O nouă minivacanță se apropie pentru elevi și angajați. Câte zile libere vor avea românii de Ziua Națională

Pentru salariații care au repausul săptămânal sâmbăta și duminica, cele două sărbători prelungesc weekendul până marți inclusiv. Calendarul celor patru zile libere este următorul.

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026 – repaus săptămânal;

Duminică, 29 noiembrie 2026 – repaus săptămânal;

Luni, 30 noiembrie 2026 – Sfântul Andrei, sărbătoare legală;

Marți, 1 decembrie 2026 – Ziua Națională a României, sărbătoare legală.

Dreptul la zilele nelucrătoare de 30 noiembrie și 1 decembrie este prevăzut de articolul 139 din Codul muncii. Acesta se aplică salariaților atât din sectorul public, cât și din cel privat, cu excepțiile stabilite de lege pentru activitățile care trebuie să continue.

Pentru această minivacanță nu este necesară o zi-punte acordată separat de Guvern. Cele două sărbători legale sunt deja consecutive și se leagă direct de weekend, iar zilele libere respective nu se scad din concediul de odihnă.

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Elevii revin la cursuri pe 2 decembrie

Și pentru elevi, pauza de la sfârșitul lunii noiembrie va avea patru zile consecutive. Ordinul nr. 3.194/2026 privind structura anului școlar prevede că în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală stabilite prin lege nu se organizează cursuri.

Prin urmare, ultima zi de școală înaintea acestei pauze este vineri, 27 noiembrie. Elevii se întorc în bănci miercuri, 2 decembrie, pentru continuarea celui de-al doilea modul.

Minivacanța nu reprezintă încheierea modulului și nici începutul vacanței de iarnă. Cursurile continuă până marți, 22 decembrie inclusiv, potrivit calendarului aprobat pentru anul școlar 2026-2027.