Noi scurgeri de informații marca „Teraleak” dezvăluie conținut tăiat și versiuni timpurii din „Pokémon Legends: Z-A”

UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 16:49
de Iulia Kelt

La un an de la scurgerea masivă de date supranumită „Teraleak”, hackerii au publicat noi fișiere din serverele Game Freak, inclusiv materiale video din versiunile beta ale jocului Pokémon Legends: Z-A.

Noi scurgeri de date înainte de lansarea oficială

Cu doar câteva zile înainte de lansarea globală a Pokémon Legends: Z-A pe consolele Nintendo Switch și Switch 2, o nouă rundă de fișiere provenite din hack-ul Game Freak din 2024 a început să circule online, scrie IGN.

Informațiile includ imagini, clipuri de gameplay și documente interne care prezintă versiuni preliminare ale jocului și funcții eliminate înainte de lansarea finală.

Potrivit relatărilor comunității de fani, clipurile arată mecanici experimentale și mini-jocuri care nu mai apar în versiunea comercială.

Momentul scurgerii este considerat semnificativ: hackerii ar fi păstrat aceste fișiere timp de un an pentru a le publica acum, odată cu apropierea lansării oficiale.

De asemenea, incidentul subliniază faptul că Nintendo nu a reușit să identifice autorii atacului, în ciuda demersurilor legale din aprilie 2025, când compania a cerut oficial platformei Discord să dezvăluie identitatea persoanelor implicate în scurgerea inițială.

Informații despre Gen 10 și conținut suplimentar

Publicarea acestor fișiere vine după mai multe scurgeri neoficiale apărute în ultimele zile, provenite de la jucători care au obținut copii anticipate ale jocului.

Printre acestea se află liste complete de Mega Pokémon, inclusiv pentru conținutul suplimentar (DLC) disponibil deja la precomandă.

Pe lângă detaliile despre Pokémon Legends: Z-A, hackerii au publicat și informații despre viitoarea generație de jocuri Pokémon (Gen 10), pe care fanii o așteaptă în 2026, când franciza va aniversa 30 de ani.

Totuși, aceste date provin din documente vechi, fără materiale video, ceea ce sugerează că este vorba despre planuri preliminare și nu despre produse aflate în dezvoltare activă.

„Teraleak”, cel mai grav incident din istoria Game Freak

În octombrie 2024, Game Freak a confirmat o breșă de securitate care a expus datele personale ale angajaților actuali și foști.

Compania a evitat însă să comenteze public asupra scurgerii de cod sursă și fișiere interne legate de seria Pokémon.

Incidentul, denumit de fani „Teraleak”, a fost comparat cu „Gigaleak-ul” Nintendo din 2020, care a scos la iveală prototipuri, jocuri anulate și documente confidențiale din arhiva companiei.

