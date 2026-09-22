Admitere la școlile MAI 2026. Peste 3.600 de locuri pentru viitorii polițiști, jandarmi și pompieri

Cele mai multe locuri sunt la școlile de poliție

Din totalul disponibil, 2.150 de locuri sunt destinate viitorilor agenți de poliție. Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina are cea mai mare ofertă, cu 1.800 de locuri, în timp ce Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca pune la dispoziția candidaților alte 350 de locuri.

Pentru cei care vor să devină agenți ai Poliției de Frontieră sunt disponibile 340 de locuri la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea.

Oferta este consistentă și pentru viitorii jandarmi. Cele două școli militare de subofițeri au împreună 850 de locuri. La Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani sunt disponibile 450 de locuri, iar Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni are 400 de locuri.

Alte 300 de locuri sunt disponibile la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești, pentru pregătirea viitorilor subofițeri din domeniul situațiilor de urgență.

Față de sesiunea din 2025, oferta totală a crescut cu 760 de locuri. Cele mai multe locuri suplimentare sunt la școlile de agenți de poliție, unde sunt cu 510 mai multe decât anul trecut.

Până când se fac înscrierile la școlile MAI

Candidații au la dispoziție până la 4 octombrie 2026 pentru depunerea cererilor de înscriere. Termenul se aplică inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Procedura diferă în funcție de școala aleasă. Pentru școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj-Napoca, cererea-tip și documentele prevăzute în procedura de înscriere sunt transmise electronic structurii de recrutare. Pentru anumite opțiuni, inclusiv Poliția de Frontieră și Jandarmeria, înscrierea se realizează prin Hub-ul de servicii al MAI, fiind necesar un cont activ.