Poliția Locală ar putea fi desființată. Cu ce se ocupă exact agenții și ce s-ar întâmpla cu atribuțiile lor
Poliția Locală ar putea dispărea în forma în care funcționează în prezent, dacă planul anunțat de premierul desemnat Siegfried Mureșan va ajunge să fie pus în practică. Acesta propune existența unei singure Poliții Naționale și a „unui singur tip de polițist” pe întreg teritoriul României, într-o reorganizare care ar viza structurile cu atribuții în domeniul ordinii publice. Deocamdată este o propunere politică, iar actualele poliții locale continuă să funcționeze în baza Legii 155/2010.
„Un singur tip de polițist în toată România”
Siegfried Mureșan a explicat joi că intenția sa este simplificarea actualului sistem, astfel încât cetățeanul să interacționeze mai ușor cu instituțiile statului.
„Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României”, a declarat premierul desemnat la Radio România Actualități.
Planul anunțat merge însă dincolo de reorganizarea structurilor de poliție. Mureșan vrea și crearea unui ghișeu unic prin care oamenii să poată rezolva mai multe probleme administrative.
„Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii”, a explicat acesta.
Cu ce se ocupă, de fapt, Poliția Locală
Pentru cetățeni, Poliția Locală este asociată în special cu amenzile pentru parcări neregulamentare, însă atribuțiile sale sunt considerabil mai largi.
Potrivit Legii 155/2010, polițiștii locali au competențe în domeniul ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului, activității comerciale și evidenței persoanelor. Poliția Locală funcționează în interesul comunității și este organizată la nivelul administrației publice locale.
Concret, agenții pot patrula în parcuri, piețe, zone comerciale, în apropierea școlilor sau în parcările administrate de autoritățile locale. Pot aplica sancțiuni pentru încălcarea unor reguli locale și au atribuții importante în domeniul circulației.
De exemplu, pot sancționa oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară și pot dispune ridicarea mașinilor în condițiile legii. De asemenea, pot aplica sancțiuni pietonilor și bicicliștilor pentru anumite abateri și pot interveni în cazul vehiculelor abandonate.
Polițiștii locali verifică și construcțiile realizate fără autorizație, respectarea regulilor privind afișajul stradal, precum și anumite obligații legate de depozitarea deșeurilor și protecția mediului.
Ce s-ar întâmpla dacă Poliția Locală este desființată
Desființarea instituției nu ar însemna că dispar și toate aceste activități. Parcările neregulamentare, comerțul neautorizat, construcțiile ilegale sau problemele de ordine publică trebuie în continuare gestionate de autorități.
Prin urmare, o eventuală reformă ar trebui să stabilească exact cine preia competențele actualei Poliții Locale, ce se întâmplă cu personalul și cum vor fi împărțite responsabilitățile între structurile naționale și administrațiile locale.
Aceste detalii nu rezultă încă din declarația premierului desemnat. Pentru aplicarea efectivă a reformei ar fi necesare modificări legislative, inclusiv în ceea ce privește actualul cadru stabilit de Legea 155/2010.
Ce s-ar putea schimba pentru cetățeni
Pentru omul obișnuit, obiectivul declarat al reorganizării este simplificarea relației cu statul. În locul mai multor structuri și instituții, Guvernul propus de Mureșan ar urmări o organizare mai unitară.
Rămâne însă de stabilit cum va funcționa acest sistem la nivel local. Actuala Poliție Locală are tocmai rolul de a răspunde unor probleme specifice comunității, de la parcări și comerț stradal până la construcții neautorizate și curățenia domeniului public. O eventuală reorganizare va trebui, prin urmare, să precizeze dacă aceste atribuții vor fi preluate integral de noua structură națională sau dacă unele vor rămâne la primării.
Reforma pensiilor, legată de reorganizarea sistemului
Siegfried Mureșan a vorbit și despre riscul ca schimbările să determine mai mulți angajați din Ministerul Afacerilor Interne să se pensioneze înainte de aplicarea reformelor.
„Mulți oameni, polițiști sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experiență și când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investește în ei”, a declarat acesta.
Premierul desemnat a afirmat că obiectivul este și finalizarea reformei pensiilor speciale, astfel încât pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net din activitate și să nu existe cumul între pensie și salariul de la stat.
Pentru moment, însă, Poliția Locală nu a fost desființată, iar regulile și competențele actuale rămân în vigoare. Transformarea anunțată de Mureșan va depinde de formarea Guvernului și, ulterior, de forma concretă a modificărilor legislative care vor ajunge să fie adoptate.