Paul Walker, înainte de Fast & Furious, într-un coșmar pe șosea: de ce acest film de pe Netflix încă funcționează
Înainte să devină celebru datorită mașinilor rapide și cascadoriilor din „Fast & Furious”, Paul Walker a condus într-un film în care șoseaua nu oferea libertate, ci teroare. „Joy Ride”, thrillerul din 2001 disponibil pe Netflix România, pornește ca o aventură relaxată între doi frați și se transformă rapid într-o urmărire apăsătoare.
Regizat de John Dahl și scris de Clay Tarver împreună cu J.J. Abrams, filmul nu are nevoie de efecte spectaculoase. Folosește drumuri pustii, moteluri ieftine, o stație radio și vocea unui necunoscut. Rezultatul este un thriller simplu, dar surprinzător de eficient.
O glumă proastă transformă călătoria într-un coșmar
Paul Walker îl interpretează pe Lewis Thomas, un student care pleacă la drum pentru a o lua de la facultate pe Venna Wilcox, jucată de Leelee Sobieski. Planul lui este romantic. Situația se complică atunci când decide să îl scoată din închisoare pe fratele său, Fuller Thomas.
Steve Zahn este alegerea perfectă pentru Fuller. Personajul vorbește mult. Este impulsiv și caută permanent distracția. Lewis este mai liniștit. Încearcă să evite problemele. Dinamica dintre cei doi oferă filmului primele momente de umor.
Totul se schimbă după ce Fuller instalează o stație radio CB în mașină. Cei doi intră în legătură cu un șofer de camion care folosește numele Rusty Nail. Lewis se preface că este o femeie. Gluma lor devine însă crudă și are consecințe grave.
Scenariul realizat de J.J. Abrams și Clay Tarver construiește foarte bine escaladarea. La început, amenințarea pare îndepărtată. Apoi apare la motel. Mai târziu, camionul devine o prezență aproape imposibil de evitat.
Paul Walker demonstrează că putea susține un thriller
Rolul lui Lewis nu este foarte complicat. Totuși, Paul Walker îi oferă suficientă vulnerabilitate. Personajul său nu este un erou de acțiune. Se sperie. Face greșeli. Înțelege prea târziu cât de periculos este jocul început alături de Fuller.
Este interesant să îl vezi pe Paul Walker într-un film lansat în același an cu primul „The Fast and the Furious”. Și aici conduce mult. Diferența este că mașina nu reprezintă putere. Este doar o cutie metalică în care personajele încearcă să se ascundă.
Steve Zahn oferă interpretarea mai energică. Fuller este amuzant, enervant și inconștient. Actorul reușește să păstreze personajul simpatic chiar și atunci când acesta ia decizii greu de justificat.
Leelee Sobieski intră mai târziu în poveste. Venna completează triunghiul, dar nu primește la fel de multă profunzime. Filmul o folosește uneori mai mult pentru a amplifica tensiunile dintre frați. Actrița oferă însă o prezență calmă, care echilibrează energia celor doi.
John Dahl filmează șoselele ca pe niște spații izolate. Ziua, peisajele par largi și sigure. Noaptea, fiecare lumină din oglinda retrovizoare poate anunța apropierea camionului. Atmosfera contează mai mult decât violența.
Un thriller vechi care nu și-a pierdut tensiunea
„Joy Ride” funcționează deoarece antagonistul rămâne mult timp ascuns. Rusty Nail este mai ales o voce transmisă prin radio. Nu știi exact unde se află. Nu știi ce poate auzi. Camionul său poate apărea în orice moment.
Filmul nu reinventează genul. Unele alegeri ale personajelor sunt evident neinspirate. Ultima parte folosește mai multe convenții clasice de thriller. Există și momente în care coincidențele devin greu de ignorat.
Totuși, ritmul este bun. Filmul are doar 97 de minute și nu pierde vremea. Tensiunea crește constant. Marco Beltrami completează atmosfera printr-o coloană sonoră care nu încearcă să acopere fiecare scenă.
Pentru cei care caută un thriller pe Netflix, „Joy Ride” rămâne o alegere foarte bună. Este direct, întunecat și suficient de violent fără să transforme totul într-un spectacol grotesc.
Marele său avantaj este simplitatea. O glumă ajunge la persoana greșită. Un camion apare în oglindă. O voce cere răspunsuri. După 25 de ani, filmul încă te poate face să privești cu neliniște luminile vehiculului din spatele tău.
„Joy Ride” este un thriller eficient, cu Paul Walker într-un rol vulnerabil și Steve Zahn într-o formă excelentă. Nu este perfect, dar își construiește tensiunea inteligent și nu își prelungește inutil povestea.