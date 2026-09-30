Pasajul Ciurel, continuat după șase ani. Unde va ajunge drumul și cum ar putea scăpa șoferii de aglomerația de pe Iuliu Maniu

Necesitatea studierii soluțiilor fusese menționată de Primăria Capitalei și într-un comunicat din aprilie 2026. Atunci, administrația anunța evaluarea mai multor opțiuni pentru continuarea drumului, pe baza unor studii de trafic.

Pentru șoferi, legătura propusă ar însemna o nouă posibilitate de deplasare către Centură. Anunțul actual nu stabilește însă o dată la care aceasta ar putea fi folosită și nici un termen pentru deschiderea circulației.

Legătura planificată către Centură și A1 nu a fost construită

Potrivit PMB, lucrările la Pasajul Ciurel au început în 2014, iar investiția a costat aproximativ 55 de milioane de euro. Pasajul a fost supranumit „cel mai scump viraj la stânga”, în condițiile în care continuarea planificată nu a mai fost realizată.

Proiectul inițial prevedea o legătură către Centura București și Autostrada A1. Drumul care trebuia să completeze pasajul a rămas însă neconstruit, iar noua colaborare urmărește reluarea pregătirii acestei conexiuni.

PMB a prezentat și randări realizate de Primăria Sectorului 6, pentru a ilustra cum ar putea arăta prelungirea. Aceste imagini arată o posibilă amenajare, în timp ce soluția care va putea fi pusă în aplicare depinde de documentația urbanistică și de aprobările necesare.

În comunicarea de miercuri, administrația nu a indicat bugetul lucrărilor de execuție. Responsabilitatea financiară precizată în această hotărâre privește elaborarea PUZ-ului, care va fi suportată de Sectorul 6.

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