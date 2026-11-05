Ce se schimbă pentru profesori prin debirocratizarea școlilor. Ministerul Educației pregătește noi măsuri

Sorin Costreie a prezentat demersul într-o postare publicată luni, 2 noiembrie, pe Facebook. Ministrul spune că, înaintea unor decizii de simplificare, trebuie stabilit cine solicită documentele și de ce sunt ele necesare.

„Cred că este întrebarea cu care trebuie să începem, pentru că, sincer, nu știm încă exact de unde vine încărcarea: din metodologiile care vin de la minister, din cerințele inspectoratelor, ale altor instituții, din procedurile din școli sau din obiceiuri care s-au adăugat în timp? Mă bucur să căutăm răspunsuri împreună cu cei care știu cel mai bine: profesorii, directorii, inspectorii”, a scris ministrul.

Analiza vizează, așadar, mai multe niveluri ale sistemului, de la cerințele instituțiilor centrale până la practicile păstrate în fiecare școală. Răspunsurile participanților ar trebui să arate unde se acumulează munca administrativă și ce anume o face dificil de gestionat.

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Directori și profesori din 180 de școli vor răspunde la sondaj

Până acum au fost organizate focus-grupuri cu profesori și interviuri cu directori. Urmează componenta cantitativă a cercetării, printr-un sondaj de opinie desfășurat pe un eșantion de 180 de unități de învățământ.

La întrebări vor răspunde directori și cadre didactice, iar inspectorii școlari vor fi consultați separat. Studiul combină astfel discuțiile despre experiențele din școli cu răspunsurile colectate prin sondaj.

„Studiul va arăta ce sarcini administrative au profesorii, prin ce mecanisme devin împovărătoare, în ce perioade se aglomerează cel mai mult”, a explicat Sorin Costreie.

Ministrul consideră că aceste informații vor permite o evaluare realistă a lucrurilor care pot fi simplificate.