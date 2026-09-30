Gazele din Marea Neagră ar putea schimba aprovizionarea regiunii. Ce rol va avea România prin Neptun Deep

„Proiectul Neptun Deep va schimba dinamica regională, întrucât va pune la dispoziţie o cantitate mai mare de gaze din producţia internă, inclusiv pentru export. Acest lucru va afecta, desigur, întregul echilibru regional al gazelor”, a spus reprezentantul AIE.

Proiectul este dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, care dețin participații egale. Într-o actualizare publicată pe 28 septembrie, companiile au anunțat că primele gaze sunt așteptate în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027.

Producția va crește treptat după pornirea exploatării. Nivelul stabil de producție este estimat la aproximativ 8 miliarde de metri cubi anual, pentru întregul proiect, și ar urma să fie atins până la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027.

Citește și: Proiectul care pune România pe harta marilor exploatatori de gaze din Europa: „Neptun Deep” pornește în largul Mării Negre

Cum s-a schimbat aprovizionarea Europei Centrale și de Est

Hesseling a explicat că aprovizionarea cu gaze a regiunii s-a redus semnificativ în perioada 2022–2023. Schimbarea principală a fost scăderea volumelor de gaze rusești transportate prin conducte.

„Ceea ce a compensat nu a fost atât un flux direct de energie către regiune, ci mai degrabă numeroase fluxuri de la vest la est. Europa de Vest dispune de mai multe facilităţi energetice şi de o infrastructură comercială deja stabilită pentru aducerea gazelor, iar acestea au fost direcţionate în cantităţi mai mari către regiunea Europei Centrale şi de Est”, a explicat Hesseling.

Reprezentantul AIE a menționat și contribuția conductei Baltic Pipe, prin care gazele norvegiene ajung în Polonia, prin Danemarca. Aceasta joacă „un rol esenţial în aprovizionarea regiunii cu gaze”, a precizat el.

Cererea regională rămâne sub nivelul de dinaintea crizei energetice. Totuși, perspectiva prezentată de Hesseling pentru Europa Centrală și de Est diferă de cea pentru alte zone ale continentului.

„Se observă că cererea de gaze este mult mai scăzută faţă de nivelul de dinaintea crizei anterioare. Totuşi, anticipăm o creştere a cererii de gaze în această regiune, ceea ce o diferenţiază de alte părţi ale Europei. În timp ce în alte zone europene preconizăm un declin structural, aici ne aşteptăm la o oarecare creştere, datorită posibilităţii de a trece de la cărbune la gaze naturale”, a arătat reprezentantul Agenției Internaționale a Energiei.

Gazele lichefiate completează alternativele de aprovizionare

Pe lângă producția internă, Hesseling a indicat gazul natural lichefiat, cunoscut sub abrevierea GNL, drept o sursă necesară pentru acoperirea deficitului. El a descris și schimbările apărute în contractarea acestor volume.