Ce înseamnă supraimpozitarea producătorilor de energie și cine va fi afectat direct. Măsura pregătită de Guvern
Producătorii de energie electrică din România ar putea fi obligați să plătească o taxă suplimentară pentru o perioadă limitată, în cadrul unei măsuri analizate de Ministerul Energiei pentru temperarea creșterii prețurilor și sprijinirea companiilor care suportă facturi tot mai mari la electricitate. Propunerea, care ar urma să se aplice cel mult până la 1 aprilie, vizează toate categoriile de producători, indiferent de tehnologia utilizată, însă mecanismul exact de impozitare și condițiile de acordare a ajutoarelor nu au fost încă stabilite.
Ce înseamnă supraimpozitarea și cine ar urma să plătească
Supraimpozitarea presupune introducerea unei obligații fiscale suplimentare față de taxele obișnuite, care poate fi aplicată anumitor venituri sau câștiguri obținute de companiile dintr-un sector economic.
În cazul energiei electrice, o asemenea măsură ar putea însemna că producătorii vor trebui să vireze statului o parte din veniturile considerate suplimentare, în funcție de formula care va fi stabilită de autorități.
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a explicat că sunt analizate mai multe variante de intervenție, în cadrul unei strategii care urmărește evoluția pieței până în 2030, însă suprataxarea ar avea un caracter temporar.
„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem, exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei”, a declarat acesta.
Potrivit ministrului, măsura ar putea fi aplicată tuturor producătorilor, indiferent dacă energia este obținută din surse hidro, nucleare, regenerabile sau convenționale.
Banii colectați ar urma să ajungă la firmele afectate de scumpiri
Obiectivul autorităților nu este doar colectarea unor venituri suplimentare la buget, ci și folosirea acestora pentru susținerea consumatorilor noncasnici, categorie din care fac parte companiile, fabricile și alte entități care utilizează energia electrică în activitatea lor.
Ministerul analizează introducerea unui mecanism bazat pe credit fiscal, prin care firmele afectate de scumpiri ar putea beneficia de facilități fiscale dacă investesc în reducerea consumului, eficiență energetică sau producerea propriei electricități.
„Acum încercăm să gândim o schemă de sprijin care să se bazeze pe credit fiscal, care să meargă către acei consumatori care sunt foarte afectați și care iau măsuri de reducere a consumului de energie, eficientizare sau autoconsum”, a explicat ministrul.
De exemplu, o fabrică ce investește în echipamente care consumă mai puțină electricitate sau în panouri fotovoltaice ar putea deveni eligibilă pentru sprijin, dacă viitoarea schemă va include asemenea investiții.
Ce înseamnă măsura pentru facturile populației
Pentru consumatorii casnici, adică persoanele care folosesc electricitatea în locuințe, propunerea nu presupune introducerea unei taxe suplimentare pe factură, deoarece supraimpozitarea ar urma să fie suportată direct de producătorii de energie.
Totuși, acest lucru nu înseamnă că facturile gospodăriilor vor scădea automat, deoarece prețul final depinde și de costurile de furnizare, tarifele de transport și distribuție, taxele aplicabile și ofertele comerciale. Efectul asupra populației ar putea fi unul indirect, dacă măsura contribuie la temperarea prețurilor angro și la reducerea costurilor suportate de companii.
România a mai aplicat o suprataxă în energie
Supraimpozitarea nu reprezintă o premieră, deoarece România a aplicat anterior o contribuție asupra veniturilor suplimentare obținute de producătorii de energie din tranzacțiile angro, peste praguri de 450 de lei/MWh, ulterior reduse la 400 de lei/MWh.
Într-o etapă, cota a ajuns la 100%, însă mecanismul a generat controverse juridice și a fost analizat de Curtea Constituțională. Fondurile colectate erau utilizate pentru finanțarea compensațiilor acordate furnizorilor în cadrul schemei de plafonare a prețurilor. Experiența anterioară explică de ce stabilirea unei noi suprataxe necesită atenție atât în privința nivelului de impozitare, cât și a efectelor asupra investițiilor și funcționării pieței.
Deocamdată, noua măsură rămâne în discuție, iar autoritățile trebuie să stabilească procentul aplicabil, veniturile vizate și condițiile concrete prin care companiile ar putea beneficia de sprijin.