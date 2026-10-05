Marvel face trei episoade din „WandaVision” gratuite înainte de „VisionQuest”. Ce trebuie să vezi ca să înțelegi noul serial de pe Disney+

Cele trei episoade din „WandaVision” pe care Marvel vrea să le revezi

Primul episod, „Filmed Before a Live Studio Audience”, introduce lumea aparent perfectă în care Wanda și Vision trăiesc asemenea unui cuplu dintr-un sitcom american clasic. Totul este filmat în alb-negru, publicul râde pe fundal, iar Vision merge la serviciu în timp ce Wanda încearcă să se integreze în comunitatea din Westview. Dincolo de comedie apar însă primele indicii că această realitate nu este ceea ce pare.

„Don’t Touch That Dial” continuă în aceeași direcție, dar începe să strecoare tot mai multe elemente care nu se potrivesc în universul construit de Wanda. Al treilea episod, „Now in Color”, accelerează considerabil misterul și introduce sarcina inexplicabil de rapidă a Wandei, urmată de nașterea lui Billy și Tommy. Cele trei episoade sunt, practic, punctul de plecare pentru o serie de fire narative care ajung până la „VisionQuest”.

Mai ales gemenii devin importanți pentru ceea ce urmează. Billy a revenit deja în „Agatha All Along”, iar povestea noului serial îl aduce în prim-plan pe Thomas Shepherd, personaj legat direct de Tommy Maximoff. Astfel, ceea ce în 2021 părea o poveste foarte stranie despre Wanda și Vision într-o suburbie falsă se dovedește acum fundamentul unei trilogii întinse pe mai bine de cinci ani.

Pe Playtech poți găsi mai mult context despre planurile Marvel și Disney prezentate la D23, unde „VisionQuest” a fost confirmat drept capitolul final al poveștii începute cu „WandaVision”.

„VisionQuest” îl aduce înapoi pe Ultron

„VisionQuest” îl readuce pe Paul Bettany în rolul lui Vision, mai exact versiunea albă a androidului văzută ultima dată în finalul „WandaVision”. White Vision a fost construit de S.W.O.R.D. folosind corpul original al personajului și a fost trimis inițial să o elimine pe Wanda și versiunea lui Vision creată în Westview. După confruntarea cu aceasta din urmă, și-a recuperat amintirile și a dispărut fără explicații.