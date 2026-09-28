„How to Live on Earth”, documentarul prezentat de Benedict Cumberbatch despre cele mai spectaculoase locuri de pe Pământ, gratuit pe YouTube VIDEO
Dacă ai chef de un documentar bun, dar nu vrei să cauți prin abonamentele serviciilor de streaming, YouTube are acum o producție de aproape o oră și jumătate pe care o poți vedea gratuit. „How to Live on Earth”, prezentat și narat de Benedict Cumberbatch, este disponibil integral pe YouTube, pe canalul oficial Open Planet.
Filmul nu este un documentar clasic despre schimbările climatice și nici o producție construită exclusiv în jurul unor avertismente despre viitor. „How to Live on Earth” pornește de la o întrebare mai simplă: cum putem continua să trăim pe Pământ astfel încât și natura să aibă un viitor?
Benedict Cumberbatch prezintă documentarul care este disponibil gratuit pe YouTube
„How to Live on Earth” este o producție Open Planet Studios, realizată în asociere cu Villars Institute Foundation și Silvania. Filmul este regizat de Fredi Devas, cunoscut pentru producții precum „Planet Earth II” și „Seven Worlds, One Planet”, iar printre producători se află Fredi Devas și Jonnie Hughes. Muzica include o temă principală semnată de Hans Zimmer și Jacob Shea pentru Bleeding Fingers Music.
Benedict Cumberbatch are rolul de prezentator și narator și ghidează publicul printr-o serie de povești filmate în mai multe regiuni ale lumii. Actorul nu este însă singura voce importantă a producției. Printre contributorii principali se numără Xiye Bastida, activistă pentru justiție climatică, Dan O’Neill, biolog de teren, realizator de filme despre natură și explorator, dar și Sam Kass, fost chef la Casa Albă și consilier pe politici de nutriție.
Producția a avut premiera mondială la Londra, în cadrul London Climate Action Week, înainte de lansarea în cinematografele selectate. Din 20 septembrie, producția a ajuns însă la un public mult mai mare prin YouTube, unde poate fi urmărită gratuit la nivel global.
De la albine și păduri la orașe care fac loc naturii
„How to Live on Earth” este construit în jurul unor exemple concrete, nu doar al unor explicații generale despre protejarea planetei. Documentarul merge în locuri unde oamenii încearcă deja să repare relația cu ecosistemele din jurul lor și urmărește soluții care pot părea surprinzătoare.
Printre temele abordate se află dispariția polenizatorilor, modul în care agricultura afectează ecosistemele, valoarea economică a naturii și felul în care anumite comunități folosesc cunoștințe transmise de generații pentru a înțelege mediul în care trăiesc.
Unul dintre exemplele prezentate urmărește rolul albinelor și problemele apărute atunci când polenizatorii dispar din anumite regiuni agricole. Filmul ajunge apoi la relația dintre oameni și elefanți, la pădurile tropicale și la rețelele complexe care există în interiorul ecosistemelor.
Documentarul discută și despre hrană, inclusiv despre presiunea pe care agricultura și producția de carne o exercită asupra naturii. Sunt prezentate inclusiv alternative alimentare și tehnologii care încearcă să reducă presiunea asupra ecosistemelor.
O altă temă este relația dintre natură și sănătatea mintală. Filmul explorează felul în care apropierea de mediul natural poate influența modul în care oamenii se simt și discută despre legătura dintre bunăstarea umană și starea ecosistemelor.
Documentarul pune întrebări despre hrană, bani și relația cu natura
Producția este structurată în jurul mai multor întrebări despre felul în care oamenii pot continua să prospere fără să distrugă sistemele naturale de care depind. Printre acestea se află modul în care evaluăm natura, cum putem hrăni o populație în creștere și cum ne poate ajuta natura să ne simțim mai conectați la mediul în care trăim.
Filmul ajunge inclusiv la subiecte precum poluarea râurilor, exploatarea aurului și mercurul, serviciile oferite de ecosisteme și încercările de a atribui o valoare economică biodiversității. Sunt prezentate și soluții experimentale pentru producția de proteine, refacerea recifelor de corali și regenerarea pădurilor.
În partea dedicată orașelor, documentarul urmărește exemple în care spațiul urban este regândit astfel încât natura să poată reveni. Ideea centrală este că protejarea ecosistemelor nu trebuie privită doar ca o activitate separată de viața de zi cu zi, ci ca parte a modului în care sunt proiectate agricultura, orașele, economia și alimentația.
„How to Live on Earth” are un ton optimist și încearcă să arate că există deja oameni care testează astfel de soluții în diferite colțuri ale lumii. Documentarul nu susține că problemele planetei au fost rezolvate, ci adună exemple despre ceea ce se poate întâmpla atunci când oamenii încearcă să înțeleagă și să folosească procesele naturale în loc să le ignore.