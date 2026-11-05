ADN-ul a peste 4.700 de oameni antici rescrie istoria Europei. Descoperirea surprinzătoare despre originea limbilor engleză, germană și celtice
Limbile pe care milioane de europeni le vorbesc astăzi păstrează urmele unor migrații petrecute cu mii de ani în urmă. Deși cercetătorii cunosc numeroase detalii despre evoluția lingvistică a continentului, originile și răspândirea unor importante familii de limbi continuă să ridice întrebări. Două studii genetice de amploare oferă acum indicii despre mișcările populațiilor care ar fi contribuit la transformarea hărții lingvistice europene.
Potrivit revistei Nature, cercetătorii au analizat peste 4.700 de genomuri umane antice pentru a investiga posibilele legături dintre migrațiile preistorice și răspândirea limbilor germanice și celtice. Rezultatele, publicate pe 4 noiembrie 2026, arată că anumite schimbări genetice coincid cu perioade importante din evoluția lingvistică a Europei.
O populație misterioasă ar fi ajuns în Scandinavia acum 4.000 de ani
Pentru realizarea cercetării, oamenii de știință au combinat date genetice obținute recent de la peste 700 de indivizi cu informații deja disponibile despre alte peste 4.000 de persoane care au trăit în trecutul îndepărtat.
Analiza a permis identificarea unor modificări ale structurii genetice a populațiilor europene, sugerând existența unor migrații succesive care au influențat distribuția comunităților de pe continent.
Una dintre cele mai interesante descoperiri privește o populație care ar fi ajuns în actuala Suedie în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. Cercetătorii consideră că aceasta ar fi putut proveni din regiuni apropiate de Marea Baltică.
Urmele genetice asociate acestei populații apar ulterior în sudul Scandinaviei și în nordul Germaniei, în urmă cu aproximativ 3.000 de ani. Această distribuție este compatibilă cu teoriile lingvistice care plasează dezvoltarea timpurie a limbilor germanice în nordul Europei.
Mai târziu, aceeași componentă genetică poate fi identificată în regiuni din centrul, vestul și sudul continentului, inclusiv în Insulele Britanice.
Această extindere corespunde unor perioade în care populațiile vorbitoare de limbi germanice au început să joace un rol tot mai important în istoria europeană.
Ce au descoperit cercetătorii despre limbile germanice și celtice
Astăzi, peste un miliard de oameni folosesc limbi germanice, categorie din care fac parte engleza, germana și neerlandeza. În schimb, limbile celtice, precum irlandeza, galeza și gaelica scoțiană, au un număr mult mai redus de vorbitori.
În trecut, situația era diferită. Dovezile istorice și arheologice indică o răspândire considerabilă a limbilor celtice în Europa, inclusiv în regiuni care astăzi aparțin Franței, Spaniei și Italiei.
Noile analize genetice sugerează că migrațiile au avut un rol important în modificarea acestei distribuții, pe măsură ce comunitățile germanice s-au extins în teritorii în care existau anterior populații vorbitoare de limbi celtice.
Studiile au identificat și indicii ale unor migrații în sens invers, din regiuni ale actualei Germanii către Scandinavia. Aceste deplasări coincid cu o perioadă importantă pentru dezvoltarea limbii nordice vechi, din care au evoluat ulterior limbile scandinave moderne.
Totuși, cercetătorii subliniază că genetica nu poate identifica direct limba vorbită de o persoană. O comunitate poate adopta limba alteia prin schimburi culturale, comerț sau influență politică, fără să existe neapărat o migrație masivă.
Prin urmare, rezultatele genetice trebuie interpretate împreună cu dovezile lingvistice și arheologice.
Cum poate ADN-ul antic să schimbe ceea ce știm despre istoria Europei
Studierea ADN-ului antic a devenit unul dintre cele mai importante instrumente pentru reconstruirea istoriei populațiilor umane. Informațiile genetice recuperate din oseminte permit identificarea relațiilor dintre comunități, a deplasărilor geografice și a amestecurilor dintre grupuri.
În ultimii ani, cercetările au demonstrat că populațiile europene actuale sunt rezultatul unor migrații succesive, desfășurate de-a lungul mileniilor. De exemplu, un alt studiu a arătat că oamenii din Europa de Est și de Vest aveau legături genetice încă de acum 30.000 de ani.
Noile rezultate adaugă o dimensiune lingvistică acestei istorii. Cercetătorii pot compara schimbările genetice cu apariția unor inscripții, cu răspândirea anumitor practici culturale și cu informațiile disponibile despre limbile vechi.
Totodată, descoperirile ar putea contribui la clarificarea unor controverse privind originile limbilor celtice, pentru care au fost propuse de-a lungul timpului mai multe regiuni de formare.
Cercetarea nu stabilește definitiv unde s-a născut fiecare limbă europeană, dar oferă noi dovezi despre deplasările populațiilor care au contribuit la răspândirea lor.
Imaginea care se conturează este aceea a unui continent aflat într-o transformare permanentă, în care oamenii, limbile și culturile au circulat și s-au influențat reciproc cu mult înainte de apariția statelor moderne.