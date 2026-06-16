Curentul oceanic care poate da peste cap clima Europei. Cercetătorii avertizează că schimbarea ar putea fi de zece ori mai rapidă
Europa ar putea fi expusă unei schimbări climatice mult mai rapide decât se estima, dacă unul dintre cele mai importante sisteme de curenți oceanici ai planetei ar intra într-un colaps. Oamenii de știință atrag atenția că Circulația Meridională de Inversiune a Atlanticului, cunoscută sub acronimul AMOC, este esențială pentru echilibrul climatic al continentului și că monitorizarea ei este în pericol.
AMOC transportă căldura din zonele tropicale spre nordul Oceanului Atlantic și influențează clima din Europa, nivelul mărilor, frecvența furtunilor, producția agricolă, consumul de energie și chiar migrația populațiilor, scrie The Guardian. Într-un scenariu extrem, slăbirea acestui sistem ar putea duce la schimbări climatice de până la zece ori mai rapide decât cele resimțite în prezent.
Sistemul oceanic care ține Europa în echilibru
AMOC funcționează ca o uriașă bandă transportoare a căldurii în Oceanul Atlantic. Prin deplasarea apelor calde spre nord și a celor reci spre sud, sistemul contribuie la menținerea unor condiții climatice relativ stabile în Europa. De aceea, orice modificare majoră a acestui mecanism poate avea efecte în lanț asupra vremii, infrastructurii și economiilor europene.
Modelele climatice indică deja o posibilă slăbire a AMOC pe fondul încălzirii globale. Problema este că oamenii de știință nu pot spune cu precizie când, cât de repede și cât de puternic se va produce această schimbare. Diferențele dintre estimări sunt mari, iar incertitudinea este alimentată de lipsa unor măsurători directe pe termen lung.
Monitorizarea sistematică a AMOC a început abia în urmă cu aproximativ două decenii. Înainte de această perioadă, cercetătorii au fost nevoiți să se bazeze pe indicatori indirecți, precum temperaturile istorice ale suprafeței oceanului. Aceste date pot oferi indicii importante, dar nu înlocuiesc observațiile directe ale unui sistem atât de complex.
De aici apar și dezbaterile științifice recente. Unele studii sugerează că AMOC s-a slăbit deja, în timp ce altele sunt mai prudente. Cercetătorii spun însă că aceste diferențe nu înseamnă neapărat contradicții fundamentale, ci reflectă mai ales faptul că omenirea încearcă să înțeleagă un sistem planetar uriaș cu un volum încă limitat de date.
De ce un colaps ar lovi Europa atât de rapid
În scenariul în care AMOC nu doar slăbește, ci ajunge la colaps, efectele asupra Europei ar putea fi dramatice. Clima s-ar putea modifica într-un ritm de până la zece ori mai rapid decât cel actual, ceea ce ar face adaptarea mult mai dificilă pentru societăți, orașe, agricultură și sisteme de sănătate.
O astfel de accelerare ar putea însemna schimbări bruște ale temperaturilor, furtuni mai puternice, presiune suplimentară asupra zonelor de coastă, probleme în producția de alimente și cerere mai mare de energie. Într-o Europă care deja se confruntă cu valuri de căldură, secetă, inundații și creșterea nivelului mărilor, un șoc climatic suplimentar ar putea deveni extrem de greu de gestionat.
Cercetătorii subliniază că nu există încă un calendar sigur pentru un asemenea scenariu. Un colaps AMOC ar putea fi aproape, ar putea avea loc peste un secol sau ar putea fi evitat dacă emisiile globale sunt reduse suficient de rapid. Problema este că, fără observații constante, lumea nu poate ști din timp care dintre aceste scenarii devine mai probabil.
Tocmai de aceea, monitorizarea AMOC nu mai poate fi tratată ca o simplă preocupare academică. Ea devine o formă de securitate climatică, comparabilă cu sistemele care urmăresc riscuri majore pentru planetă. Fără aceste date, decidenții politici ar lua măsuri pe baza unor estimări incomplete.
Monitorizarea curenților, amenințată de lipsa banilor
Paradoxul semnalat de oamenii de știință este că tocmai acest sistem de monitorizare, esențial pentru înțelegerea viitorului climatic al Europei, riscă să fie redus sau întrerupt. Mai multe inițiative internaționale care urmăresc AMOC se confruntă cu probleme de finanțare, iar unele ar putea fi suspendate.
Situația este complicată și de posibile reduceri bugetare în Statele Unite, unde agenții precum NASA, NOAA și National Science Foundation contribuie semnificativ la finanțarea observațiilor oceanice. În paralel, Europa a lansat inițiativa OceanEye, cu un buget de 50 de milioane de euro pentru observații oceanice, însă cercetătorii avertizează că actualele programe trebuie menținute până când noile mecanisme vor deveni complet operaționale.
Costul total al monitorizării AMOC este estimat la aproximativ 25 de milioane de euro pe an. Raportat la populația Uniunii Europene, suma ar însemna doar câțiva cenți de persoană anual pentru menținerea unuia dintre cele mai importante sisteme de avertizare climatică ale lumii.
Apelul cercetătorilor este clar: Uniunea Europeană, Regatul Unit și partenerii internaționali trebuie să asigure rapid o strategie stabilă de finanțare. În lipsa ei, lumea riscă să piardă exact instrumentele de care are nevoie pentru a înțelege dacă Europa se apropie de una dintre cele mai mari schimbări climatice ale secolului.