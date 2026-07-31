Păsările de fildeș care au supraviețuit 40.000 de ani. Figurinele cât o unghie descoperite într-o peșteră din Germania

Două păsări sculptate de un artist din Epoca de Gheață

Figurinele au fost descoperite în 2025, la o distanță de aproximativ 1,5 metri una de cealaltă. Ambele se aflau în același strat arheologic, asociat culturii aurignaciene. Cercetătorii cred că obiectele au vârste apropiate și nu exclud posibilitatea ca ele să fi fost realizate de aceeași persoană.

Una dintre sculpturi este completă și prezintă o pasăre culcată. Poziția sa ar putea indica faptul că stătea pe ouă. Ochii sunt evidențiați, iar forma corpului sugerează că artistul nu a încercat să creeze doar un simbol abstract.

Arheologii cred că pasărea ar putea fi un lagopus, specie înrudită cu găinile și cocoșii de munte. Oase ale acestor păsări au fost găsite și în straturile preistorice ale peșterii. Ele făceau parte din fauna întâlnită de oamenii care locuiau în regiune.

A doua figurină este incompletă, dar are aripile întinse. Pasărea ar putea fi surprinsă în zbor, în momentul aterizării sau într-o postură de curtare. Ciocul și liniile care sugerează penele pot fi observate chiar dacă obiectul cântărește doar 0,7 grame.

Descoperirea amintește că arta preistorică era mult mai complexă decât lasă să se înțeleagă imaginea unor comunități preocupate exclusiv de supraviețuire. Oamenii realizau obiecte care nu aveau neapărat o utilitate practică imediată.

Peștera Hohle Fels ascunde unele dintre cele mai vechi opere de artă

Hohle Fels se află în regiunea Jura Șvabă și face parte dintr-un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Peștera a fost ocupată de Homo sapiens în perioada aurignaciană, după sosirea oamenilor moderni în Europa și în timpul dispariției treptate a neanderthalienilor.

Arheologii au descoperit aici sculpturi, podoabe și instrumente muzicale vechi de zeci de mii de ani. Printre cele mai cunoscute obiecte se află Venus din Hohle Fels, o figurină feminină sculptată în fildeș de mamut. Aceasta este considerată una dintre cele mai vechi reprezentări cunoscute ale corpului uman.