Un nou mister al civilizației mayașe: oamenii de știință au descoperit o contaminare toxică veche de peste 1.000 de ani. Ce legătură ar putea avea cu declinul acesteia

Ce au descoperit cercetătorii în lacurile din Peninsula Yucatán

Echipa de cercetare a analizat probe de sedimente extrase din Lago Cobá și Cenote Xcach, două zone care păstrează informații despre condițiile de mediu din trecut.

Sedimentele lacustre funcționează ca arhive naturale. Pe măsură ce particulele se depun pe fundul apei, ele pot conserva urme ale schimbărilor climatice, ale activităților umane și ale contaminării chimice.

Prin analiza acestor straturi, oamenii de știință pot reconstitui evoluția mediului de-a lungul secolelor.

În cazul noului studiu, cercetătorii au identificat niveluri foarte ridicate de mercur asociate perioadei clasice mayașe, cuprinsă aproximativ între anii 250 și 920 d.Hr.

Concentrațiile descoperite depășeau cu ordine de mărime pragurile moderne utilizate pentru evaluarea toxicității mercurului în sedimente.

Aceasta înseamnă că valorile nu erau doar ușor peste limitele actuale, ci puteau fi de zeci sau chiar sute de ori mai mari, în funcție de probele și pragurile comparate.

Rezultatele sugerează o contaminare de lungă durată, care a persistat timp de secole în anumite ecosisteme acvatice.