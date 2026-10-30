Ce filme și seriale poți vedea de Halloween pe HBO Max. Selecția include horror, thriller și true crime

Serialele horror aduc înapoi personaje și universuri cunoscute

Printre serialele incluse în selecție se numără „IT: Bun-venit în Derry!”, care extinde universul creat de Stephen King și readuce în atenție orașul în care răul ia forma clovnului Pennywise. Tot în zona horror se înscrie „Crystal Lake”, prequelul francizei „Vineri 13”, construit în jurul uneia dintre cele mai cunoscute legende ale filmelor slasher.

„From” urmărește locuitorii unui oraș misterios din care nimeni nu reușește să plece, în timp ce „30 de arginți”, serialul regizat de Álex de la Iglesia, combină elementele horror cu misterul religios. Selecția include și „YAGA”, un thriller inspirat de mitul Baba Yaga.

Pentru cei care preferă poveștile supranaturale desfășurate pe parcursul mai multor sezoane, HBO Max are în catalog și „Supernatural”. Serialul îi urmărește pe frații Sam și Dean Winchester în confruntările cu demoni, fantome și alte creaturi.

Filme horror de la Stanley Kubrick la cele mai noi producții

Selecția de filme include câteva dintre titlurile care au influențat genul horror și thriller. „Strălucirea”, regizat de Stanley Kubrick și cu Jack Nicholson în rol principal, rămâne unul dintre cele mai cunoscute filme despre teroarea psihologică. Alături de acesta se află „Tăcerea mieilor”, cu Jodie Foster și Anthony Hopkins, și „Se7en”, thrillerul lui David Fincher în care joacă Brad Pitt și Morgan Freeman.

Lista este completată de „Portocala mecanică”, un alt film tulburător semnat de Kubrick. Pentru cei interesați de producții mai recente, oferta include „Substanța”, cu Demi Moore, și „Nu vorbi de rău”, thrillerul psihologic în care joacă James McAvoy. „Marșul cel lung”, adaptarea romanului lui Stephen King, completează selecția.

Printre filmele horror moderne se află „Să o aduci înapoi”, realizat de frații Danny și Michael Philippou, „The Monkey: Blestemul”, adaptarea unei povești de Stephen King regizată de Osgood Perkins, și „Clovnul din lanul de porumb”. În aceeași categorie sunt incluse „Ei te vor ucide”, „Bestia din interior” și „Naștere/Renaștere”.

Premierele și producțiile noi din catalogul HBO Max

HBO Max anunță și câteva titluri recente, printre care „Mireasa!”, filmul regizat de Maggie Gyllenhaal, cu Jessie Buckley și Christian Bale. Producția propune o nouă interpretare a poveștii miresei lui Frankenstein.