Bani de chirie pentru angajații de până la 29 de ani. Pragul salarial propus pentru acordarea ajutorului

Pentru ajutorul de chirie, solicitantul trebuie să fie titular sau cotitular al unui contract de închiriere înregistrat la organele fiscale competente. Contractul trebuie încheiat pentru cel puțin șase luni, iar beneficiarul trebuie să aibă domiciliul sau reședința în locuința respectivă, situată în România.

Proiectul stabilește și condiții privind situația locativă. Tânărul nu trebuie să dețină o locuință în proprietate și nici să ocupe o locuință socială, de necesitate, de serviciu sau una pentru tineri destinată închirierii, realizată prin programele ANL.

Închirierea de la soț, soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv nu ar permite acordarea sprijinului. Pentru aceeași locuință și aceeași perioadă, solicitantul nu trebuie să primească un alt ajutor public destinat cheltuielilor de locuire.

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Ajutorul propus ajunge la 600 de lei în București și Cluj-Napoca

Valoarea sprijinului lunar ar urma să depindă de localitatea în care se află locuința închiriată. Proiectul stabilește trei plafoane, fără ca aceeași sumă maximă să fie prevăzută pentru toate orașele.

Pentru locuințele din București și Cluj-Napoca, plafonul este de 600 de lei lunar. În municipiile Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea, limita propusă este de 500 de lei lunar.

În celelalte localități, sprijinul ar putea ajunge la 400 de lei pe lună. Banii sunt destinați achitării unei părți din chirie, în condițiile prevăzute de inițiativă.