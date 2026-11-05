Nicolas Cage revine într-un thriller criminal inspirat din fapte reale. Starul din „Longlegs” va juca în „The Brand”, alături de Gabriel Basso
Nicolas Cage continuă să aleagă proiecte cinematografice întunecate, iar următorul său film promite să exploreze o lume în care violența, puterea și loialitatea pot avea consecințe devastatoare. Actorul premiat cu Oscar se alătură distribuției thrillerului „The Brand”, o producție inspirată dintr-o investigație jurnalistică despre una dintre cele mai cunoscute organizații criminale din Statele Unite.
Potrivit informațiilor publicate de Deadline, Cage va juca alături de Alexander Ludwig, Gabriel Basso și Maria Bakalova. Proiectul are la bază un articol de investigație semnat de David Grann pentru The New Yorker, dedicat organizației Aryan Brotherhood, o grupare criminală cu origini în sistemul penitenciar american.
Nicolas Cage și Gabriel Basso, într-o distribuție care atrage atenția
Nicolas Cage a devenit în ultimii ani unul dintre actorii care își asumă cele mai neobișnuite roluri din cinematografia americană. De la personaje excentrice la figuri profund tulburătoare, acesta a demonstrat că este dispus să experimenteze și să se îndepărteze de imaginea clasică a eroului de acțiune.
Un exemplu recent este horrorul „Longlegs”, în care Cage a interpretat un personaj înfricoșător, cu o prezență aproape de nerecunoscut. Filmul a atras atenția prin atmosfera apăsătoare și interpretarea actorului, confirmând interesul său pentru poveștile cu personaje complexe și neliniștitoare.
În „The Brand”, Cage va face parte dintr-o distribuție care reunește actori din generații diferite. Gabriel Basso este cunoscut în special pentru rolul principal din serialul Netflix „The Night Agent”, în timp ce Alexander Ludwig a devenit popular datorită serialului „Vikings”.
Maria Bakalova, nominalizată la Oscar pentru „Borat Subsequent Moviefilm”, completează distribuția. Actrița a demonstrat deja că poate aborda atât comedia, cât și rolurile dramatice, ceea ce o transformă într-o alegere interesantă pentru un thriller inspirat din realitate.
O poveste despre criminalitate, violență și putere în închisori
Filmul este bazat pe o investigație realizată de David Grann, autorul cunoscut pentru cărțile „Killers of the Flower Moon” și „The Lost City of Z”. Scrierile sale au atras în repetate rânduri interesul Hollywoodului, datorită felului în care combină documentarea jurnalistică și poveștile cu un puternic potențial cinematografic.
Subiectul central al noului proiect este Aryan Brotherhood, organizație criminală asociată cu violența din penitenciarele americane și cu activități ilegale care depășesc zidurile acestora.
Gruparea este cunoscută pentru structura sa închisă, regulile interne stricte și implicarea în infracțiuni grave. Tocmai acest univers ar putea oferi materialul necesar unui thriller despre control, intimidare și relațiile dintre membrii unor organizații criminale.
Totuși, producătorii nu au dezvăluit încă povestea completă a filmului sau personajele pe care le vor interpreta actorii. Prin urmare, nu este clar cât de fidelă va fi adaptarea față de investigația originală.
Pentru Nicolas Cage, „The Brand” reprezintă încă un proiect într-o carieră extrem de variată. Actorul urmează să apară și în filmul biografic „Madden”, despre legenda fotbalului american John Madden, producție prezentată anterior și pe Playtech.ro.
„The Brand” se află în etapa de dezvoltare, iar data premierei nu a fost comunicată. Distribuția și materialul jurnalistic care stă la baza poveștii sunt însă suficiente pentru a transforma filmul într-un proiect de urmărit.