Razer lansează colecția Pikachu și Eevee. Noile accesorii simpatice de gaming ajung și în Europa

Ce include colecția Razer inspirată de Pikachu și Eevee

Noua serie reunește patru accesorii dedicate gamerilor, fiecare păstrând elementele vizuale inspirate de Pikachu și Eevee, fără a face compromisuri în ceea ce privește funcționalitatea.

Primul produs este Razer Kraken V4 X – Pikachu & Eevee Edition, un headset cu fir care promite o experiență audio imersivă. Acesta vine cu o construcție ușoară, pernuțe confortabile și iluminare Razer Chroma RGB, fiind conceput pentru utilizare îndelungată, fie că este vorba despre jocuri, muzică sau apeluri.

Din colecție face parte și Razer Ornata V3 Tenkeyless – Pikachu & Eevee Edition, o tastatură compactă, fără bloc numeric, echipată cu switch-uri mecha-membrane. Modelul oferă feedback tactil la apăsare, iluminare RGB personalizabilă și un suport magnetic pentru încheieturi, menit să sporească confortul în timpul utilizării.

Cei care preferă un mouse ușor vor găsi în Razer Cobra – Pikachu & Eevee Edition o variantă dedicată jocurilor rapide. Mouse-ul utilizează switch-uri optice, este construit pentru rezistență în timp și oferă precizie ridicată, fiind completat de sistemul de iluminare specific Razer Chroma RGB.

Colecția este completată de Razer Gigantus V2 – Medium – Pikachu & Eevee Edition, un mouse pad cu suprafață microțesută, optimizată pentru mișcări line și precise. Baza anti-alunecare ajută la menținerea stabilității în timpul sesiunilor intense de gaming.

Accesorii create atât pentru gaming, cât și pentru utilizarea zilnică

Deși sunt inspirate din universul Pokémon, produsele nu se adresează exclusiv colecționarilor. Razer spune că întreaga gamă a fost gândită pentru utilizarea de zi cu zi, astfel încât perifericele pot fi folosite la fel de ușor pentru muncă, școală sau activități obișnuite în fața calculatorului.

Designul viu colorat transformă accesoriile într-un element de personalizare a biroului sau a setup-ului de gaming, în timp ce specificațiile tehnice rămân la nivelul cu care brandul și-a obișnuit utilizatorii.