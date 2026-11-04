Cât câștigă funcționarii care stabilesc pensiile românilor. Tabel cu salariile de la Casa de Pensii, de la referent la șef de serviciu

De exemplu, un referent cu studii medii și experiență poate avea un salariu de bază de 6.735 de lei brut, în timp ce un consilier sau inspector cu studii superioare, grad profesional superior și vechime mare poate ajunge la aproximativ 10.129 de lei brut.

Pentru funcțiile de conducere, veniturile sunt mai ridicate. Un șef de serviciu poate avea un salariu de bază de 13.418 lei brut, iar un director executiv poate ajunge la 14.721 de lei brut.

Aceste valori se regăsesc în grilele publicate de Casa Județeană de Pensii Vaslui pentru septembrie 2025, iar niveluri similare sunt prezentate și în centralizările salariale pentru 2026.

Grila salariilor la Casa de Pensii. Cât primește fiecare angajat

Este important de precizat că valorile de mai jos reprezintă exemple de salarii de bază brute lunare, fără includerea sporurilor și a altor beneficii.

Funcția Salariu brut lunar Net estimat Referent superior, gradația 5 6.735 lei 3.940 lei Inspector asistent, gradația 4 7.085 lei 4.144 lei Inspector principal, gradația 5 8.949 lei 5.235 lei Consilier / inspector superior, gradația 5 10.129 lei 5.926 lei Șef serviciu, gradul II 13.418 lei 7.850 lei Director executiv, gradul II 14.721 lei 8.612 lei Desigur, salariul net, adică suma primită efectiv în cont, este mai mic după reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului. De exemplu, la un salariu brut de 10.129 de lei, venitul net este de aproximativ 5.926 de lei, înaintea eventualelor beneficii suplimentare.

Ce sporuri și beneficii primesc angajații

Pe lângă salariul de bază, angajații pot beneficia de sporuri pentru condiții de muncă, indemnizație de hrană și vouchere de vacanță, dacă îndeplinesc condițiile legale.

În listele salariale publicate de instituții apar, de exemplu, sporuri de până la 300 de lei brut lunar pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor depinde de plafoanele și regulile aplicabile în 2026, astfel că nu toate persoanele beneficiază automat de aceste drepturi.