Cea mai mare pensie din sistemul public ajunge la 120.000 de lei pe lună. Ce spune șefa CNPP despre contribuțiile beneficiarului
Cea mai mare pensie din sistemul public din România este de aproximativ 120.000 de lei lunar și a fost calculată pe baza contribuțiilor plătite de beneficiar, a declarat miercuri, 25 noiembrie, președinta Casei Naționale de Pensii Publice, Valentina Vasilica Robu. La Congresul Național de Îmbătrânire Activă, aceasta a prezentat și valoarea celei mai mari pensii de serviciu și a anunțat că instituția se pregătește pentru majorarea pensiilor din ianuarie 2027.
Pensia de 120.000 de lei, calculată pe baza contribuțiilor
Șefa CNPP a explicat că beneficiarul celei mai mari pensii contributive a plătit sume foarte mari la sistemul public în timpul activității profesionale. Cuantumul stabilit reflectă contribuțiile achitate de acesta.
„Dacă facem o analiză asupra datelor pe care le avem şi asupra pensiilor pe care le plătim, cea mai mare pensie în sistemul public de pensii este o pensie pe contributivitate, e undeva la 120.000 de lei şi este pe contributivitate, dar şi contribuţiile persoanei respective au fost foarte mari la sistemul de pensii”, a declarat Valentina Vasilica Robu.
Aceasta le-a transmis celor aflați în activitate să fie atenți la veniturile pentru care contribuie la sistemul de pensii. Salariul pentru care sunt plătite contribuții influențează drepturile de care vor beneficia după pensionare.
„De-aia spun tot timpul: aveţi grijă când vă angajaţi ce salarii solicitaţi, pentru că orice venit influenţează cuantumul pensiei. Contribuţii mari, pensii mari. Contribuţii mici, pensii mici”, a spus președinta CNPP.
În cazul pensiilor de serviciu, cea mai mare sumă din raportările aferente lunii octombrie era de 67.000 de lei lunar. Diferența față de pensia contributivă menționată de șefa instituției este de aproximativ 53.000 de lei pe lună.
„E o pensie stabilită conform unei legislaţii speciale, e o pensie de serviciu şi ştim cu toţii că au alt mod de calcul, că aşa a prevăzut legea respectivă”, a explicat Robu.
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Ce anunță Casa de Pensii despre majorarea din ianuarie 2027
Valentina Vasilica Robu a susținut că pensiile vor crește anul viitor. Procentul urmează să fie stabilit, iar instituția pe care o conduce se pregătește să aplice majorarea pentru drepturile aferente lunii ianuarie.
„Cu siguranţă vor fi majorate. Aşteptăm procentul şi, fiind instituţie de aplicare, suntem pregătiţi pentru punerea în aplicare a procentului de majorare şi ca dumneavoastră, începând cu 1 ianuarie, să beneficiaţi de această creştere”, a declarat aceasta.
Întrebată dacă indexarea va respecta procentul rezultat din formula legală pentru 2027, președinta CNPP a făcut referire la analiza posibilităților de finanțare. Discuțiile au loc împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor.
„Adică trebuie să ţinem cont şi dacă este sustenabilă această majorare. Şi aceste analize se fac împreună cu colegii de la Ministerul de Finanţe”, a precizat Robu.
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Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare până în 2035
Președinta Casei Naționale de Pensii Publice a fost întrebată și despre perspectiva creșterii vârstei de pensionare. Aceasta a afirmat că pragul de 65 de ani nu va fi depășit până în 2035.
„Până în 2035, sub nicio formă nu va creşte (vârsta de pensionare, n.r.), şi după avem un articol în lege care vine cu un mecanism de calcul şi care nu trebuie să sperie, pentru că suntem în grafic şi vârsta nu va creşte”, a susținut șefa CNPP.
Pentru femei, legislația prevede deja o creștere treptată a vârstei standard de pensionare până la 65 de ani, în ianuarie 2035. Calendarul aplicabil fiecărei persoane depinde de luna și anul nașterii.
În aceeași perioadă, stagiul complet de cotizare contributiv pentru femei crește eșalonat până la 35 de ani. Pentru bărbați, vârsta standard este de 65 de ani, iar stagiul complet contributiv este de 35 de ani.