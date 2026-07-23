Pokémonii pe care nu i-ai prins niciodată: filmarea secretă care dezvăluie monștrii abandonați de Game Freak

Turtwig putea fi un armadillo, iar Chimchar arăta și mai ciudat

Cele mai interesante imagini prezintă formele inițiale ale celor trei Pokémon de start. Turtwig, Piplup și Chimchar puteau arăta foarte diferit. Turtwig pare să fi pornit de la un animal asemănător unui armadillo. Abia mai târziu, designerii au transformat conceptul în mica țestoasă cu plantă pe cap cunoscută de jucători.

Chimchar avea într-una dintre variante obraji sau zone roșii aprinse în partea din spate. Elementul vizual accentua legătura sa cu focul, dar rezultatul era considerabil mai comic. Piplup a trecut și el prin mai multe transformări. Culorile liniei sale evolutive sugerează că Empoleon putea fi inițial un Pokémon de tip Apă și Gheață, nu Apă și Oțel.

Materialul prezintă și versiuni preliminare ale lui Dialga, Palkia, Arceus, Shellos și ale altor creaturi din regiunea Sinnoh. Unele sunt ușor de recunoscut. Altele seamănă cu Pokémoni complet noi. Procesul arată cât de multe schițe pot fi abandonate înainte ca un singur monstru să ajungă în joc.

Nu este prima dată când arhivele Game Freak dezvăluie conținut eliminat. Alte scurgeri de informații despre Pokémon Legends: Z-A au arătat mecanici, secvențe și versiuni beta care nu au mai fost incluse în produsul final.

Un câine din spumă și o evoluție Delibird au rămas în sertar

Printre creaturile abandonate se află un Pokémon de apă poreclit de fani „Foam Dog”. Acesta arată ca un câine acoperit cu spumă și pare să fi fost luat în calcul pentru rolul de personaj de start. Conceptul a fost eliminat înainte ca Piplup să primească forma definitivă.

Documentarul mai arată o posibilă evoluție pentru Delibird. Creatura are un aspect apropiat de cel al unui gnom și păstrează tema cadourilor. Apar și o posibilă evoluție pentru Lumineon, un Shellos galben și mai multe creaturi care nu au primit niciodată nume oficiale.

Fanii au observat că unele idei abandonate seamănă cu Pokémoni introduși mult mai târziu. Un monstru amintește de Chien-Pao din „Pokémon Scarlet” și „Violet”. O pasăre neagră ar putea reprezenta un strămoș conceptual al lui Starly. Un alt design pare apropiat de Sandygast.