Cât câștigă funcționarii care stabilesc pensiile românilor. Tabel cu salariile de la Casa de Pensii, de la referent la șef de serviciu
Mulți români care își primesc deciziile de pensionare sau așteaptă recalcularea veniturilor se întreabă cât câștigă funcționarii care le verifică dosarele și le stabilesc pensiile. Desigur, salariile angajaților din casele de pensii diferă în funcție de postul ocupat, studiile absolvite, experiența profesională și vechimea în muncă. În 2026, un consilier cu experiență poate avea un salariu de bază de peste 10.000 de lei brut, în timp ce venitul unui șef de serviciu depășește 13.000 de lei brut lunar.
Cât câștigă un angajat la Casa de Pensii în 2026
Angajații caselor județene de pensii sunt plătiți potrivit legislației privind salarizarea personalului din fonduri publice. Salariile sunt stabilite în funcție de gradul profesional și gradația corespunzătoare vechimii.
De exemplu, un referent cu studii medii și experiență poate avea un salariu de bază de 6.735 de lei brut, în timp ce un consilier sau inspector cu studii superioare, grad profesional superior și vechime mare poate ajunge la aproximativ 10.129 de lei brut.
Pentru funcțiile de conducere, veniturile sunt mai ridicate. Un șef de serviciu poate avea un salariu de bază de 13.418 lei brut, iar un director executiv poate ajunge la 14.721 de lei brut.
Aceste valori se regăsesc în grilele publicate de Casa Județeană de Pensii Vaslui pentru septembrie 2025, iar niveluri similare sunt prezentate și în centralizările salariale pentru 2026.
Grila salariilor la Casa de Pensii. Cât primește fiecare angajat
Este important de precizat că valorile de mai jos reprezintă exemple de salarii de bază brute lunare, fără includerea sporurilor și a altor beneficii.
|Funcția
|Salariu brut lunar
|Net estimat
|Referent superior, gradația 5
|6.735 lei
|3.940 lei
|Inspector asistent, gradația 4
|7.085 lei
|4.144 lei
|Inspector principal, gradația 5
|8.949 lei
|5.235 lei
|Consilier / inspector superior, gradația 5
|10.129 lei
|5.926 lei
|Șef serviciu, gradul II
|13.418 lei
|7.850 lei
|Director executiv, gradul II
|14.721 lei
|8.612 lei
Ce sporuri și beneficii primesc angajații
Pe lângă salariul de bază, angajații pot beneficia de sporuri pentru condiții de muncă, indemnizație de hrană și vouchere de vacanță, dacă îndeplinesc condițiile legale.
În listele salariale publicate de instituții apar, de exemplu, sporuri de până la 300 de lei brut lunar pentru condiții periculoase sau vătămătoare.
Acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor depinde de plafoanele și regulile aplicabile în 2026, astfel că nu toate persoanele beneficiază automat de aceste drepturi.
Ce studii trebuie să ai pentru a lucra la Casa de Pensii
Condițiile diferă în funcție de postul pentru care este organizat concursul. Pentru funcția de referent pot fi suficiente studiile liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat. În schimb, posturile de consilier și inspector din categoria funcțiilor publice de clasa I necesită studii universitare de licență.
De exemplu, un absolvent de liceu poate candida pentru un post de referent debutant, dacă anunțul nu solicită experiență. Pentru un post de consilier superior sunt necesare studii superioare și vechime în specialitatea studiilor.
Cum te poți angaja la Casa de Pensii
Posturile vacante sunt anunțate pe site-urile instituțiilor și pe platformele oficiale de recrutare. Concursurile presupun, în funcție de categoria postului, verificarea dosarului, o probă scrisă și un interviu.
Un exemplu concret este concursul anunțat de Casa Națională de Pensii Publice pe 4 noiembrie 2026 pentru un post de referent debutant, cu studii medii și fără vechime obligatorie. Candidații pot depune dosarele între 5 și 18 noiembrie, iar proba scrisă este programată pentru 26 noiembrie.
Cât despre salariile și condițiile de angajare, acestea pot fi verificate în documentele de transparență salarială și în anunțurile oficiale ale instituțiilor.