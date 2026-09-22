Admitere la școlile MAI 2026. Peste 3.600 de locuri pentru viitorii polițiști, jandarmi și pompieri
Tinerii care vor să urmeze o carieră în Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră sau la Pompieri au o nouă oportunitate în această toamnă. Ministerul Afacerilor Interne organizează sesiunea de admitere septembrie–decembrie 2026 pentru școlile postliceale din subordine, iar oferta este mai mare decât în sesiunea precedentă.
În total, sunt scoase la concurs 3.640 de locuri, repartizate între cele șase unități de învățământ care pregătesc agenți de poliție, agenți de poliție de frontieră și subofițeri. Procedura de admitere a început pe 15 septembrie, iar candidații trebuie să respecte mai multe termene pentru înscriere, completarea dosarului și susținerea probelor.
Cele mai multe locuri sunt la școlile de poliție
Din totalul disponibil, 2.150 de locuri sunt destinate viitorilor agenți de poliție. Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina are cea mai mare ofertă, cu 1.800 de locuri, în timp ce Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca pune la dispoziția candidaților alte 350 de locuri.
Pentru cei care vor să devină agenți ai Poliției de Frontieră sunt disponibile 340 de locuri la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea.
Oferta este consistentă și pentru viitorii jandarmi. Cele două școli militare de subofițeri au împreună 850 de locuri. La Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani sunt disponibile 450 de locuri, iar Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni are 400 de locuri.
Alte 300 de locuri sunt disponibile la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești, pentru pregătirea viitorilor subofițeri din domeniul situațiilor de urgență.
Față de sesiunea din 2025, oferta totală a crescut cu 760 de locuri. Cele mai multe locuri suplimentare sunt la școlile de agenți de poliție, unde sunt cu 510 mai multe decât anul trecut.
Până când se fac înscrierile la școlile MAI
Candidații au la dispoziție până la 4 octombrie 2026 pentru depunerea cererilor de înscriere. Termenul se aplică inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
Procedura diferă în funcție de școala aleasă. Pentru școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj-Napoca, cererea-tip și documentele prevăzute în procedura de înscriere sunt transmise electronic structurii de recrutare. Pentru anumite opțiuni, inclusiv Poliția de Frontieră și Jandarmeria, înscrierea se realizează prin Hub-ul de servicii al MAI, fiind necesar un cont activ.
Un candidat se poate înscrie la o singură școală postliceală a Ministerului Afacerilor Interne în cadrul acestei sesiuni.
După înscriere urmează completarea dosarului de recrutare. Documentele necesare trebuie depuse până la 21 octombrie 2026. În această etapă sunt incluse și procedurile privind evaluarea psihologică, conform calendarului de admitere.
Când au loc probele sportive și examenul scris
Candidații care îndeplinesc condițiile de recrutare vor trece apoi la probele propriu-zise ale concursului. Evaluarea performanței fizice este programată în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie 2026.
Proba de evaluare a cunoștințelor este programată pentru 7 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor privind organizarea concursului, evaluarea cunoștințelor este notată de la 1 la 10, iar la proba de performanță fizică rezultatele sunt exprimate prin note de la 5 la 10 sau prin calificativul „Nepromovat”.
Admiterea nu se încheie însă odată cu proba scrisă. Candidații rămași în concurs trebuie să îndeplinească și criteriile medicale stabilite pentru admiterea în instituțiile MAI, potrivit procedurilor publicate pentru sesiunea din această toamnă.
Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina dedicată admiterii dispoziția privind organizarea concursului, repartizarea locurilor, modelul cererii de înscriere, documentele medicale și lista structurilor de recrutare.
Calendarul pe care trebuie să-l știe candidații
Pentru cei care intenționează să participe la sesiunea de toamnă, principalele date sunt 4 octombrie, termenul pentru înscriere, și 21 octombrie, până când trebuie completat dosarul de recrutare.
Proba fizică se desfășoară între 28 octombrie și 4 noiembrie, iar evaluarea cunoștințelor este programată pe 7 noiembrie 2026. Sesiunea de admitere se desfășoară, în ansamblu, în perioada septembrie–decembrie.
Cea mai mare ofertă din această sesiune rămâne cea pentru viitorii polițiști: dintre cele 3.640 de locuri disponibile, 2.150 sunt la școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj-Napoca. Urmează Jandarmeria, cu 850 de locuri, Poliția de Frontieră, cu 340, și școala pentru pompieri și protecție civilă, cu 300 de locuri.