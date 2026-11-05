Cine poate ieși la pensie în 2027. Calendarul pensionării și termenul pentru depunerea dosarului

Astfel, un bărbat născut pe 15 martie 1962 îndeplinește condiția de vârstă pe 15 martie 2027. Dacă are cel puțin 15 ani de cotizare contributivă, poate solicita pensia pentru limită de vârstă.

Un alt exemplu este cel al unui bărbat născut pe 20 octombrie 1962. Acesta împlinește 65 de ani pe 20 octombrie 2027, dată de la care poate solicita pensionarea, dacă îndeplinește și condiția privind vechimea.

Calendarul pensionării în 2027 pentru bărbații născuți în 1962

Luna nașterii în 1962 Luna împlinirii vârstei de 65 de ani Ianuarie Ianuarie 2027 Februarie Februarie 2027 Martie Martie 2027 Aprilie Aprilie 2027 Mai Mai 2027 Iunie Iunie 2027 Iulie Iulie 2027 August August 2027 Septembrie Septembrie 2027 Octombrie Octombrie 2027 Noiembrie Noiembrie 2027 Decembrie Decembrie 2027 Calendar pentru bărbații care au minimum 15 ani de cotizare contributivă și nu beneficiază de alte reduceri ale vârstei standard.

Ce se întâmplă cu femeile care împlinesc 65 de ani în 2027

Situația este diferită pentru femeile născute în 1962. În cazul acestora, vârsta standard de pensionare a fost stabilită printr-un calendar de creștere treptată, astfel că puteau îndeplini condiția de vârstă înainte de 65 de ani.

Prin urmare, o femeie născută în 1962 nu trebuie să aștepte anul 2027 pentru a solicita pensia, dacă îndeplinește condițiile legale. Data exactă se verifică în anexa nr. 5 la Legea pensiilor.

Ce acte trebuie să conțină dosarul de pensionare

Pentru înscrierea la pensie, solicitantul trebuie să pregătească cererea-tip, cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, după caz, și carnetul de muncă.

În funcție de situație, pot fi necesare și livretul militar, diploma de studii universitare însoțită de documentele justificative, adeverințele privind sporurile salariale, veniturile sau condițiile speciale de muncă.

Persoanele încă angajate pot avea nevoie și de adeverințe de la angajator. Documentele se prezintă în original, iar instituția asigură gratuit fotocopierea celor necesare.