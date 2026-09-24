Orange pregătește plecări voluntare și pensionări anticipate în România. Mesajul transmis angajaților

Orange începe cu plecările voluntare și pensionările anticipate

Potrivit informațiilor transmise angajaților, programul include două variante: plecarea voluntară prin acordul părților, însoțită de un pachet financiar, și pensionarea anticipată pentru persoanele care îndeplinesc condițiile stabilite.

Mesajul CEO-ului indică însă și posibilitatea unor măsuri suplimentare dacă reducerile de costuri obținute prin aceste plecări nu vor fi suficiente. În comunicarea internă, Julien Ducarroz avertizează că Orange ar putea recurge ulterior la măsuri administrative „mult mai rigide și poate chiar neatractive”.

Informațiile citate de Profit.ro au fost confirmate de mai mulți angajați ai companiei. Una dintre sursele citate afirmă că un astfel de mecanism a mai fost folosit și anul trecut și că, în cazul în care plecările voluntare nu ating obiectivele stabilite, pot urma restructurări de posturi și departamente.

Orange nu anunțase public, la momentul apariției informației, câți angajați ar urma să fie vizați de actualul program și nici care este numărul de persoane pe care compania speră să le convingă să plece voluntar.

Orange România are aproape 4.000 de angajați

Orange România avea la finalul anului 2025 aproximativ 3.931 de angajați, potrivit datelor menționate în informațiile publicate de Profit.ro. Numărul mediu de salariați a scăzut cu aproximativ 3,1% față de anul precedent.

În același timp, compania continuă să raporteze rezultate importante pe piața locală. În prima jumătate a anului 2026, Orange România a avut venituri consolidate de aproximativ 690 de milioane de euro, potrivit datelor prezentate în materialul citat.

La nivelul grupului, Orange a raportat pentru primul semestru din 2026 venituri de 20,9 miliarde de euro, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă din 2025. Grupul a raportat și o creștere de 5% a EBITDAaL, până la 6,1 miliarde de euro.