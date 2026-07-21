Controllerul pentru PS6 ar putea arăta complet diferit. Un brevet Sony dezvăluie un ecran tactil și butoane care se mută după cum vrei

Poți muta joystick-urile și butoanele aproape oriunde pe controller

Potrivit brevetului, controllerul folosește o suprafață magnetică împărțită într-o rețea de 4 x 7 puncte. Pe această suprafață se fixează diferite module, precum joystick-uri analogice, D-pad-ul sau alte butoane de control. Ideea este simplă: nu mai ești obligat să folosești aceeași poziționare pentru toate jocurile.

Dacă preferi joystick-ul mai sus sau mai jos ori vrei un alt aranjament al comenzilor pentru un anumit gen de joc, le poți muta fără să schimbi controllerul.

Un astfel de sistem ar putea fi util și pentru accesibilitate, deoarece fiecare își poate configura comenzile în funcție de modul în care ține controllerul în mâini.

Touchpad-ul ar putea fi înlocuit cu un ecran tactil

Una dintre cele mai interesante schimbări descrise în brevet este dispariția actualului touchpad de pe DualSense. În locul lui apare un mic ecran tactil care poate afișa notificări, mesaje, meniuri rapide și setările controllerului.

Documentația menționează inclusiv posibilitatea conectării la telefon, ceea ce ar permite afișarea apelurilor primite direct pe controller. Nu este clar dacă acestea vor putea fi preluate sau doar afișate, însă ideea sugerează o integrare mai strânsă între PlayStation și smartphone. Navigarea prin meniuri s-ar face cu ajutorul unui selector rotativ integrat în modulul cu ecran.

Sony pune accent și pe accesibilitate

Conceptul nu apare din senin. Compania a lansat deja pentru PlayStation 5 controllerul Access, destinat celor care au nevoie de un dispozitiv adaptat diferitelor dizabilități. Noul brevet pare să ducă aceeași idee mai departe, dar într-un produs destinat tuturor.

În loc să cumperi un controller diferit pentru fiecare nevoie, ai putea rearanja comenzile în câteva secunde. Rămâne însă o provocare importantă. Modulele magnetice trebuie să rămână perfect fixate în timpul jocului, mai ales în titlurile competitive, unde fiecare mișcare bruscă poate face diferența.