UE vrea să rupă monopolul Siri și Gemini. Apple și Google avertizează că telefonul tău ar putea deveni mai vulnerabil
Uniunea Europeană deschide un nou front împotriva Apple și Google. De această dată, miza este controlul asistenților cu inteligență artificială de pe smartphone-uri. Bruxelles-ul vrea ca aplicații precum ChatGPT sau Claude să primească pe Android acces similar cu cel oferit serviciului Gemini. Primele măsuri obligatorii au fost adoptate pe 16 iulie 2026, potrivit Comisiei Europene.
Google trebuie să deschidă mai multe funcții importante ale sistemului Android până cel târziu la 1 august 2027. Apple se confruntă cu cerințe asemănătoare. Compania a decis însă să amâne lansarea noului Siri AI pe iPhone și iPad în Uniunea Europeană. Ambele companii susțin că regulile pot pune în pericol datele personale ale utilizatorilor.
Alți asistenți AI vor putea controla aplicațiile de pe Android
Comisia Europeană consideră că Google are un avantaj uriaș. Gemini este integrat direct în Android. Poate fi activat prin voce. Poate vedea informațiile de pe ecran și poate executa acțiuni în diferite aplicații. Serviciile concurente nu primesc acum același nivel de acces.
Noile reguli acoperă 11 funcții importante ale Android. Asistenții alternativi vor putea fi activați prin comenzi vocale. Vor putea folosi datele de pe ecran, microfonul, camera și anumite informații furnizate de senzori. Accesul va necesita consimțământul utilizatorului.
Un asistent terț ar putea trimite un mesaj, programa o întâlnire sau adăuga produse pe lista de cumpărături. Ar putea deschide o aplicație de livrare și finaliza o comandă. Ar putea modifica luminozitatea, opri Bluetooth sau activa modul „Nu deranja”.
Google a transformat deja Gemini pe Android într-un instrument capabil să vadă ecranul și să lucreze cu mai multe aplicații. Bruxelles-ul vrea ca aceeași infrastructură să fie disponibilă și rivalilor.
Google și Apple invocă riscuri pentru datele personale
Google spune că decizia poate slăbi măsurile de protecție existente. Kent Walker, președintele pentru afaceri globale al companiei, avertizează că aplicațiile externe ar putea primi permisiuni sensibile și foarte puternice. În prezent, producătorii de telefoane au un rol important în verificarea asistenților integrați.
Compania se opune și obligației de a distribui date din Google Search. Începând din ianuarie 2027, motoarele de căutare concurente vor putea primi informații despre interogări, rezultate, clicuri și afișări. Comisia spune că datele vor ajuta rivalii să își îmbunătățească serviciile.
Google susține că măsura poate expune căutările private ale europenilor. Există și riscul divulgării unor secrete comerciale. Compania a avertizat deja că regulile antimonopol ale Uniunii Europene pot crea probleme de securitate.
Apple folosește argumente asemănătoare. Compania afirmă că un asistent AI cu acces profund poate citi și trimite mesaje. Poate vedea fișiere sau fotografii. Poate face cumpărături și poate controla aplicații. O eroare sau un atac informatic ar putea avea consecințe serioase.
Europenii riscă să primească funcțiile AI mai târziu
Apple a confirmat că noul Siri AI nu va fi disponibil pe iPhone și iPad în Uniunea Europeană odată cu lansarea iOS 27 și iPadOS 27. România este inclusă în această decizie. Compania nu a oferit o dată pentru activarea serviciului.
Apple susține că a propus un sistem numit Trusted System Agent. Acesta ar fi funcționat ca un intermediar între asistenții AI, datele utilizatorului și aplicațiile instalate. Soluția urma să fie implementată gradual. Comisia Europeană nu a acceptat propunerea în forma prezentată.
Astfel, utilizatorii europeni vor rămâne temporar fără mai multe funcții. Printre acestea se află noua aplicație Siri, instrumentele avansate de scriere și controlul aplicațiilor prin comenzi naturale. Mai multe detalii despre Siri AI în Europa arată că diferențele dintre regiunile lumii devin tot mai vizibile.
Bruxelles-ul spune că firmele pot introduce condiții de securitate pentru accesarea funcțiilor sensibile. Acestea trebuie să fie obiective și nediscriminatorii. Utilizatorul trebuie să decidă ce asistent instalează și ce permisiuni îi oferă.
Conflictul va decide cine controlează următoarea generație de smartphone-uri. Apple și Google vor să păstreze integrarea strictă dintre software și serviciile proprii. Uniunea Europeană vrea concurență. Pentru utilizatori, rezultatul poate însemna mai multe opțiuni. Poate însemna însă și mai multe aplicații cu acces la cele mai intime informații din telefon.