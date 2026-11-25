Ce aduce CarPlay Ultra față de versiunea cunoscută de șoferi

Apple a prezentat următoarea generație CarPlay în 2022, în cadrul conferinței WWDC. Platforma a fost gândită pentru a se integra mai profund în sistemele mașinilor, astfel încât interfața să nu mai fie limitată la ecranul multimedia central. În funcție de automobil, CarPlay Ultra poate afișa informații pe mai multe ecrane și poate prelua elemente vizuale adaptate designului interior.

Sistemul poate include date precum viteza, nivelul de combustibil, temperatura motorului sau informații despre climatizare, în funcție de funcțiile pe care constructorul le pune la dispoziție. Astfel, experiența este diferită de cea oferită de CarPlay standard, care afișează în principal aplicații și servicii de pe iPhone.

Prima lansare a avut loc pe automobile Aston Martin din Statele Unite și Canada. Extinderea către alte mărci s-a dovedit însă mai lentă decât sugerau anunțurile inițiale. În decembrie 2023, Apple menționa Porsche și Aston Martin drept primii producători care urmau să adopte tehnologia începând din 2024. Termenul nu a fost respectat, iar compania a confirmat ulterior că dezvoltarea continua, dar că lansarea fusese amânată.

Apple nu publică în prezent o listă oficială completă și actualizată a mărcilor care vor integra CarPlay Ultra. Informațiile disponibile provin din anunțurile făcute de companie, declarațiile constructorilor și relatările presei de specialitate.

Lista mărcilor auto asociate cu viitoarea platformă Apple

Potrivit informațiilor prezentate de 9to5Mac, lista producătorilor care au fost asociați cu planurile de adoptare a CarPlay Ultra include Acura, Aston Martin, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Nissan și Porsche.

În mai 2025, Apple a anunțat că Hyundai, Kia și Genesis s-au alăturat grupului de parteneri. Cele trei mărci fac parte din același grup auto, iar asocierea lor cu proiectul a alimentat așteptările privind o extindere a platformei pe mai multe modele.

Unul dintre automobilele despre care au apărut informații este Hyundai IONIQ 3. Publicația Top Gear a relatat că modelul electric ar putea suporta CarPlay Ultra, însă Hyundai nu a confirmat oficial această compatibilitate. Prin urmare, informația trebuie tratată ca o posibilitate, nu ca o dotare anunțată pentru versiunea de serie.