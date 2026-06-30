Orange investește 200 de milioane de euro în rețeaua viitorului: 5G Standalone, Wi-Fi 7 și un nou „scut” digital

5G Standalone, testat acolo unde rețeaua este pusă la încercare

Orange spune că viitorul rețelelor mobile nu mai înseamnă doar un speedtest mai bun pe telefon. În noua logică a companiei, infrastructura trebuie să rămână funcțională și sigură pentru plăți, transport, spitale, administrație, servicii de urgență sau industrie, inclusiv în momentele în care zeci de mii de oameni folosesc internetul simultan.

În acest context, Orange a prezentat rezultatele unor teste de 5G Standalone realizate la concerte cu public numeros. În cel mai mare test, peste 33.300 de utilizatori au fost conectați în același timp, traficul total a depășit 5,1 TB, iar viteza medie de download pe 5G a fost de 141 Mbps. Potrivit companiei, rezultatele sunt relevante mai ales pentru tehnologia Network Slicing, care permite separarea virtuală a capacității rețelei pentru aplicații critice. Astfel, un terminal de plată sau o comunicație de urgență ar putea funcționa independent de traficul uriaș generat de public.

Orange susține că este, în prezent, singurul operator din România care oferă capabilitățile unei rețele 5G Standalone. Diferența față de infrastructura 5G actuală este importantă: noua arhitectură nu se mai bazează pe elemente esențiale de 4G și poate susține servicii cu latență mai mică, stabilitate mai bună și reguli dedicate pentru anumite categorii de trafic.

Pentru clienții de zi cu zi, extinderea 5G+ continuă și în zonele cu aglomerație mare. Orange a anunțat extinderea serviciului pe litoral, în Constanța și în metroul bucureștean, unde sunt acoperite peste 45 de stații, inclusiv tunelurile. La finalul lunii mai, aproximativ 3,5 milioane de terminale active din rețeaua Orange erau compatibile cu 5G+.

Ca să vezi concret cum se comportă rețeaua, poți testa gratuit serviciul 5G+ ultra-rapid timp de 15 zile. Oferta este disponibilă inclusiv dacă nu ești client Orange, fără să schimbi operatorul sau să semnezi un contract: activezi un SIM nou dintr-un magazin Orange ori un eSIM de pe orange.ro.

Wi-Fi 7 ajunge acasă, nu doar în birouri

Una dintre cele mai concrete noutăți pentru clienții rezidențiali este lansarea Giga Wi-Fi, alături de noul echipament Giga Box Wi-Fi 7. Orange aduce astfel standardul Wi-Fi 7 în locuințele românilor, după ce îl folosise anterior în segmentul business.