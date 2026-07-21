UE vrea să rupă monopolul Siri și Gemini. Apple și Google avertizează că telefonul tău ar putea deveni mai vulnerabil

Alți asistenți AI vor putea controla aplicațiile de pe Android

Comisia Europeană consideră că Google are un avantaj uriaș. Gemini este integrat direct în Android. Poate fi activat prin voce. Poate vedea informațiile de pe ecran și poate executa acțiuni în diferite aplicații. Serviciile concurente nu primesc acum același nivel de acces.

Noile reguli acoperă 11 funcții importante ale Android. Asistenții alternativi vor putea fi activați prin comenzi vocale. Vor putea folosi datele de pe ecran, microfonul, camera și anumite informații furnizate de senzori. Accesul va necesita consimțământul utilizatorului.

Un asistent terț ar putea trimite un mesaj, programa o întâlnire sau adăuga produse pe lista de cumpărături. Ar putea deschide o aplicație de livrare și finaliza o comandă. Ar putea modifica luminozitatea, opri Bluetooth sau activa modul „Nu deranja”.

Google a transformat deja Gemini pe Android într-un instrument capabil să vadă ecranul și să lucreze cu mai multe aplicații. Bruxelles-ul vrea ca aceeași infrastructură să fie disponibilă și rivalilor.

Google și Apple invocă riscuri pentru datele personale

Google spune că decizia poate slăbi măsurile de protecție existente. Kent Walker, președintele pentru afaceri globale al companiei, avertizează că aplicațiile externe ar putea primi permisiuni sensibile și foarte puternice. În prezent, producătorii de telefoane au un rol important în verificarea asistenților integrați.

Compania se opune și obligației de a distribui date din Google Search. Începând din ianuarie 2027, motoarele de căutare concurente vor putea primi informații despre interogări, rezultate, clicuri și afișări. Comisia spune că datele vor ajuta rivalii să își îmbunătățească serviciile.

Google susține că măsura poate expune căutările private ale europenilor. Există și riscul divulgării unor secrete comerciale. Compania a avertizat deja că regulile antimonopol ale Uniunii Europene pot crea probleme de securitate.