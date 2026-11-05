Nicolas Cage revine într-un thriller criminal inspirat din fapte reale. Starul din „Longlegs” va juca în „The Brand”, alături de Gabriel Basso

Nicolas Cage și Gabriel Basso, într-o distribuție care atrage atenția

Nicolas Cage a devenit în ultimii ani unul dintre actorii care își asumă cele mai neobișnuite roluri din cinematografia americană. De la personaje excentrice la figuri profund tulburătoare, acesta a demonstrat că este dispus să experimenteze și să se îndepărteze de imaginea clasică a eroului de acțiune.

Un exemplu recent este horrorul „Longlegs”, în care Cage a interpretat un personaj înfricoșător, cu o prezență aproape de nerecunoscut. Filmul a atras atenția prin atmosfera apăsătoare și interpretarea actorului, confirmând interesul său pentru poveștile cu personaje complexe și neliniștitoare.

În „The Brand”, Cage va face parte dintr-o distribuție care reunește actori din generații diferite. Gabriel Basso este cunoscut în special pentru rolul principal din serialul Netflix „The Night Agent”, în timp ce Alexander Ludwig a devenit popular datorită serialului „Vikings”.

Maria Bakalova, nominalizată la Oscar pentru „Borat Subsequent Moviefilm”, completează distribuția. Actrița a demonstrat deja că poate aborda atât comedia, cât și rolurile dramatice, ceea ce o transformă într-o alegere interesantă pentru un thriller inspirat din realitate.

O poveste despre criminalitate, violență și putere în închisori

Filmul este bazat pe o investigație realizată de David Grann, autorul cunoscut pentru cărțile „Killers of the Flower Moon” și „The Lost City of Z”. Scrierile sale au atras în repetate rânduri interesul Hollywoodului, datorită felului în care combină documentarea jurnalistică și poveștile cu un puternic potențial cinematografic.

Subiectul central al noului proiect este Aryan Brotherhood, organizație criminală asociată cu violența din penitenciarele americane și cu activități ilegale care depășesc zidurile acestora.

Gruparea este cunoscută pentru structura sa închisă, regulile interne stricte și implicarea în infracțiuni grave. Tocmai acest univers ar putea oferi materialul necesar unui thriller despre control, intimidare și relațiile dintre membrii unor organizații criminale.