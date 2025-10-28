Ultima ora
Cum funcționează sistemul e-SIGUR, radarele care identifică șoferii pe străzile din România. Cum te poți trezi cu dosar penal
România a intrat într-o nouă etapă de digitalizare a controlului rutier prin implementarea sistemului e-SIGUR, o rețea națională de radare și camere video capabile să identifice șoferii și să trimită automat amenzile acasă. Deși scopul declarat este creșterea siguranței în trafic, sistemul vine și cu o avertizare fermă din partea Poliției Române: dacă proprietarul mașinii oferă date false despre persoana care a condus vehiculul în momentul abaterii, riscă dosar penal pentru fals în declarații.

Noul mecanism elimină necesitatea opririi șoferilor în trafic pentru sancționare, dar în același timp mută responsabilitatea identificării exacte asupra proprietarului mașinii. Prin camere de înaltă rezoluție, sistemul poate distinge trăsături faciale și detalii precise din interiorul autovehiculului, ceea ce face imposibilă invocarea unei identități false fără consecințe legale.

Cum funcționează radarele din sistemul e-SIGUR

Potrivit Poliției Române, e-SIGUR utilizează radare de tip TruCAM II, amplasate pe trepiede în afara carosabilului, în zone cu risc ridicat de accidente. Aceste dispozitive captează imagini video și foto la calitate ridicată, capabile să surprindă clar atât plăcuțele de înmatriculare, cât și fețele conducătorilor auto. În cazul unei abateri, cum ar fi depășirea limitei de viteză, imaginile sunt transmise automat către Centrul Național e-SIGUR, unde sunt analizate și corelate cu baza de date a Poliției.

După procesarea cazului, proprietarul vehiculului primește acasă o notificare oficială privind abaterea, împreună cu o solicitare de a identifica persoana aflată la volan. Dacă răspunsul este incomplet sau neadevărat, iar imaginile confirmă contrariul, se consideră că a fost săvârșită infracțiunea de fals în declarații, pedepsită de Codul penal cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Ce riscuri există pentru șoferi și cum pot fi evitate

Sistemul e-SIGUR funcționează la nivel național și vizează în special creșterea disciplinei în trafic. În practică, însă, mulți șoferi ignoră gravitatea procesului de identificare. Cazul mediatizat de Poliția Română la începutul anului 2025 este relevant: proprietarul unui autoturism a declarat că vehiculul fusese condus de o femeie, însă imaginile radar arătau clar un bărbat la volan. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru fals în declarații.

Pentru a evita astfel de situații, e esențial ca proprietarii să completeze cu atenție formularul primit și să indice corect persoana care a condus. Chiar dacă intenția este de a proteja un prieten sau o rudă, consecințele legale pot fi mult mai grave decât o simplă amendă. În plus, sistemul de supraveghere este conceput să elimine orice dubiu prin probe video clare.

Prin extinderea e-SIGUR, România face un pas important către modernizarea monitorizării rutiere. Totuși, noul cadru tehnologic vine la pachet cu o responsabilitate sporită pentru toți participanții la trafic: respectarea legii nu mai este doar o chestiune de bun-simț, ci și una verificabilă, documentată și imposibil de contestat fără riscuri penale.

