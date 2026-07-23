Pokémonii pe care nu i-ai prins niciodată: filmarea secretă care dezvăluie monștrii abandonați de Game Freak
O bucată pierdută din istoria Pokémon a reapărut după aproape două decenii. Un documentar intern realizat în timpul dezvoltării jocurilor „Pokémon Diamond” și „Pokémon Pearl” dezvăluie zeci de creaturi în forme complet diferite. Potrivit publicației internaționale Polygon, materialul include versiuni timpurii ale Pokémonilor cunoscuți, monștri eliminați și idei reutilizate abia în generațiile următoare.
Documentarul se numește „Pokémon Diamond and Pearl: Behind the Scenes DVD — Make All”. Nu a fost creat pentru public. Game Freak l-a realizat pentru uz intern, ca o cronică a celor aproximativ doi ani în care au fost dezvoltate jocurile pentru Nintendo DS. Un exemplar al DVD-ului a apărut însă pe un site japonez de licitații și a ajuns în mâinile colecționarilor.
Turtwig putea fi un armadillo, iar Chimchar arăta și mai ciudat
Cele mai interesante imagini prezintă formele inițiale ale celor trei Pokémon de start. Turtwig, Piplup și Chimchar puteau arăta foarte diferit. Turtwig pare să fi pornit de la un animal asemănător unui armadillo. Abia mai târziu, designerii au transformat conceptul în mica țestoasă cu plantă pe cap cunoscută de jucători.
Chimchar avea într-una dintre variante obraji sau zone roșii aprinse în partea din spate. Elementul vizual accentua legătura sa cu focul, dar rezultatul era considerabil mai comic. Piplup a trecut și el prin mai multe transformări. Culorile liniei sale evolutive sugerează că Empoleon putea fi inițial un Pokémon de tip Apă și Gheață, nu Apă și Oțel.
Materialul prezintă și versiuni preliminare ale lui Dialga, Palkia, Arceus, Shellos și ale altor creaturi din regiunea Sinnoh. Unele sunt ușor de recunoscut. Altele seamănă cu Pokémoni complet noi. Procesul arată cât de multe schițe pot fi abandonate înainte ca un singur monstru să ajungă în joc.
Nu este prima dată când arhivele Game Freak dezvăluie conținut eliminat. Alte scurgeri de informații despre Pokémon Legends: Z-A au arătat mecanici, secvențe și versiuni beta care nu au mai fost incluse în produsul final.
Un câine din spumă și o evoluție Delibird au rămas în sertar
Printre creaturile abandonate se află un Pokémon de apă poreclit de fani „Foam Dog”. Acesta arată ca un câine acoperit cu spumă și pare să fi fost luat în calcul pentru rolul de personaj de start. Conceptul a fost eliminat înainte ca Piplup să primească forma definitivă.
Documentarul mai arată o posibilă evoluție pentru Delibird. Creatura are un aspect apropiat de cel al unui gnom și păstrează tema cadourilor. Apar și o posibilă evoluție pentru Lumineon, un Shellos galben și mai multe creaturi care nu au primit niciodată nume oficiale.
Fanii au observat că unele idei abandonate seamănă cu Pokémoni introduși mult mai târziu. Un monstru amintește de Chien-Pao din „Pokémon Scarlet” și „Violet”. O pasăre neagră ar putea reprezenta un strămoș conceptual al lui Starly. Un alt design pare apropiat de Sandygast.
Asemănările nu demonstrează că Game Freak a păstrat fiecare schiță timp de zeci de ani. Ele arată însă că ideile bune nu dispar întotdeauna. Pot fi modificate, combinate și readuse atunci când apare generația potrivită. Universul sărbătorește în 2026 30 de ani de Pokémon, iar arhiva confirmă cât de lung este drumul dintre schiță și Pokédex.
Fanii au salvat o lecție rară despre crearea jocurilor
DVD-ul a rămas aproape necunoscut până când a fost descoperit pe un site de licitații. O copie a fost cumpărată de un utilizator anonim. Un alt exemplar a ajuns la colecționarul Neos, care a colaborat cu arhivistul Pokémon Lewtwo și cu alți fani pentru conservarea și publicarea materialului.
Documentarul are aproximativ 43 de minute și este în limba japoneză. El nu conține doar desene. Publicul poate vedea versiuni timpurii ale jocurilor, discuții despre dezvoltare și etapele prin care a fost construită regiunea Sinnoh. Filmarea oferă o imagine rară asupra modului în care lucra Game Freak în perioada Nintendo DS.
„Pokémon Diamond” și „Pokémon Pearl” au fost lansate în Japonia în septembrie 2006. Versiunile occidentale au urmat în 2007. Jocurile au primit remake-urile „Brilliant Diamond” și „Shining Pearl” pentru Nintendo Switch în 2021. Aproape 20 de ani mai târziu, fanii descoperă că monștrii lor preferați puteau arăta complet diferit.
Descoperirea apare într-un moment în care nostalgia Pokémon este exploatată intens, de la jocuri și aniversări până la colecția Pikachu și Eevee. De această dată, însă, nu este vorba doar despre produse noi. Este o privire directă în atelierul în care creaturile erau desenate, respinse și reconstruite până deveneau Pokémonii cunoscuți astăzi.