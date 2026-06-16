Curentul oceanic care poate da peste cap clima Europei. Cercetătorii avertizează că schimbarea ar putea fi de zece ori mai rapidă

Sistemul oceanic care ține Europa în echilibru

AMOC funcționează ca o uriașă bandă transportoare a căldurii în Oceanul Atlantic. Prin deplasarea apelor calde spre nord și a celor reci spre sud, sistemul contribuie la menținerea unor condiții climatice relativ stabile în Europa. De aceea, orice modificare majoră a acestui mecanism poate avea efecte în lanț asupra vremii, infrastructurii și economiilor europene.

Modelele climatice indică deja o posibilă slăbire a AMOC pe fondul încălzirii globale. Problema este că oamenii de știință nu pot spune cu precizie când, cât de repede și cât de puternic se va produce această schimbare. Diferențele dintre estimări sunt mari, iar incertitudinea este alimentată de lipsa unor măsurători directe pe termen lung.

Monitorizarea sistematică a AMOC a început abia în urmă cu aproximativ două decenii. Înainte de această perioadă, cercetătorii au fost nevoiți să se bazeze pe indicatori indirecți, precum temperaturile istorice ale suprafeței oceanului. Aceste date pot oferi indicii importante, dar nu înlocuiesc observațiile directe ale unui sistem atât de complex.

De aici apar și dezbaterile științifice recente. Unele studii sugerează că AMOC s-a slăbit deja, în timp ce altele sunt mai prudente. Cercetătorii spun însă că aceste diferențe nu înseamnă neapărat contradicții fundamentale, ci reflectă mai ales faptul că omenirea încearcă să înțeleagă un sistem planetar uriaș cu un volum încă limitat de date.

De ce un colaps ar lovi Europa atât de rapid

În scenariul în care AMOC nu doar slăbește, ci ajunge la colaps, efectele asupra Europei ar putea fi dramatice. Clima s-ar putea modifica într-un ritm de până la zece ori mai rapid decât cel actual, ceea ce ar face adaptarea mult mai dificilă pentru societăți, orașe, agricultură și sisteme de sănătate.

O astfel de accelerare ar putea însemna schimbări bruște ale temperaturilor, furtuni mai puternice, presiune suplimentară asupra zonelor de coastă, probleme în producția de alimente și cerere mai mare de energie. Într-o Europă care deja se confruntă cu valuri de căldură, secetă, inundații și creșterea nivelului mărilor, un șoc climatic suplimentar ar putea deveni extrem de greu de gestionat.

Cercetătorii subliniază că nu există încă un calendar sigur pentru un asemenea scenariu. Un colaps AMOC ar putea fi aproape, ar putea avea loc peste un secol sau ar putea fi evitat dacă emisiile globale sunt reduse suficient de rapid. Problema este că, fără observații constante, lumea nu poate ști din timp care dintre aceste scenarii devine mai probabil.