Pensionarii ar putea primi înapoi impozitul reținut în 2024 și 2025. Cum se împart banii, nu va fi nevoie de cerere

Ce este impozitul progresiv

Pe înțelesul tuturor, un impozit progresiv înseamnă că venitul nu este taxat integral cu aceeași cotă. El este împărțit în mai multe tranșe, iar pentru partea care depășește anumite praguri se pot aplica cote diferite.

În cazul pensiilor de serviciu, mecanismul introdus de la 1 ianuarie 2024 stabilea cote diferite pentru anumite componente ale pensiei. Cu alte cuvinte, nu însemna pur și simplu că întreaga pensie mare era taxată cu un procent mai ridicat, ci că impozitarea se calcula pe tranșe, după regulile prevăzute de Codul fiscal.

Ulterior, Curtea Constituțională a constatat probleme de constituționalitate în privința acestui mecanism, iar sistemul a fost modificat.

Proiectul depus acum în Parlament încearcă să reglementeze modul în care ar urma să fie restituite diferențele aferente perioadei în care s-a aplicat impozitarea progresivă.

Banii ar fi restituiți în trei tranșe

Potrivit proiectului, restituirea nu s-ar face integral într-o singură lună, ci ar fi eșalonată pe trei ani. Practic, prima plată ar urma să vină în decembrie 2026 și să reprezinte 10% din totalul sumei de recuperat. În martie 2027 ar urma să fie restituit încă 40%, iar ultima tranșă, reprezentând 50%, ar urma să fie acordată în martie 2028.

Un exemplu simplu arată mai clar mecanismul. Dacă în urma recalculării se stabilește că un pensionar are de recuperat în total 10.000 de lei, calendarul propus ar însemna 1.000 de lei în decembrie 2026, 4.000 de lei în martie 2027 și 5.000 de lei în martie 2028.

Acesta este doar un exemplu matematic. Suma efectivă va fi diferită de la un pensionar la altul, în funcție de pensia încasată și de impozitul reținut în perioada vizată.