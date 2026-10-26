Google Wallet acceptă pașapoarte din două noi țări europene. Ce înseamnă asta pentru români

Ce este nou

Diferența contează în special pentru cei care se bazează pe telefon pentru a păstra toate documentele importante. O versiune digitală poate simplifica unele verificări, dar nu elimină obligația de a avea asupra lor actele cerute de autorități.

În cazul României, Google nu a anunțat acceptarea pașapoartelor românești prin ID Pass. Astfel, deținătorii acestor documente nu pot presupune că vor găsi automat opțiunea în aplicație odată cu extinderea funcției în alte state europene.

Google Wallet rămâne disponibil pentru plăți și pentru alte carduri sau bilete compatibile. Aceste funcții sunt separate de posibilitatea de a adăuga un document de identitate și nu implică automat accesul la toate opțiunile disponibile în alte țări.

Google adună notificările despre bilete și carduri într-un singur loc

O altă schimbare vizează modul în care sunt afișate informațiile în Google Wallet. Aplicația primește o secțiune dedicată notificărilor, accesibilă printr-o pictogramă în formă de clopoțel, poziționată în partea de sus a ecranului, scrie 9to5Google.

Noua zonă este concepută pentru a reuni mesajele importante legate de elementele salvate în aplicație. Aici pot apărea actualizări despre bilete, carduri și alte documente digitale, fără ca informațiile să trebuiască urmărite printre toate notificările primite pe telefon.

Schimbarea simplifică accesul la mesajele asociate Wallet, mai ales pentru persoanele care păstrează în aplicație mai multe tipuri de documente și bilete. Google nu a anunțat însă că noua secțiune este disponibilă simultan pentru toate conturile.

Distribuirea se face treptat, la fel ca în cazul extinderii ID Pass. În consecință, este posibil ca unele persoane să vadă deja pictograma pentru notificări sau opțiunea de adăugare a unui pașaport, în timp ce altele să nu le aibă încă disponibile.