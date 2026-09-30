Pământul a depășit 7 dintre cele 9 limite care îl mențin stabil. Cercetătorii avertizează că situația continuă să se agraveze

Șapte sisteme esențiale au ieșit din zona considerată sigură

Cele șapte limite depășite sunt schimbările climatice, integritatea biosferei, schimbarea utilizării terenurilor, modificarea sistemelor de apă dulce, fluxurile biogeochimice de azot și fosfor, introducerea de entități noi – precum numeroase substanțe chimice sintetice și materiale poluante – și acidificarea oceanelor.

Cea mai recentă intrare în această categorie este acidificarea oceanelor, care a depășit pragul considerat sigur în evaluarea din 2025. Oceanele absorb o parte importantă din dioxidul de carbon eliberat în atmosferă, însă acest proces le modifică treptat chimia și afectează organismele marine, în special coralii și speciile care își construiesc cochilii sau schelete din carbonat de calciu.

Problema este cu atât mai importantă cu cât oceanele, pădurile și solurile funcționează și ca depozite naturale de carbon. Raportul din 2026 pune un accent special pe fragilizarea acestor „carbon sinks”, avertizând că temperaturile ridicate, seceta, incendiile și degradarea ecosistemelor le pot reduce capacitatea de a absorbi CO2.

Semnalele se văd deja și în alte cercetări. Playtech a scris recent despre modul în care tropicele s-ar putea transforma în numai câteva decenii cât s-au schimbat în milioane de ani, cu efecte importante asupra pădurilor și biodiversității.

Schimbările nu sunt izolate, iar problemele se pot amplifica reciproc

Una dintre ideile centrale ale raportului este că limitele planetare nu funcționează independent. Deteriorarea unui sistem poate amplifica presiunea asupra altuia. Pierderea pădurilor, de exemplu, afectează biodiversitatea, reduce cantitatea de carbon absorbită din atmosferă, modifică circuitul apei și contribuie, la rândul ei, la încălzirea globală.

Același tip de interacțiune există între climă și oceane. Creșterea temperaturii apei, acidificarea și pierderea biodiversității marine pot slăbi capacitatea ecosistemelor oceanice de a face față unor schimbări suplimentare. Cercetătorii avertizează astfel asupra riscului unor efecte în cascadă și al apropierii de puncte critice după care anumite sisteme se pot transforma foarte rapid.

Un astfel de risc este urmărit și în Atlantic. Circulația Meridională de Inversiune a Atlanticului – AMOC – este un sistem esențial pentru clima Europei, iar cercetătorii încearcă să determine cât de mult poate slăbi înainte de apariția unor schimbări majore.