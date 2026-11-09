O nouă minivacanță se apropie pentru elevi și angajați. Câte zile libere vor avea românii de Ziua Națională
Elevii și angajații cu program obișnuit de luni până vineri vor avea patru zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026. Sfântul Andrei și Ziua Națională cad luni și marți, imediat după weekend, astfel că această pauză nu necesită zile suplimentare de concediu. Cursurile și activitatea profesională se reiau miercuri, 2 decembrie, cu excepția programelor de lucru specifice anumitor domenii.
Cum se formează minivacanța de patru zile
Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, cade în acest an într-o zi de marți. Luni, 30 noiembrie, este Sfântul Andrei, iar ambele date se regăsesc printre sărbătorile legale în care, de regulă, nu se lucrează.
Pentru salariații care au repausul săptămânal sâmbăta și duminica, cele două sărbători prelungesc weekendul până marți inclusiv. Calendarul celor patru zile libere este următorul.
- Sâmbătă, 28 noiembrie 2026 – repaus săptămânal;
- Duminică, 29 noiembrie 2026 – repaus săptămânal;
- Luni, 30 noiembrie 2026 – Sfântul Andrei, sărbătoare legală;
- Marți, 1 decembrie 2026 – Ziua Națională a României, sărbătoare legală.
Dreptul la zilele nelucrătoare de 30 noiembrie și 1 decembrie este prevăzut de articolul 139 din Codul muncii. Acesta se aplică salariaților atât din sectorul public, cât și din cel privat, cu excepțiile stabilite de lege pentru activitățile care trebuie să continue.
Pentru această minivacanță nu este necesară o zi-punte acordată separat de Guvern. Cele două sărbători legale sunt deja consecutive și se leagă direct de weekend, iar zilele libere respective nu se scad din concediul de odihnă.
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Elevii revin la cursuri pe 2 decembrie
Și pentru elevi, pauza de la sfârșitul lunii noiembrie va avea patru zile consecutive. Ordinul nr. 3.194/2026 privind structura anului școlar prevede că în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală stabilite prin lege nu se organizează cursuri.
Prin urmare, ultima zi de școală înaintea acestei pauze este vineri, 27 noiembrie. Elevii se întorc în bănci miercuri, 2 decembrie, pentru continuarea celui de-al doilea modul.
Minivacanța nu reprezintă încheierea modulului și nici începutul vacanței de iarnă. Cursurile continuă până marți, 22 decembrie inclusiv, potrivit calendarului aprobat pentru anul școlar 2026-2027.
Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Intervalul cuprinde 19 zile calendaristice, iar revenirea la cursuri este programată luni, 11 ianuarie.
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Cine poate lucra de Sfântul Andrei și de Ziua Națională
Nu toți angajații vor avea automat patru zile libere consecutive. Codul muncii prevede excepții pentru locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau a specificului acesteia, precum și reguli pentru unitățile sanitare și de alimentație publică.
Dacă lucrezi în ture ori într-un domeniu în care activitatea continuă de sărbători, programul trebuie verificat la angajator. Prezența zilelor de 30 noiembrie și 1 decembrie în calendarul sărbătorilor legale nu înseamnă că toate serviciile se închid în aceste date.
Regula generală din articolul 142 al Codului muncii prevede compensarea muncii în zilele de sărbătoare legală cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă, din motive justificate, acesta nu poate fi acordat, legea stabilește un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate.
Pentru categoriile de personal cărora li se aplică reglementări speciale, compensarea trebuie analizată și în raport cu acele prevederi. Așadar, intervalul 28 noiembrie–1 decembrie reprezintă o minivacanță pentru cei al căror program permite legarea weekendului de cele două sărbători legale.