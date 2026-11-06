Pensionarii ar putea primi înapoi impozitul reținut în 2024 și 2025. Cum se împart banii, nu va fi nevoie de cerere
Beneficiarii pensiilor de serviciu, inclusiv pensionarii militari, ar putea recupera banii reținuți în perioada în care pensiile lor au fost supuse impozitării progresive. Un proiect legislativ înregistrat recent la Senat propune ca diferențele de impozit să fie restituite în trei tranșe, începând din decembrie 2026 și până în martie 2028. Pensionarii nu ar trebui să depună cereri pentru recuperarea banilor, procedura urmând să fie făcută din oficiu.
Este important însă că măsura nu se aplică în acest moment. Propunerea, înregistrată la Senat sub numărul B570/2026, se află la începutul procedurii parlamentare. Pentru a produce efecte, trebuie adoptată de Parlament, promulgată și publicată în Monitorul Oficial.
Ce este impozitul progresiv
Pe înțelesul tuturor, un impozit progresiv înseamnă că venitul nu este taxat integral cu aceeași cotă. El este împărțit în mai multe tranșe, iar pentru partea care depășește anumite praguri se pot aplica cote diferite.
În cazul pensiilor de serviciu, mecanismul introdus de la 1 ianuarie 2024 stabilea cote diferite pentru anumite componente ale pensiei. Cu alte cuvinte, nu însemna pur și simplu că întreaga pensie mare era taxată cu un procent mai ridicat, ci că impozitarea se calcula pe tranșe, după regulile prevăzute de Codul fiscal.
Ulterior, Curtea Constituțională a constatat probleme de constituționalitate în privința acestui mecanism, iar sistemul a fost modificat.
Proiectul depus acum în Parlament încearcă să reglementeze modul în care ar urma să fie restituite diferențele aferente perioadei în care s-a aplicat impozitarea progresivă.
Banii ar fi restituiți în trei tranșe
Potrivit proiectului, restituirea nu s-ar face integral într-o singură lună, ci ar fi eșalonată pe trei ani. Practic, prima plată ar urma să vină în decembrie 2026 și să reprezinte 10% din totalul sumei de recuperat. În martie 2027 ar urma să fie restituit încă 40%, iar ultima tranșă, reprezentând 50%, ar urma să fie acordată în martie 2028.
Un exemplu simplu arată mai clar mecanismul. Dacă în urma recalculării se stabilește că un pensionar are de recuperat în total 10.000 de lei, calendarul propus ar însemna 1.000 de lei în decembrie 2026, 4.000 de lei în martie 2027 și 5.000 de lei în martie 2028.
Acesta este doar un exemplu matematic. Suma efectivă va fi diferită de la un pensionar la altul, în funcție de pensia încasată și de impozitul reținut în perioada vizată.
Pentru ce perioadă se recalculează impozitul
Proiectul vizează impozitarea progresivă aplicată între 1 ianuarie 2024 și 30 ianuarie 2025. La recalculare trebuie luată în considerare și modificarea plafonului neimpozabil. Pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, suma neimpozabilă lunară era de 2.000 de lei. Începând din octombrie 2024, aceasta a crescut la 3.000 de lei.
După recalculare se va putea stabili concret diferența dintre impozitul care a fost reținut și cel care ar fi trebuit achitat potrivit mecanismului folosit pentru restituire.
Pensionarii nu ar trebui să depună cerere
Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului este că beneficiarii nu ar trebui să meargă la casa de pensii pentru a solicita recuperarea banilor.
Restituirea ar urma să fie făcută din oficiu, iar sumele ar fi acordate odată cu pensia aferentă lunii în care este programată fiecare tranșă.
Mecanismul tehnic presupune diminuarea impozitului datorat bugetului de stat. Dacă suma care trebuie restituită este mai mare decât impozitul datorat în luna respectivă, diferența ar urma să fie recuperată în lunile următoare, până la epuizarea sumei.
Și cei care au câștigat în instanță ar intra în mecanism
Proiectul prevede ca plata eșalonată să se aplice și sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024 – 1 iulie 2026.
Așadar, dacă legea va fi adoptată în forma propusă, beneficiarii vizați ar putea începe să își recupereze banii în decembrie 2026, însă restituirea integrală s-ar întinde până în martie 2028.
Deocamdată, pensionarii nu trebuie să facă niciun demers. Proiectul este doar în faza parlamentară, iar calendarul de 10%-40%-50% va deveni obligatoriu numai dacă inițiativa va parcurge întregul proces legislativ și va intra în vigoare.