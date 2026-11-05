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Cine poate ieși la pensie în 2027. Calendarul pensionării și termenul pentru depunerea dosarului

Cine poate ieși la pensie în 2027. Calendarul pensionării și termenul pentru depunerea dosarului
Pensionarea în 2027, explicată. Ce trebuie să știe românii (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii născuți în 1962 vor împlini 65 de ani în 2027, însă acest lucru nu înseamnă că toți vor ieși automat la pensie în anul respectiv. Data pensionării depinde de sex, stagiul de cotizare și condițiile prevăzute de lege. Pentru bărbați, vârsta standard este de 65 de ani, în timp ce pentru femei creșterea vârstei de pensionare se aplică etapizat. Astfel, cei care se pregătesc să încheie activitatea trebuie să știe când pot depune dosarul și ce documente sunt necesare pentru stabilirea drepturilor.

Când pot ieși la pensie bărbații născuți în 1962

Potrivit Legii nr. 360/2023, vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani, iar stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani. Stagiul complet este de 35 de ani, însă acesta nu reprezintă o condiție obligatorie pentru obținerea pensiei la vârsta standard.

Astfel, un bărbat născut pe 15 martie 1962 îndeplinește condiția de vârstă pe 15 martie 2027. Dacă are cel puțin 15 ani de cotizare contributivă, poate solicita pensia pentru limită de vârstă.

Un alt exemplu este cel al unui bărbat născut pe 20 octombrie 1962. Acesta împlinește 65 de ani pe 20 octombrie 2027, dată de la care poate solicita pensionarea, dacă îndeplinește și condiția privind vechimea.

Calendarul pensionării în 2027 pentru bărbații născuți în 1962

Luna nașterii în 1962 Luna împlinirii vârstei de 65 de ani
Ianuarie Ianuarie 2027
Februarie Februarie 2027
Martie Martie 2027
Aprilie Aprilie 2027
Mai Mai 2027
Iunie Iunie 2027
Iulie Iulie 2027
August August 2027
Septembrie Septembrie 2027
Octombrie Octombrie 2027
Noiembrie Noiembrie 2027
Decembrie Decembrie 2027
Calendar pentru bărbații care au minimum 15 ani de cotizare contributivă și nu beneficiază de alte reduceri ale vârstei standard.

Ce se întâmplă cu femeile care împlinesc 65 de ani în 2027

Situația este diferită pentru femeile născute în 1962. În cazul acestora, vârsta standard de pensionare a fost stabilită printr-un calendar de creștere treptată, astfel că puteau îndeplini condiția de vârstă înainte de 65 de ani.

Prin urmare, o femeie născută în 1962 nu trebuie să aștepte anul 2027 pentru a solicita pensia, dacă îndeplinește condițiile legale. Data exactă se verifică în anexa nr. 5 la Legea pensiilor.

Ce acte trebuie să conțină dosarul de pensionare

Pentru înscrierea la pensie, solicitantul trebuie să pregătească cererea-tip, cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, după caz, și carnetul de muncă.

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În funcție de situație, pot fi necesare și livretul militar, diploma de studii universitare însoțită de documentele justificative, adeverințele privind sporurile salariale, veniturile sau condițiile speciale de muncă.

Persoanele încă angajate pot avea nevoie și de adeverințe de la angajator. Documentele se prezintă în original, iar instituția asigură gratuit fotocopierea celor necesare.

Când se depune dosarul și de când se primește pensia

Cererea trebuie depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Dacă termenul este respectat, pensia se acordă de la data îndeplinirii condițiilor. Dacă dosarul este depus mai târziu, drepturile se acordă de la data înregistrării cererii.

Casa de pensii trebuie să emită decizia în 45 de zile, termen care poate fi prelungit cu 30 de zile în situațiile prevăzute de lege. Un alt detaliu important este faptul că dosarul poate fi depus la casa teritorială de pensii, prin mandatar cu procură specială sau online, potrivit procedurilor CNPP.

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