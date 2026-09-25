Ce salarii au polițiștii locali în 2026. Cât câștigă un agent și la ce venituri pot ajunge șefii
Poliția Locală a ajuns din nou în centrul atenției după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că dorește reorganizarea structurilor de ordine publică și existența unei singure Poliții Naționale, cu „un singur tip de polițist” pe întreg teritoriul țării. În acest context, una dintre întrebările care apar este cât câștigă în prezent un polițist local și cât îi costă pe contribuabili aceste structuri finanțate de autoritățile locale.
Salariile nu sunt aceleași în toată România
Spre deosebire de Poliția Română, Poliția Locală funcționează în subordinea administrațiilor locale, iar grilele de salarizare nu sunt identice în toată țara. Nivelul remunerației depinde de localitate, funcție, nivelul studiilor, gradul profesional și vechimea angajatului.
Din acest motiv, un polițist local dintr-un oraș mic poate avea un salariu considerabil mai mic decât un angajat cu aceeași denumire a funcției din București sau dintr-un municipiu mare.
Ca ordin de mărime, în 2026 salariile de bază pentru polițiștii locali se pot situa de la aproximativ 4.000-5.000 de lei brut pentru unele poziții de la baza grilei și pot trece de 10.000 de lei brut pentru funcții și gradații superioare, în funcție de administrația locală. Pentru conducere, nivelurile pot fi și mai ridicate.
Datele publicate de autorități arată foarte bine diferențele. La Primăria Târgu Frumos, de exemplu, documentul de transparență salarială valabil la 31 martie 2026 indică pentru un polițist local, clasa III, grad profesional superior, salarii de bază cuprinse între 5.648 de lei la gradația 1 și 6.542 de lei la gradația 5.
Cât înseamnă efectiv în mână
Salariul brut nu trebuie confundat cu suma primită în cont. Din brut sunt reținute contribuțiile sociale și impozitul, astfel încât suma netă este mai mică.
Orientativ, un salariu brut de 5.000 de lei înseamnă aproximativ 3.000 de lei net, iar la 7.500 de lei brut suma rămasă poate fi în jurul a 4.400 de lei, în funcție de situația fiscală individuală. Pentru un brut de 10.000 de lei, netul se apropie de 5.850 de lei.
Ca reper, salariul minim brut pe economie este, de la 1 iulie 2026, de 4.325 de lei, corespunzând unui net de aproximativ 2.699 de lei în condițiile facilității fiscale aplicabile salariului minim.
La salariu se pot adăuga și alte drepturi
Salariul de bază nu reprezintă neapărat întregul venit al unui polițist local. În funcție de condițiile legale și de postul ocupat, pot exista drepturi suplimentare, precum norma de hrană sau anumite sporuri.
Pot exista, de exemplu, drepturi acordate pentru condițiile de muncă, iar personalul poate beneficia de alte drepturi prevăzute pentru salariații plătiți din fonduri publice, în limitele și condițiile stabilite de legislația în vigoare.
De aceea, atunci când sunt comparate salariile polițiștilor locali, trebuie făcută diferența între salariul de bază brut și venitul lunar total. Două persoane care au același salariu de bază pot ajunge la venituri diferite în funcție de drepturile suplimentare aplicabile.
Șefii pot ajunge la salarii considerabil mai mari
Diferențele devin și mai evidente în cazul funcțiilor de conducere. Șefii de servicii, directorii și directorii generali pot avea salarii brute care trec de 13.000 de lei, iar în unele administrații nivelurile funcțiilor de conducere pot fi și mai ridicate.
Nu există însă un salariu unic de „director al Poliției Locale” valabil în întreaga țară. Tocmai pentru că instituțiile sunt organizate la nivel local, remunerațiile trebuie verificate în grilele publicate de fiecare primărie sau poliție locală.
Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București, de exemplu, publică separat atât bugetul instituției, cât și documentele privind salariile de bază, inclusiv situația aferentă datei de 31 martie 2026.
Ce se întâmplă cu salariile dacă Poliția Locală este desființată
Deocamdată, polițiștii locali nu își pierd locurile de muncă și nici salariile. Siegfried Mureșan este premier desemnat, iar ceea ce a prezentat reprezintă o intenție de reformă care, pentru a produce efecte, trebuie transpusă în măsuri concrete și în modificări legislative.
„Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României”, a declarat Mureșan.
Rămâne de stabilit ce ar însemna concret această reorganizare pentru actualii polițiști locali: dacă vor fi integrați într-o structură națională, dacă o parte dintre posturi vor fi desființate, ce criterii profesionale ar trebui îndeplinite și ce grilă de salarizare s-ar aplica.
Ar însemna desființarea automat economii la buget?
Nu neapărat. Polițiile locale sunt finanțate din bugetele autorităților locale, iar atribuțiile lor nu dispar odată cu instituția. Cineva va trebui în continuare să se ocupe de parcări neregulamentare, comerț stradal, disciplină în construcții, ordine publică locală și celelalte competențe prevăzute de lege.
Din perspectiva cheltuielilor publice, diferența ar depinde, așadar, de forma reformei: câte posturi ar fi eliminate, câți angajați ar fi transferați, cine ar prelua atribuțiile și ce salarii ar avea aceștia după reorganizare.
Până la apariția unui proiect concret, salariile polițiștilor locali continuă să fie stabilite după actualele reguli, iar diferențele între localități rămân importante. Pentru a afla exact cât câștigă un polițist local într-un anumit oraș sau sector din București trebuie consultată grila de transparență salarială publicată de instituția respectivă.