Paul Walker, înainte de Fast & Furious, într-un coșmar pe șosea: de ce acest film de pe Netflix încă funcționează

O glumă proastă transformă călătoria într-un coșmar

Paul Walker îl interpretează pe Lewis Thomas, un student care pleacă la drum pentru a o lua de la facultate pe Venna Wilcox, jucată de Leelee Sobieski. Planul lui este romantic. Situația se complică atunci când decide să îl scoată din închisoare pe fratele său, Fuller Thomas.

Steve Zahn este alegerea perfectă pentru Fuller. Personajul vorbește mult. Este impulsiv și caută permanent distracția. Lewis este mai liniștit. Încearcă să evite problemele. Dinamica dintre cei doi oferă filmului primele momente de umor.

Totul se schimbă după ce Fuller instalează o stație radio CB în mașină. Cei doi intră în legătură cu un șofer de camion care folosește numele Rusty Nail. Lewis se preface că este o femeie. Gluma lor devine însă crudă și are consecințe grave.

Scenariul realizat de J.J. Abrams și Clay Tarver construiește foarte bine escaladarea. La început, amenințarea pare îndepărtată. Apoi apare la motel. Mai târziu, camionul devine o prezență aproape imposibil de evitat.

Paul Walker demonstrează că putea susține un thriller

Rolul lui Lewis nu este foarte complicat. Totuși, Paul Walker îi oferă suficientă vulnerabilitate. Personajul său nu este un erou de acțiune. Se sperie. Face greșeli. Înțelege prea târziu cât de periculos este jocul început alături de Fuller.

Este interesant să îl vezi pe Paul Walker într-un film lansat în același an cu primul „The Fast and the Furious”. Și aici conduce mult. Diferența este că mașina nu reprezintă putere. Este doar o cutie metalică în care personajele încearcă să se ascundă.

Steve Zahn oferă interpretarea mai energică. Fuller este amuzant, enervant și inconștient. Actorul reușește să păstreze personajul simpatic chiar și atunci când acesta ia decizii greu de justificat.