ADN-ul a peste 4.700 de oameni antici rescrie istoria Europei. Descoperirea surprinzătoare despre originea limbilor engleză, germană și celtice

O populație misterioasă ar fi ajuns în Scandinavia acum 4.000 de ani

Pentru realizarea cercetării, oamenii de știință au combinat date genetice obținute recent de la peste 700 de indivizi cu informații deja disponibile despre alte peste 4.000 de persoane care au trăit în trecutul îndepărtat.

Analiza a permis identificarea unor modificări ale structurii genetice a populațiilor europene, sugerând existența unor migrații succesive care au influențat distribuția comunităților de pe continent.

Una dintre cele mai interesante descoperiri privește o populație care ar fi ajuns în actuala Suedie în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. Cercetătorii consideră că aceasta ar fi putut proveni din regiuni apropiate de Marea Baltică.

Urmele genetice asociate acestei populații apar ulterior în sudul Scandinaviei și în nordul Germaniei, în urmă cu aproximativ 3.000 de ani. Această distribuție este compatibilă cu teoriile lingvistice care plasează dezvoltarea timpurie a limbilor germanice în nordul Europei.

Mai târziu, aceeași componentă genetică poate fi identificată în regiuni din centrul, vestul și sudul continentului, inclusiv în Insulele Britanice.

Această extindere corespunde unor perioade în care populațiile vorbitoare de limbi germanice au început să joace un rol tot mai important în istoria europeană.

Ce au descoperit cercetătorii despre limbile germanice și celtice

Astăzi, peste un miliard de oameni folosesc limbi germanice, categorie din care fac parte engleza, germana și neerlandeza. În schimb, limbile celtice, precum irlandeza, galeza și gaelica scoțiană, au un număr mult mai redus de vorbitori.