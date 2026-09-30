Pământul a depășit 7 dintre cele 9 limite care îl mențin stabil. Cercetătorii avertizează că situația continuă să se agraveze
Planeta se îndepărtează tot mai mult de condițiile stabile în care s-a dezvoltat civilizația umană. Șapte dintre cele nouă „limite planetare” sunt acum depășite, iar presiunea asupra tuturor celor șapte a ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat până acum, arată Planetary Health Check 2026, raport realizat de peste 60 de oameni de știință din cadrul Planetary Boundaries Science Lab al Potsdam Institute for Climate Impact Research.
Conceptul de limite planetare descrie nouă procese majore care contribuie la stabilitatea și reziliența Pământului, de la climă și biodiversitate până la apă dulce și chimia oceanelor. Depășirea unei limite nu înseamnă că planeta devine brusc nelocuibilă, dar indică faptul că riscul unor schimbări ample, persistente și în unele cazuri ireversibile crește. Raportul din 2026 avertizează că direcția generală continuă să fie una negativă.
Șapte sisteme esențiale au ieșit din zona considerată sigură
Cele șapte limite depășite sunt schimbările climatice, integritatea biosferei, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea sistemelor de apă dulce, fluxurile biogeochimice de azot și fosfor, introducerea de entități noi – precum numeroase substanțe chimice sintetice și materiale poluante – și acidificarea oceanelor.
Cea mai recentă intrare în această categorie este acidificarea oceanelor, care a depășit pragul considerat sigur în evaluarea din 2025. Oceanele absorb o parte importantă din dioxidul de carbon eliberat în atmosferă, însă acest proces le modifică treptat chimia și afectează organismele marine, în special coralii și speciile care își construiesc cochilii sau schelete din carbonat de calciu.
Problema este cu atât mai importantă cu cât oceanele, pădurile și solurile funcționează și ca depozite naturale de carbon. Raportul din 2026 pune un accent special pe fragilizarea acestor „carbon sinks”, avertizând că temperaturile ridicate, seceta, incendiile și degradarea ecosistemelor le pot reduce capacitatea de a absorbi CO2.
Semnalele se văd deja și în alte cercetări. Playtech a scris recent despre modul în care tropicele s-ar putea transforma în numai câteva decenii cât s-au schimbat în milioane de ani, cu efecte importante asupra pădurilor și biodiversității.
Schimbările nu sunt izolate, iar problemele se pot amplifica reciproc
Una dintre ideile centrale ale raportului este că limitele planetare nu funcționează independent. Deteriorarea unui sistem poate amplifica presiunea asupra altuia. Pierderea pădurilor, de exemplu, afectează biodiversitatea, reduce cantitatea de carbon absorbită din atmosferă, modifică circuitul apei și contribuie, la rândul ei, la încălzirea globală.
Același tip de interacțiune există între climă și oceane. Creșterea temperaturii apei, acidificarea și pierderea biodiversității marine pot slăbi capacitatea ecosistemelor oceanice de a face față unor schimbări suplimentare. Cercetătorii avertizează astfel asupra riscului unor efecte în cascadă și al apropierii de puncte critice după care anumite sisteme se pot transforma foarte rapid.
Un astfel de risc este urmărit și în Atlantic. Circulația Meridională de Inversiune a Atlanticului – AMOC – este un sistem esențial pentru clima Europei, iar cercetătorii încearcă să determine cât de mult poate slăbi înainte de apariția unor schimbări majore.
Raportul Planetary Health Check arată și că fenomenele extreme observate în ultimii ani nu pot fi privite separat de această imagine de ansamblu. Temperaturile record ale oceanelor, secetele, inundațiile, incendiile și valurile de căldură apar într-un sistem planetar aflat sub o presiune din ce în ce mai mare.
Există și două limite care oferă motive de optimism
Dintre cele nouă limite analizate, subțierea stratului de ozon și încărcarea atmosferei cu aerosoli se află, la nivel global, în zona considerată sigură. În cazul aerosolilor există însă diferențe regionale importante, iar anumite regiuni continuă să înregistreze niveluri nesigure de poluare.
Evoluția stratului de ozon este folosită de cercetători drept dovadă că degradarea la scară planetară poate fi inversată. După adoptarea Protocolului de la Montreal și reducerea utilizării substanțelor care distrug ozonul, stratul protector al atmosferei a început să se refacă. Pentru autorii raportului, cazul demonstrează că măsurile coordonate la nivel internațional pot schimba direcția unor probleme globale.
Oamenii de știință insistă astfel că raportul nu trebuie interpretat ca un verdict conform căruia nu mai poate fi făcut nimic. Reducerea rapidă a utilizării combustibililor fosili, refacerea ecosistemelor, protejarea pădurilor și a oceanelor și transformarea sistemelor alimentare ar putea reduce presiunea asupra mai multor limite simultan.
Miza timpului rămâne însă crucială. Cercetătorii estimează că încălzirea globală ar putea depăși temporar pragul de 1,5°C în următorii ani, iar fiecare perioadă petrecută în afara zonei considerate sigure crește riscurile. Playtech a analizat anterior ce ar putea însemna următorul deceniu în contextul accelerării schimbărilor climatice, de la presiunea asupra biodiversității până la fenomene meteo extreme mai intense.
Mesajul Planetary Health Check 2026 este, așadar, unul dublu: starea generală a sistemelor care mențin planeta stabilă continuă să se deterioreze, dar există încă posibilitatea de a schimba traiectoria. Exemple precum refacerea stratului de ozon arată că intervenția coordonată poate funcționa. Diferența este că, pentru celelalte șapte limite, timpul disponibil pentru a reduce riscurile devine tot mai scurt.