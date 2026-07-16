Razer lansează colecția Pikachu și Eevee. Noile accesorii simpatice de gaming ajung și în Europa
Fanii Pokémon care își doresc un setup de gaming diferit au un nou motiv de entuziasm. Razer a anunțat lansarea unei colecții speciale realizate în parteneriat cu The Pokémon Company International, iar vedetele sunt două dintre cele mai iubite personaje din universul Pokémon: Pikachu și Eevee.
Noua gamă este disponibilă inclusiv în Europa și aduce un design colorat pe o serie de periferice destinate atât sesiunilor de gaming, cât și utilizării de zi cu zi. Lansarea vine într-un moment simbolic pentru franciza Pokémon, care marchează 30 de ani de existență, iar Razer mizează pe combinația dintre nostalgia fanilor și performanțele pentru care produsele sale sunt deja cunoscute.
Ce include colecția Razer inspirată de Pikachu și Eevee
Noua serie reunește patru accesorii dedicate gamerilor, fiecare păstrând elementele vizuale inspirate de Pikachu și Eevee, fără a face compromisuri în ceea ce privește funcționalitatea.
Primul produs este Razer Kraken V4 X – Pikachu & Eevee Edition, un headset cu fir care promite o experiență audio imersivă. Acesta vine cu o construcție ușoară, pernuțe confortabile și iluminare Razer Chroma RGB, fiind conceput pentru utilizare îndelungată, fie că este vorba despre jocuri, muzică sau apeluri.
Din colecție face parte și Razer Ornata V3 Tenkeyless – Pikachu & Eevee Edition, o tastatură compactă, fără bloc numeric, echipată cu switch-uri mecha-membrane. Modelul oferă feedback tactil la apăsare, iluminare RGB personalizabilă și un suport magnetic pentru încheieturi, menit să sporească confortul în timpul utilizării.
Cei care preferă un mouse ușor vor găsi în Razer Cobra – Pikachu & Eevee Edition o variantă dedicată jocurilor rapide. Mouse-ul utilizează switch-uri optice, este construit pentru rezistență în timp și oferă precizie ridicată, fiind completat de sistemul de iluminare specific Razer Chroma RGB.
Colecția este completată de Razer Gigantus V2 – Medium – Pikachu & Eevee Edition, un mouse pad cu suprafață microțesută, optimizată pentru mișcări line și precise. Baza anti-alunecare ajută la menținerea stabilității în timpul sesiunilor intense de gaming.
Accesorii create atât pentru gaming, cât și pentru utilizarea zilnică
Deși sunt inspirate din universul Pokémon, produsele nu se adresează exclusiv colecționarilor. Razer spune că întreaga gamă a fost gândită pentru utilizarea de zi cu zi, astfel încât perifericele pot fi folosite la fel de ușor pentru muncă, școală sau activități obișnuite în fața calculatorului.
Designul viu colorat transformă accesoriile într-un element de personalizare a biroului sau a setup-ului de gaming, în timp ce specificațiile tehnice rămân la nivelul cu care brandul și-a obișnuit utilizatorii.
Prin această colaborare, compania încearcă să atragă atât pasionații de jocuri video, cât și fanii Pokémon care își doresc produse oficiale cu un aspect diferit față de perifericele clasice.
Cât costă și când le poți cumpăra în Europa
Noua colecție este disponibilă deja prin magazinul oficial Razer, în rețeaua RazerStore și la retailerii parteneri din Europa, Statele Unite, America Latină, Australia și Noua Zeelandă.
Prețurile recomandate sunt următoarele:
- Razer Kraken V4 X – Pikachu & Eevee Edition: 119,99 euro
- Razer Ornata V3 Tenkeyless – Pikachu & Eevee Edition: 129,99 euro
- Razer Cobra – Pikachu & Eevee Edition: 54,99 euro
- Razer Gigantus V2 Medium – Pikachu & Eevee Edition: 34,99 euro
Noua serie marchează una dintre cele mai vizibile colaborări dintre Razer și universul Pokémon din ultimii ani și vine într-o perioadă în care accesoriile de gaming cu design inspirat din francize celebre continuă să fie tot mai căutate. Pentru fanii Pikachu și Eevee, dar și pentru cei care vor să își personalizeze spațiul de lucru sau de joacă, această ediție specială aduce un plus de culoare fără a renunța la performanța specifică brandului.