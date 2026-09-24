Poliția Locală ar putea fi desființată. Cu ce se ocupă exact agenții și ce s-ar întâmpla cu atribuțiile lor

„Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României”, a declarat premierul desemnat la Radio România Actualități.

Planul anunțat merge însă dincolo de reorganizarea structurilor de poliție. Mureșan vrea și crearea unui ghișeu unic prin care oamenii să poată rezolva mai multe probleme administrative.

„Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii”, a explicat acesta.

Cu ce se ocupă, de fapt, Poliția Locală

Pentru cetățeni, Poliția Locală este asociată în special cu amenzile pentru parcări neregulamentare, însă atribuțiile sale sunt considerabil mai largi.

Potrivit Legii 155/2010, polițiștii locali au competențe în domeniul ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului, activității comerciale și evidenței persoanelor. Poliția Locală funcționează în interesul comunității și este organizată la nivelul administrației publice locale.

Concret, agenții pot patrula în parcuri, piețe, zone comerciale, în apropierea școlilor sau în parcările administrate de autoritățile locale. Pot aplica sancțiuni pentru încălcarea unor reguli locale și au atribuții importante în domeniul circulației.

De exemplu, pot sancționa oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară și pot dispune ridicarea mașinilor în condițiile legii. De asemenea, pot aplica sancțiuni pietonilor și bicicliștilor pentru anumite abateri și pot interveni în cazul vehiculelor abandonate.

Polițiștii locali verifică și construcțiile realizate fără autorizație, respectarea regulilor privind afișajul stradal, precum și anumite obligații legate de depozitarea deșeurilor și protecția mediului.

Ce s-ar întâmpla dacă Poliția Locală este desființată

Desființarea instituției nu ar însemna că dispar și toate aceste activități. Parcările neregulamentare, comerțul neautorizat, construcțiile ilegale sau problemele de ordine publică trebuie în continuare gestionate de autorități.