Ce salarii au polițiștii locali în 2026. Cât câștigă un agent și la ce venituri pot ajunge șefii

Din acest motiv, un polițist local dintr-un oraș mic poate avea un salariu considerabil mai mic decât un angajat cu aceeași denumire a funcției din București sau dintr-un municipiu mare.

Ca ordin de mărime, în 2026 salariile de bază pentru polițiștii locali se pot situa de la aproximativ 4.000-5.000 de lei brut pentru unele poziții de la baza grilei și pot trece de 10.000 de lei brut pentru funcții și gradații superioare, în funcție de administrația locală. Pentru conducere, nivelurile pot fi și mai ridicate.

Datele publicate de autorități arată foarte bine diferențele. La Primăria Târgu Frumos, de exemplu, documentul de transparență salarială valabil la 31 martie 2026 indică pentru un polițist local, clasa III, grad profesional superior, salarii de bază cuprinse între 5.648 de lei la gradația 1 și 6.542 de lei la gradația 5.

Cât înseamnă efectiv în mână

Salariul brut nu trebuie confundat cu suma primită în cont. Din brut sunt reținute contribuțiile sociale și impozitul, astfel încât suma netă este mai mică.

Orientativ, un salariu brut de 5.000 de lei înseamnă aproximativ 3.000 de lei net, iar la 7.500 de lei brut suma rămasă poate fi în jurul a 4.400 de lei, în funcție de situația fiscală individuală. Pentru un brut de 10.000 de lei, netul se apropie de 5.850 de lei.

Ca reper, salariul minim brut pe economie este, de la 1 iulie 2026, de 4.325 de lei, corespunzând unui net de aproximativ 2.699 de lei în condițiile facilității fiscale aplicabile salariului minim.

La salariu se pot adăuga și alte drepturi

Salariul de bază nu reprezintă neapărat întregul venit al unui polițist local. În funcție de condițiile legale și de postul ocupat, pot exista drepturi suplimentare, precum norma de hrană sau anumite sporuri.