jumătate din media organizației.
Universitățile au un decalaj mai mic de finanțare
Pentru programele de licență și nivelurile superioare, România a avut cheltuieli publice de 11.042 de dolari pentru fiecare student în 2023. Media OCDE a fost de 16.405 dolari, potrivit datelor raportului, prezentate și de Forbes România.
Diferența este mai redusă decât în învățământul primar. Totuși, suma alocată pentru fiecare student din România rămâne cu peste 5.000 de dolari sub media statelor membre.
Sursele publice au asigurat 83% din totalul cheltuielilor pentru aceste niveluri de studiu în România. La nivelul OCDE, ponderea a fost de 68%, ceea ce arată un rol mai mare al finanțării publice în universitățile românești.
Datele financiare se referă la anul 2023, chiar dacă raportul a fost publicat în 2026. Ele descriu cheltuielile medii ale sistemului pentru elevi și studenți, nu sume acordate direct acestora sau familiilor.
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