„How to Live on Earth”, documentarul prezentat de Benedict Cumberbatch despre cele mai spectaculoase locuri de pe Pământ, gratuit pe YouTube VIDEO

Benedict Cumberbatch prezintă documentarul care este disponibil gratuit pe YouTube

„How to Live on Earth” este o producție Open Planet Studios, realizată în asociere cu Villars Institute Foundation și Silvania. Filmul este regizat de Fredi Devas, cunoscut pentru producții precum „Planet Earth II” și „Seven Worlds, One Planet”, iar printre producători se află Fredi Devas și Jonnie Hughes. Muzica include o temă principală semnată de Hans Zimmer și Jacob Shea pentru Bleeding Fingers Music.

Benedict Cumberbatch are rolul de prezentator și narator și ghidează publicul printr-o serie de povești filmate în mai multe regiuni ale lumii. Actorul nu este însă singura voce importantă a producției. Printre contributorii principali se numără Xiye Bastida, activistă pentru justiție climatică, Dan O’Neill, biolog de teren, realizator de filme despre natură și explorator, dar și Sam Kass, fost chef la Casa Albă și consilier pe politici de nutriție.

Producția a avut premiera mondială la Londra, în cadrul London Climate Action Week, înainte de lansarea în cinematografele selectate. Din 20 septembrie, producția a ajuns însă la un public mult mai mare prin YouTube, unde poate fi urmărită gratuit la nivel global.

De la albine și păduri la orașe care fac loc naturii

„How to Live on Earth” este construit în jurul unor exemple concrete, nu doar al unor explicații generale despre protejarea planetei. Documentarul merge în locuri unde oamenii încearcă deja să repare relația cu ecosistemele din jurul lor și urmărește soluții care pot părea surprinzătoare.

Printre temele abordate se află dispariția polenizatorilor, modul în care agricultura afectează ecosistemele, valoarea economică a naturii și felul în care anumite comunități folosesc cunoștințe transmise de generații pentru a înțelege mediul în care trăiesc.

Unul dintre exemplele prezentate urmărește rolul albinelor și problemele apărute atunci când polenizatorii dispar din anumite regiuni agricole. Filmul ajunge apoi la relația dintre oameni și elefanți, la pădurile tropicale și la rețelele complexe care există în interiorul ecosistemelor.

Documentarul discută și despre hrană, inclusiv despre presiunea pe care agricultura și producția de carne o exercită asupra naturii. Sunt prezentate inclusiv alternative alimentare și tehnologii care încearcă să reducă presiunea asupra ecosistemelor.