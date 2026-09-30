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Pasajul Ciurel, continuat după șase ani. Unde va ajunge drumul și cum ar putea scăpa șoferii de aglomerația de pe Iuliu Maniu

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Pasajul Ciurel, continuat după șase ani. Unde va ajunge drumul și cum ar putea scăpa șoferii de aglomerația de pe Iuliu Maniu
Foto: Facebook / Primăria Municipiului București

Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 6 vor colabora pentru pregătirea legăturii rutiere dintre Pasajul Ciurel și Centura București. Consiliul General a votat miercuri, 30 septembrie, hotărârea privind protocolul de colaborare, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu, potrivit anunțului PMB. Următorul pas este elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, necesar pentru continuarea proiectului.

Cuprins
  1. Sectorul 6 va plăti documentația urbanistică
  2. O alternativă propusă pentru traficul de pe Iuliu Maniu
  3. Legătura planificată către Centură și A1 nu a fost construită

Sectorul 6 va plăti documentația urbanistică

Protocolul împarte responsabilitățile între cele două administrații. Primăria Sectorului 6 va contracta, elabora și finanța din bugetul local documentația urbanistică, iar Primăria Capitalei va furniza informațiile necesare.

„Sectorul 6 va contracta, elabora și finanța, din bugetul local, documentația urbanistică de tip PUZ”, a transmis PMB. Instituția a precizat și contribuția sa în cadrul colaborării.

„Noi vom pune la dispoziția Sectorului 6 documentațiile, datele și informațiile necesare”, se arată în anunțul administrației municipale.

Cele două primării urmăresc astfel pregătirea cadrului urbanistic pentru viitoarea arteră.

În zona vizată există în prezent o interdicție temporară de construire, până la aprobarea unei asemenea documentații. Votul pentru colaborare deschide demersul de elaborare a PUZ-ului, fără să echivaleze cu începerea lucrărilor la drumul propriu-zis.

Asocierea fusese aprobată și de Consiliul Local Sector 6, pe 17 septembrie. Potrivit Agerpres, inițiativa urmărește integrarea viitoarei legături dintre Ciurel și Centură în infrastructura existentă și în dezvoltarea zonei.

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O alternativă propusă pentru traficul de pe Iuliu Maniu

Administrația Capitalei prezintă continuarea Pasajului Ciurel drept o posibilă alternativă pentru șoferii care circulă în vestul Bucureștiului. Obiectivul anunțat este reducerea presiunii asupra bulevardului Iuliu Maniu și a arterelor din apropiere.

„Prelungirea Pasajului Ciurel până la Centura București este o alternativă reală pentru decongestionarea traficului de pe Bd. Iuliu Maniu și din întreaga zonă”, a transmis PMB.

Efectele asupra circulației sunt, deocamdată, obiective ale proiectului, urmând să fie evaluate prin documentațiile necesare.

Necesitatea studierii soluțiilor fusese menționată de Primăria Capitalei și într-un comunicat din aprilie 2026. Atunci, administrația anunța evaluarea mai multor opțiuni pentru continuarea drumului, pe baza unor studii de trafic.

Pentru șoferi, legătura propusă ar însemna o nouă posibilitate de deplasare către Centură. Anunțul actual nu stabilește însă o dată la care aceasta ar putea fi folosită și nici un termen pentru deschiderea circulației.

Legătura planificată către Centură și A1 nu a fost construită

Potrivit PMB, lucrările la Pasajul Ciurel au început în 2014, iar investiția a costat aproximativ 55 de milioane de euro. Pasajul a fost supranumit „cel mai scump viraj la stânga”, în condițiile în care continuarea planificată nu a mai fost realizată.

Proiectul inițial prevedea o legătură către Centura București și Autostrada A1. Drumul care trebuia să completeze pasajul a rămas însă neconstruit, iar noua colaborare urmărește reluarea pregătirii acestei conexiuni.

PMB a prezentat și randări realizate de Primăria Sectorului 6, pentru a ilustra cum ar putea arăta prelungirea. Aceste imagini arată o posibilă amenajare, în timp ce soluția care va putea fi pusă în aplicare depinde de documentația urbanistică și de aprobările necesare.

În comunicarea de miercuri, administrația nu a indicat bugetul lucrărilor de execuție. Responsabilitatea financiară precizată în această hotărâre privește elaborarea PUZ-ului, care va fi suportată de Sectorul 6.

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