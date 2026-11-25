„Dacă facem o analiză asupra datelor pe care le avem şi asupra pensiilor pe care le plătim, cea mai mare pensie în sistemul public de pensii este o pensie pe contributivitate, e undeva la 120.000 de lei şi este pe contributivitate, dar şi contribuţiile persoanei respective au fost foarte mari la sistemul de pensii”, a declarat Valentina Vasilica Robu.

Aceasta le-a transmis celor aflați în activitate să fie atenți la veniturile pentru care contribuie la sistemul de pensii. Salariul pentru care sunt plătite contribuții influențează drepturile de care vor beneficia după pensionare.

„De-aia spun tot timpul: aveţi grijă când vă angajaţi ce salarii solicitaţi, pentru că orice venit influenţează cuantumul pensiei. Contribuţii mari, pensii mari. Contribuţii mici, pensii mici”, a spus președinta CNPP.

În cazul pensiilor de serviciu, cea mai mare sumă din raportările aferente lunii octombrie era de 67.000 de lei lunar. Diferența față de pensia contributivă menționată de șefa instituției este de aproximativ 53.000 de lei pe lună.

„E o pensie stabilită conform unei legislaţii speciale, e o pensie de serviciu şi ştim cu toţii că au alt mod de calcul, că aşa a prevăzut legea respectivă”, a explicat Robu.

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Ce anunță Casa de Pensii despre majorarea din ianuarie 2027

Valentina Vasilica Robu a susținut că pensiile vor crește anul viitor. Procentul urmează să fie stabilit, iar instituția pe care o conduce se pregătește să aplice majorarea pentru drepturile aferente lunii ianuarie.

„Cu siguranţă vor fi majorate. Aşteptăm procentul şi, fiind instituţie de aplicare, suntem pregătiţi pentru punerea în aplicare a procentului de majorare şi ca dumneavoastră, începând cu 1 ianuarie, să beneficiaţi de această creştere”, a declarat aceasta.

Întrebată dacă indexarea va respecta procentul rezultat din formula legală pentru 2027, președinta CNPP a făcut referire la analiza posibilităților de finanțare. Discuțiile au loc împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor.

„Adică trebuie să ţinem cont şi dacă este sustenabilă această majorare. Şi aceste analize se fac împreună cu colegii de la Ministerul de Finanţe”, a precizat Robu.

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Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare până în 2035

Președinta Casei Naționale de Pensii Publice a fost întrebată și despre perspectiva creșterii vârstei de pensionare. Aceasta a afirmat că pragul de 65 de ani nu va fi depășit până în 2035.