Apple CarPlay Ultra ar putea ajunge pe mai multe mărci auto. Lista producătorilor care pregătesc integrarea
Apple CarPlay Ultra, versiunea extinsă a sistemului CarPlay, ar putea fi disponibilă în următorii ani pe mașini produse de mai mulți constructori auto. Deși platforma a debutat deja pe anumite modele Aston Martin din Statele Unite și Canada, Apple nu a anunțat încă un calendar clar pentru extinderea sa. Printre mărcile asociate proiectului se numără Hyundai, Kia, Genesis, Porsche și Ford, însă planurile nu sunt la fel de avansate pentru toți producătorii.
Interesul pentru noua platformă este important deoarece CarPlay Ultra își propune să depășească funcțiile sistemului cunoscut până acum. În loc să se limiteze la afișarea aplicațiilor de pe telefon pe ecranul central, acesta poate integra informații și comenzi în mai multe zone ale bordului, inclusiv în instrumentarul de bord. Totuși, disponibilitatea depinde de deciziile fiecărui constructor și de modul în care acesta acceptă integrarea tehnologiei Apple.
Ce aduce CarPlay Ultra față de versiunea cunoscută de șoferi
Apple a prezentat următoarea generație CarPlay în 2022, în cadrul conferinței WWDC. Platforma a fost gândită pentru a se integra mai profund în sistemele mașinilor, astfel încât interfața să nu mai fie limitată la ecranul multimedia central. În funcție de automobil, CarPlay Ultra poate afișa informații pe mai multe ecrane și poate prelua elemente vizuale adaptate designului interior.
Sistemul poate include date precum viteza, nivelul de combustibil, temperatura motorului sau informații despre climatizare, în funcție de funcțiile pe care constructorul le pune la dispoziție. Astfel, experiența este diferită de cea oferită de CarPlay standard, care afișează în principal aplicații și servicii de pe iPhone.
Prima lansare a avut loc pe automobile Aston Martin din Statele Unite și Canada. Extinderea către alte mărci s-a dovedit însă mai lentă decât sugerau anunțurile inițiale. În decembrie 2023, Apple menționa Porsche și Aston Martin drept primii producători care urmau să adopte tehnologia începând din 2024. Termenul nu a fost respectat, iar compania a confirmat ulterior că dezvoltarea continua, dar că lansarea fusese amânată.
Apple nu publică în prezent o listă oficială completă și actualizată a mărcilor care vor integra CarPlay Ultra. Informațiile disponibile provin din anunțurile făcute de companie, declarațiile constructorilor și relatările presei de specialitate.
Lista mărcilor auto asociate cu viitoarea platformă Apple
Potrivit informațiilor prezentate de 9to5Mac, lista producătorilor care au fost asociați cu planurile de adoptare a CarPlay Ultra include Acura, Aston Martin, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Nissan și Porsche.
În mai 2025, Apple a anunțat că Hyundai, Kia și Genesis s-au alăturat grupului de parteneri. Cele trei mărci fac parte din același grup auto, iar asocierea lor cu proiectul a alimentat așteptările privind o extindere a platformei pe mai multe modele.
Unul dintre automobilele despre care au apărut informații este Hyundai IONIQ 3. Publicația Top Gear a relatat că modelul electric ar putea suporta CarPlay Ultra, însă Hyundai nu a confirmat oficial această compatibilitate. Prin urmare, informația trebuie tratată ca o posibilitate, nu ca o dotare anunțată pentru versiunea de serie.
Mark Gurman, jurnalist Bloomberg, a scris că platforma ar urma să ajungă în a doua jumătate a anului 2026 pe cel puțin un model important de la Hyundai sau Kia. Nici această informație nu reprezintă, în lipsa unui anunț al producătorilor, o confirmare a disponibilității pentru anumite versiuni sau piețe.
Situația este complicată și de retragerea unor constructori din proiect. Mercedes-Benz, care figura inițial printre mărcile asociate cu noua generație CarPlay, a renunțat la planurile de integrare în 2024. Potrivit Financial Times, Audi, Volvo, Polestar și Renault au decis, de asemenea, să nu adopte CarPlay Ultra, deși fuseseră menționate anterior printre partenerii Apple.
Ford nu este convins de prima versiune a CarPlay Ultra
Ford figurează printre producătorii asociați cu platforma Apple, însă declarațiile recente ale directorului general Jim Farley arată că integrarea nu este o decizie definitivă. Într-un interviu, acesta a fost întrebat dacă firma ia în calcul suportul pentru CarPlay Ultra.
Farley a confirmat că subiectul este analizat, dar a criticat modul în care a fost implementată prima versiune a sistemului. „Nu ne place execuția din prima rundă a Ultra, dar suntem foarte dedicați Apple. Am vorbit de multe ori cu Tim despre acest lucru”, a declarat directorul Ford.
Afirmația sugerează că relația dintre cele două companii rămâne una apropiată, însă Ford ar putea avea rezerve în privința felului în care funcționează platforma. Pentru constructori, integrarea unui sistem extern în bord presupune mai mult decât compatibilitatea cu un telefon. Este nevoie de adaptarea interfeței, de acces la anumite informații ale mașinii și de coordonare între software-ul Apple și sistemele dezvoltate de producător.
În cazul Ford, declarațiile lui Farley lasă deschisă posibilitatea unei colaborări, fără să confirme însă când sau pe ce modele ar putea apărea CarPlay Ultra.
Când ar putea ajunge CarPlay Ultra pe mașinile din Europa
Deocamdată, Apple nu a comunicat un calendar general pentru lansarea CarPlay Ultra pe automobilele altor mărci. Nici lista constructorilor nu este însoțită de detalii privind modelele, echipările sau piețele pe care va fi disponibil sistemul.
Pentru șoferii din Europa, inclusiv cei din România, această lipsă de informații înseamnă că nu există încă o confirmare clară privind momentul în care platforma va putea fi folosită pe mașinile comercializate local. Chiar dacă un producător adoptă CarPlay Ultra, compatibilitatea nu este automat garantată pentru toate modelele sale sau pentru automobilele deja aflate în circulație.