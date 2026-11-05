Ce se schimbă pentru profesori prin debirocratizarea școlilor. Ministerul Educației pregătește noi măsuri
Sarcinile administrative care îi încarcă pe profesori vor fi analizate înainte ca Ministerul Educației să decidă ce documente și proceduri poate elimina sau simplifica. Institutul de Științe ale Educației derulează un studiu care include consultarea cadrelor didactice, a directorilor și a inspectorilor școlari. Rezultatele sunt estimate pentru sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027, a anunțat ministrul Sorin Costreie.
De unde vin documentele pe care trebuie să le completeze profesorii
Cercetarea urmărește să identifice sursele încărcării administrative din școli. Sunt analizate atât sarcinile profesorilor, cât și mecanismele prin care acestea devin împovărătoare și perioadele în care se adună cele mai multe obligații.
Sorin Costreie a prezentat demersul într-o postare publicată luni, 2 noiembrie, pe Facebook. Ministrul spune că, înaintea unor decizii de simplificare, trebuie stabilit cine solicită documentele și de ce sunt ele necesare.
„Cred că este întrebarea cu care trebuie să începem, pentru că, sincer, nu știm încă exact de unde vine încărcarea: din metodologiile care vin de la minister, din cerințele inspectoratelor, ale altor instituții, din procedurile din școli sau din obiceiuri care s-au adăugat în timp? Mă bucur să căutăm răspunsuri împreună cu cei care știu cel mai bine: profesorii, directorii, inspectorii”, a scris ministrul.
Analiza vizează, așadar, mai multe niveluri ale sistemului, de la cerințele instituțiilor centrale până la practicile păstrate în fiecare școală. Răspunsurile participanților ar trebui să arate unde se acumulează munca administrativă și ce anume o face dificil de gestionat.
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Directori și profesori din 180 de școli vor răspunde la sondaj
Până acum au fost organizate focus-grupuri cu profesori și interviuri cu directori. Urmează componenta cantitativă a cercetării, printr-un sondaj de opinie desfășurat pe un eșantion de 180 de unități de învățământ.
La întrebări vor răspunde directori și cadre didactice, iar inspectorii școlari vor fi consultați separat. Studiul combină astfel discuțiile despre experiențele din școli cu răspunsurile colectate prin sondaj.
„Studiul va arăta ce sarcini administrative au profesorii, prin ce mecanisme devin împovărătoare, în ce perioade se aglomerează cel mai mult”, a explicat Sorin Costreie.
Ministrul consideră că aceste informații vor permite o evaluare realistă a lucrurilor care pot fi simplificate.
Obiectivul anunțat nu se limitează la inventarierea documentelor existente. Cercetarea urmărește și felul în care cerințele administrative ajung să se suprapună și să ocupe timpul cadrelor didactice.
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Ce ar urma să fie eliminat sau simplificat
Pentru profesori, schimbarea urmărită este reducerea documentelor și procedurilor fără utilitate, astfel încât să rămână mai mult timp pentru elevi și pregătirea activității educaționale. Lista concretă a obligațiilor vizate va fi stabilită pe baza rezultatelor, nu a fost prezentată odată cu anunțarea studiului.
„Vom putea vedea, apoi, realist, ce se poate simplifica. M-am întrebat mereu cum ar arăta o școală cu mai puține hârtii”, a transmis ministrul.
Costreie a legat debirocratizarea și de timpul necesar profesorilor pentru a reflecta asupra propriei activități. În mesajul său, eliminarea unor documente nu înseamnă renunțarea la toate evidențele din școli, ci evaluarea rostului lor.
„Probabil că nu vom renunța la toate documentele, dar fiecare hârtie în plus ia din timpul de care un profesor are nevoie pentru copii și pentru propria reflecție. Și un profesor care nu mai are timp să gândească nu-i poate învăța pe elevi să gândească”, a afirmat acesta.
Rezultatele cercetării vor fi publicate, iar ministrul promite că vor sta la baza intervențiilor administrative. „Rezultatele vor fi făcute publice, iar pe baza lor vom elimina sau simplifica ce nu are rost”, a precizat Sorin Costreie.
Termenul avansat privește finalizarea studiului, estimată la sfârșitul acestui an sau începutul celui viitor. Anunțul nu stabilește o dată de aplicare pentru viitoarele măsuri de debirocratizare.