Ce înseamnă supraimpozitarea producătorilor de energie și cine va fi afectat direct. Măsura pregătită de Guvern

În cazul energiei electrice, o asemenea măsură ar putea însemna că producătorii vor trebui să vireze statului o parte din veniturile considerate suplimentare, în funcție de formula care va fi stabilită de autorități.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a explicat că sunt analizate mai multe variante de intervenție, în cadrul unei strategii care urmărește evoluția pieței până în 2030, însă suprataxarea ar avea un caracter temporar.

„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem, exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei”, a declarat acesta.

Potrivit ministrului, măsura ar putea fi aplicată tuturor producătorilor, indiferent dacă energia este obținută din surse hidro, nucleare, regenerabile sau convenționale.

Banii colectați ar urma să ajungă la firmele afectate de scumpiri

Obiectivul autorităților nu este doar colectarea unor venituri suplimentare la buget, ci și folosirea acestora pentru susținerea consumatorilor noncasnici, categorie din care fac parte companiile, fabricile și alte entități care utilizează energia electrică în activitatea lor.

Ministerul analizează introducerea unui mecanism bazat pe credit fiscal, prin care firmele afectate de scumpiri ar putea beneficia de facilități fiscale dacă investesc în reducerea consumului, eficiență energetică sau producerea propriei electricități.

„Acum încercăm să gândim o schemă de sprijin care să se bazeze pe credit fiscal, care să meargă către acei consumatori care sunt foarte afectați și care iau măsuri de reducere a consumului de energie, eficientizare sau autoconsum”, a explicat ministrul.

De exemplu, o fabrică ce investește în echipamente care consumă mai puțină electricitate sau în panouri fotovoltaice ar putea deveni eligibilă pentru sprijin, dacă viitoarea schemă va include asemenea investiții.

Ce înseamnă măsura pentru facturile populației

Pentru consumatorii casnici, adică persoanele care folosesc electricitatea în locuințe, propunerea nu presupune introducerea unei taxe suplimentare pe factură, deoarece supraimpozitarea ar urma să fie suportată direct de producătorii de energie.