În acest context, programul Food Heroes își propune să contribuie la formarea unor generații mai conștiente de importanța alimentației sănătoase și a reducerii risipei alimentare, prin obiceiuri care pot fi deprinse încă de la vârste mici. Diversitatea alimentelor din farfurie, un consum mai mare de fructe și legume și folosirea responsabilă a alimentelor sunt câteva dintre temele abordate în cadrul programului.

Și în cea de-a șasea ediție, Food Heroes a combinat componenta educațională cu cea practică. În cadrul atelierelor organizate în școli, echipa Electrolux România le-a prezentat elevilor informații despre alimentația echilibrată, reducerea risipei alimentare și modul în care alegerile de zi cu zi pot contribui la utilizarea responsabilă a resurselor. Sesiunile au inclus și demonstrații culinare interactive, prin care copiii au putut descoperi modalități simple și atractive de a integra fructele și legumele în alimentație.

În 2026, programul și-a extins prezența la nivel național și a cooptat un nou chef partener, Chef Andrei Chirilă, care s-a alăturat Chef-ilor Liviu Lambrino și Paul Siserman. Astfel, cele 116 ateliere organizate anul acesta au ajuns la peste 3.000 de elevi din București, Cluj-Napoca, Oradea, Suceava și Iași.

„După șase ani de program educațional Food Heroes în România, ne bucură să vedem că programul continuă să crească și să ajungă la tot mai mulți copii. Credem că obiceiurile pe care le formăm în copilărie ne însoțesc mult timp, iar prin Food Heroes ne dorim ca elevii să descopere, într-un mod practic și atractiv, că alegerile alimentare pe care le fac zi de zi pot conta atât pentru sănătatea lor, cât și pentru resursele planetei. Faptul că circa 14.200 de copii au participat până acum la atelierele noastre ne motivează să ducem această experiență mai departe. Le mulțumim partenerilor noștri și colegilor din echipa Electrolux România, care au contribuit, ediție de ediție, la dezvoltarea programului.”, a declarat Teodora Juravle, Director de Marketing Electrolux România.

Dincolo de atelierele desfășurate în școli, în 2026 Food Heroes a ajuns mai aproape de copii și prin activări în cadrul unor evenimente dedicate acestora, precum 1uniFest și Forbes Kids Festival. Atelierele educative, demonstrațiile culinare, jocurile și activitățile interactive le-au oferit copiilor ocazia să descopere, într-un mod practic și atractiv, mai multe despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare. Mesajele Food Heroes au fost duse mai departe și prin seria video „Micile vedete în bucătărie”, un proiect susținut de Electrolux România, în care copiii gătesc alături de Chef Liviu Lambrino, iar fiecare rețetă devine o experiență de învățare și descoperire, care încurajează formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase încă de la vârste mici.

Programul Food Heroes, dezvoltat la nivel global de Fundația Electrolux, are ca scop educarea tinerilor cu privire la alimentația sănătoasă și sustenabilă. Mai mult, programul contribuie activ la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru 2030 ale ONU, evidențiind angajamentul Electrolux de a crea un viitor mai sustenabil și mai sănătos pentru toți.