Marvel face trei episoade din „WandaVision” gratuite înainte de „VisionQuest”. Ce trebuie să vezi ca să înțelegi noul serial de pe Disney+
Marvel le face fanilor „temele” mai ușoare înainte de una dintre cele mai importante premiere MCU ale lunii octombrie. Primele trei episoade din „WandaVision” au fost publicate integral și gratuit pe canalul oficial Marvel Entertainment de pe YouTube, cu doar câteva zile înainte ca „VisionQuest” să ajungă pe Disney+. Noua producție cu Paul Bettany debutează pe 14 octombrie 2026 și încheie trilogia începută în 2021 cu „WandaVision” și continuată în 2024 cu „Agatha All Along”. Pe Playtech găsești deja și lista premierelor Disney+ din octombrie, unde „VisionQuest” este una dintre lansările importante ale lunii.
Marvel nu a ales întâmplător primele trei capitole din „WandaVision”. „Filmed Before a Live Studio Audience”, „Don’t Touch That Dial” și „Now in Color” pun bazele relației dintre Wanda Maximoff și Vision, construiesc misterul din Westview și introduc personaje care vor deveni esențiale pentru întreaga poveste, printre care Monica Rambeau, Agatha Harkness și gemenii Billy și Tommy. La momentul publicării, episoadele erau disponibile gratuit pe YouTube, deși accesibilitatea poate varia în funcție de regiune.
Cele trei episoade din „WandaVision” pe care Marvel vrea să le revezi
Primul episod, „Filmed Before a Live Studio Audience”, introduce lumea aparent perfectă în care Wanda și Vision trăiesc asemenea unui cuplu dintr-un sitcom american clasic. Totul este filmat în alb-negru, publicul râde pe fundal, iar Vision merge la serviciu în timp ce Wanda încearcă să se integreze în comunitatea din Westview. Dincolo de comedie apar însă primele indicii că această realitate nu este ceea ce pare.
„Don’t Touch That Dial” continuă în aceeași direcție, dar începe să strecoare tot mai multe elemente care nu se potrivesc în universul construit de Wanda. Al treilea episod, „Now in Color”, accelerează considerabil misterul și introduce sarcina inexplicabil de rapidă a Wandei, urmată de nașterea lui Billy și Tommy. Cele trei episoade sunt, practic, punctul de plecare pentru o serie de fire narative care ajung până la „VisionQuest”.
Mai ales gemenii devin importanți pentru ceea ce urmează. Billy a revenit deja în „Agatha All Along”, iar povestea noului serial îl aduce în prim-plan pe Thomas Shepherd, personaj legat direct de Tommy Maximoff. Astfel, ceea ce în 2021 părea o poveste foarte stranie despre Wanda și Vision într-o suburbie falsă se dovedește acum fundamentul unei trilogii întinse pe mai bine de cinci ani.
Pe Playtech poți găsi mai mult context despre planurile Marvel și Disney prezentate la D23, unde „VisionQuest” a fost confirmat drept capitolul final al poveștii începute cu „WandaVision”.
„VisionQuest” îl aduce înapoi pe Ultron
„VisionQuest” îl readuce pe Paul Bettany în rolul lui Vision, mai exact versiunea albă a androidului văzută ultima dată în finalul „WandaVision”. White Vision a fost construit de S.W.O.R.D. folosind corpul original al personajului și a fost trimis inițial să o elimine pe Wanda și versiunea lui Vision creată în Westview. După confruntarea cu aceasta din urmă, și-a recuperat amintirile și a dispărut fără explicații.
Noul serial va arăta ce s-a întâmplat cu el și cum încearcă să își înțeleagă identitatea. Marvel confirmă că Paul Bettany revine în rolul principal, iar James Spader îl interpretează din nou pe Ultron, la mai bine de un deceniu după „Avengers: Age of Ultron”. Distribuția îi mai include pe Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire și Ruaridh Mollica, iar Terry Matalas, cunoscut pentru „Star Trek: Picard”, este showrunner.
Prezența lui Ultron face revederea primelor episoade „WandaVision” și mai relevantă. Vision însuși a fost creat în „Avengers: Age of Ultron”, pornind de la corpul pe care Ultron intenționa inițial să îl folosească pentru propria evoluție. Legătura dintre cei doi ajunge astfel din nou în centrul poveștii. Trailerul oficial arată că serialul va explora atât trecutul lui Vision, cât și relația sa cu inteligențele artificiale existente în universul Marvel.
Nu ai timp pentru „WandaVision” și „Agatha All Along”? Marvel are și varianta foarte scurtă
Dacă nu vrei să revezi integral cele nouă episoade din „WandaVision” și apoi „Agatha All Along”, Marvel a publicat și un rezumat video foarte scurt dedicat lui Vision. Clipul trece prin principalele momente din existența personajului, de la crearea sa în urma planului lui Ultron și intervenției lui Thor până la relația cu Wanda, moartea din „Avengers: Infinity War” și confruntarea dintre cei doi Vision din Westview.
Totuși, cele trei episoade gratuite sunt o variantă mai bună dacă vrei să înțelegi nu doar ce s-a întâmplat cu androidul, ci și de ce Billy, Tommy, Agatha și evenimentele din Westview continuă să conteze. Marvel descrie oficial „VisionQuest” drept ultimul capitol din trilogia formată din „WandaVision”, „Agatha All Along” și noua producție.
Pentru România, premiera este programată tot pe 14 octombrie 2026 pe Disney+, conform calendarului local al platformei. Dacă urmărești universul Marvel, poți consulta și noutățile Disney+ pentru 2026, unde „VisionQuest” apare printre producțiile importante ale anului.