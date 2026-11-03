Google ascunde o surpriză inspirată de The Legend of Zelda. Cum poți vedea motorul de căutare așa cum arăta în 1998

Cum activezi surpriza Google dedicată jocului Zelda

Efectul poate fi descoperit direct pe Google.com. Este suficientă o căutare după termenul „Zelda” sau „Master Sword”. În colțul din dreapta jos al paginii apare imaginea sabiei Master Sword, arma emblematică din seria Nintendo, anunță CNET.

Un clic pe sabie declanșează o animație în care aceasta este înfiptă într-un piedestal. După scurtul moment de animație, pagina de căutare se transformă și capătă aspectul versiunii Google din 1998.

Surpriza este o trimitere directă la povestea din Ocarina of Time. În joc, Master Sword are un rol important în călătoria în timp a personajului principal, permițând trecerea între două perioade diferite. Google a transformat această idee într-o experiență interactivă care trimite motorul de căutare în trecut.

Cum arăta Google în 1998

Versiunea retro reproduce câteva dintre elementele vizuale care defineau motorul de căutare la începuturile sale. Rezultatele sunt afișate sub forma unor linkuri albastre, iar butonul „I’m Feeling Lucky” este prezent și el, așa cum era în interfața originală.

O altă diferență se observă în logo. În locul formei actuale, apare inscripția „Google!” cu semnul exclamării. Compania a renunțat la acest detaliu în 1999, astfel că logo-ul oferă un indiciu despre perioada pe care încearcă să o recreeze surpriza.

Experiența include și un detaliu audio menit să completeze atmosfera anilor ’90. Cei care ascultă cu atenție pot auzi în fundal „My Heart Will Go On”, melodia interpretată de Céline Dion pentru filmul Titanic, lansat tot în 1997.

Pagina retro nu include reclamele, prezentările generate cu AI sau postările din rețelele sociale care pot apărea în experiența actuală de căutare. Interfața este mult mai simplă, cu accent pe linkurile către rezultate.