Orange investește 200 de milioane de euro în rețeaua viitorului: 5G Standalone, Wi-Fi 7 și un nou „scut” digital
Playtech a fost marți, 30 iunie, la evenimentul organizat de Orange România, unde compania a prezentat direcțiile concrete ale noii strategii „Trust the Future”. Operatorul vrea să depășească statutul clasic de furnizor de telefonie și internet și să devină un jucător important în infrastructura digitală, securitate cibernetică și servicii construite pentru economia conectată a următorilor ani.
Planul vine la pachet cu investiții de peste 200 de milioane de euro în 2026 și cu lansări care au impact atât pentru utilizatorii obișnuiți, cât și pentru companii: extinderea 5G/5G+, testarea la scară mare a 5G Standalone, Wi-Fi 7 pentru clienții rezidențiali și servicii de protecție digitală reunite sub brandul SCUT.
5G Standalone, testat acolo unde rețeaua este pusă la încercare
Orange spune că viitorul rețelelor mobile nu mai înseamnă doar un speedtest mai bun pe telefon. În noua logică a companiei, infrastructura trebuie să rămână funcțională și sigură pentru plăți, transport, spitale, administrație, servicii de urgență sau industrie, inclusiv în momentele în care zeci de mii de oameni folosesc internetul simultan.
În acest context, Orange a prezentat rezultatele unor teste de 5G Standalone realizate la concerte cu public numeros. În cel mai mare test, peste 33.300 de utilizatori au fost conectați în același timp, traficul total a depășit 5,1 TB, iar viteza medie de download pe 5G a fost de 141 Mbps. Potrivit companiei, rezultatele sunt relevante mai ales pentru tehnologia Network Slicing, care permite separarea virtuală a capacității rețelei pentru aplicații critice. Astfel, un terminal de plată sau o comunicație de urgență ar putea funcționa independent de traficul uriaș generat de public.
Orange susține că este, în prezent, singurul operator din România care oferă capabilitățile unei rețele 5G Standalone. Diferența față de infrastructura 5G actuală este importantă: noua arhitectură nu se mai bazează pe elemente esențiale de 4G și poate susține servicii cu latență mai mică, stabilitate mai bună și reguli dedicate pentru anumite categorii de trafic.
Pentru clienții de zi cu zi, extinderea 5G+ continuă și în zonele cu aglomerație mare. Orange a anunțat extinderea serviciului pe litoral, în Constanța și în metroul bucureștean, unde sunt acoperite peste 45 de stații, inclusiv tunelurile. La finalul lunii mai, aproximativ 3,5 milioane de terminale active din rețeaua Orange erau compatibile cu 5G+.
Ca să vezi concret cum se comportă rețeaua, poți testa gratuit serviciul 5G+ ultra-rapid timp de 15 zile. Oferta este disponibilă inclusiv dacă nu ești client Orange, fără să schimbi operatorul sau să semnezi un contract: activezi un SIM nou dintr-un magazin Orange ori un eSIM de pe orange.ro.
Wi-Fi 7 ajunge acasă, nu doar în birouri
Una dintre cele mai concrete noutăți pentru clienții rezidențiali este lansarea Giga Wi-Fi, alături de noul echipament Giga Box Wi-Fi 7. Orange aduce astfel standardul Wi-Fi 7 în locuințele românilor, după ce îl folosise anterior în segmentul business.
Miza este evidentă într-o casă în care funcționează simultan mai multe televizoare, console, laptopuri, camere de supraveghere, telefoane, aspiratoare inteligente și dispozitive de tip smart home. În plus, streamingul 4K, cloud gaming-ul, apelurile video și aplicațiile cu inteligență artificială cer o conexiune stabilă, nu doar un abonament cu o viteză mare trecută pe hârtie.
Noul Giga Box folosește tehnologia Multi-Link Operation, care permite conectarea simultană pe mai multe benzi radio. Echipamentul organizează dispozitivele pe trei rețele dedicate, în funcție de capabilitățile lor, pentru a reduce aglomerația și întârzierile din rețeaua de acasă. În testele Orange, routerul a depășit 2.000 Mbps la download și 900 Mbps la upload prin Wi-Fi, folosind dispozitive compatibile cu standardul nou. Compania promovează, de asemenea, viteze mai mari, acoperire extinsă și stabilitate pentru multe dispozitive conectate în același timp.
Important este, însă, ca utilizatorii să aibă și telefoane sau laptopuri cu Wi-Fi 7 pentru a beneficia de performanțele maxime. Un router modern poate îmbunătăți rețeaua pentru toate dispozitivele, însă diferența cea mai mare se vede când echipamentul conectat poate folosi noul standard. Am explicat anterior ce aduce în plus Wi-Fi 7 într-o locuință cu multe gadgeturi conectate.
SCUT, răspunsul Orange la atacurile informatice
Strategia „Trust the Future” nu se oprește la infrastructură. Orange pariază și pe zona de securitate cibernetică, prin SCUT, compania lansată de Orange Business împreună cu Orange Cyberdefense. În mai puțin de un an de la lansare, SCUT deservește peste 100 de companii, a investigat mai mult de 7.000 de incidente de securitate și monitorizează permanent peste 2.400 de echipamente, potrivit datelor prezentate la eveniment.
Serviciul central este MDR, prescurtarea de la Managed Detection and Response. Pe scurt, acesta promite monitorizare permanentă, identificarea rapidă a amenințărilor și intervenție atunci când apar activități suspecte într-o infrastructură IT. Este un tip de protecție util inclusiv pentru IMM-uri, care nu au mereu o echipă extinsă de specialiști în securitate.
SCUT oferă servicii de monitorizare continuă, detectare de amenințări, evaluare a vulnerabilităților și răspuns la incidente, cu suport local și tehnologii bazate pe inteligență artificială. Într-o perioadă în care securitatea cibernetică a devenit o problemă de continuitate pentru companii, nu doar o temă tehnică, această zonă este la fel de importantă ca viteza de internet.
Mesajul Orange este clar: următorul deceniu nu va fi câștigat doar de operatorul care oferă semnal bun sau un abonament mai ieftin. Compania mizează pe infrastructură rezilientă, conectivitate mai rapidă, servicii inteligente și protecție digitală, într-o Românie care depinde tot mai mult de internet pentru aproape orice activitate importantă.