Orange pregătește plecări voluntare și pensionări anticipate în România. Mesajul transmis angajaților
Orange România pregătește un nou program prin care o parte dintre angajați ar urma să părăsească voluntar compania sau să intre în pensionare anticipată. Informația a fost transmisă angajaților printr-un mesaj intern semnat de Julien Ducarroz, CEO-ul Orange România, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.
Mesajul transmis în interiorul companiei vorbește despre măsuri menite să reducă nivelul costurilor operaționale. Angajații care îndeplinesc criteriile stabilite de companie ar urma să fie contactați individual de departamentul de resurse umane și ar putea alege dacă acceptă plecarea, în condițiile oferite de Orange. La momentul publicării informației, compania nu anunțase public programul.
Orange începe cu plecările voluntare și pensionările anticipate
Potrivit informațiilor transmise angajaților, programul include două variante: plecarea voluntară prin acordul părților, însoțită de un pachet financiar, și pensionarea anticipată pentru persoanele care îndeplinesc condițiile stabilite.
Mesajul CEO-ului indică însă și posibilitatea unor măsuri suplimentare dacă reducerile de costuri obținute prin aceste plecări nu vor fi suficiente. În comunicarea internă, Julien Ducarroz avertizează că Orange ar putea recurge ulterior la măsuri administrative „mult mai rigide și poate chiar neatractive”.
Informațiile citate de Profit.ro au fost confirmate de mai mulți angajați ai companiei. Una dintre sursele citate afirmă că un astfel de mecanism a mai fost folosit și anul trecut și că, în cazul în care plecările voluntare nu ating obiectivele stabilite, pot urma restructurări de posturi și departamente.
Orange nu anunțase public, la momentul apariției informației, câți angajați ar urma să fie vizați de actualul program și nici care este numărul de persoane pe care compania speră să le convingă să plece voluntar.
Orange România are aproape 4.000 de angajați
Orange România avea la finalul anului 2025 aproximativ 3.931 de angajați, potrivit datelor menționate în informațiile publicate de Profit.ro. Numărul mediu de salariați a scăzut cu aproximativ 3,1% față de anul precedent.
În același timp, compania continuă să raporteze rezultate importante pe piața locală. În prima jumătate a anului 2026, Orange România a avut venituri consolidate de aproximativ 690 de milioane de euro, potrivit datelor prezentate în materialul citat.
La nivelul grupului, Orange a raportat pentru primul semestru din 2026 venituri de 20,9 miliarde de euro, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă din 2025. Grupul a raportat și o creștere de 5% a EBITDAaL, până la 6,1 miliarde de euro.
România este inclusă de Orange în segmentul „Europe 6”, alături de Polonia, Belgia, Luxemburg, Slovacia și Moldova. Pentru acest segment, compania a raportat o creștere de 4,1% a veniturilor în prima jumătate a anului.
Ce se întâmplă dacă plecările voluntare nu sunt suficiente
Mesajul transmis angajaților lasă deschisă posibilitatea unei a doua etape, în cazul în care obiectivul de reducere a costurilor nu este atins prin măsurile voluntare. În acest scenariu, compania ar putea lua măsuri administrative suplimentare, însă amploarea sau forma acestora nu a fost anunțată public.
Deocamdată, informațiile disponibile nu indică un număr oficial de concedieri și nici un plan public privind desființarea unor anumite posturi sau departamente. Tocmai de aceea, termenul de „disponibilizări” trebuie privit cu atenție în acest moment: programul comunicat angajaților vizează, în prima etapă, plecări voluntare și pensionări anticipate.
Situația apare într-un moment în care Orange își continuă planul strategic „Trust the future”, lansat la începutul lui 2026. La nivel de grup, compania spune că strategia urmărește creșterea, eficiența operațională și dezvoltarea serviciilor digitale.
Orange România nu a publicat, la momentul informațiilor citate, un comunicat oficial privind noul program de plecări. Orice detalii despre numărul persoanelor vizate, criteriile exacte sau eventualele etape ulterioare depind de comunicarea oficială a companiei.