Orange, Digi și Vodafone se luptă pentru milioane de clienți în România: cum arată piața telecom în 2026
Piața telecom din România trece printr-o perioadă de transformare. Deși românii folosesc tot mai mult internetul mobil, conexiunile rapide și serviciile bazate pe fibră optică, veniturile totale ale industriei continuă să scadă. Datele oficiale arată că 2025 a fost al cincilea an consecutiv în care sectorul comunicațiilor electronice a înregistrat un declin financiar.
Potrivit datelor publicate de ANCOM, operatorii telecom au avut anul trecut venituri de aproximativ 16 miliarde de lei, echivalentul a aproape 3,2 miliarde de euro. Scăderea față de anul anterior a fost redusă, sub 1%, însă tendința rămâne aceeași: serviciile tradiționale de telefonie aduc tot mai puțini bani, în timp ce internetul devine principalul motor al industriei.
Digi și Orange domină piața de telefonie mobilă
Românii aveau la finalul lui 2025 aproximativ 22,8 milioane de cartele SIM active, un număr aproape identic cu cel din anul anterior. Schimbarea importantă vine din comportamentul utilizatorilor: abonamentele au crescut cu aproximativ 5%, în timp ce numărul cartelelor preplătite active a scăzut cu 13%.
În funcție de numărul de conexiuni mobile active, competiția este dominată de trei mari operatori. Digi și Orange se află foarte aproape unul de celălalt, fiecare cu aproximativ 34% din piață, în timp ce Vodafone ocupă poziția a treia cu aproximativ 24%.
Pe segmentul persoanelor fizice, Digi este lider cu o cotă de 47%, urmat de Orange cu 28%. În schimb, Orange conduce pe zona de cartele preplătite, unde are aproximativ 60% din utilizatori, dar și în segmentul companiilor, cu 38%.
Situația s-ar putea schimba după integrarea utilizatorilor Telekom în rețeaua Vodafone, proces care ar putea modifica echilibrul dintre cei trei mari operatori. Conform estimărilor ANCOM, Vodafone ar putea ajunge lider pe segmentul clienților business, în timp ce Digi, Orange și Vodafone ar urma să domine fiecare câte o categorie importantă.
Pe partea de internet mobil, românii au ajuns la 22,3 milioane de conexiuni, în creștere cu 3% față de 2024. Tehnologia 5G continuă să câștige teren: 5,1 milioane de conexiuni foloseau deja rețele 5G, cu o creștere anuală de 45%.
Internetul preia controlul în telecom, iar telefonia pierde teren
Dacă telefonia clasică este în declin, internetul este zona care susține industria. În 2025, conexiunile de internet fix au depășit pragul de 7 milioane, iar fibra optică până la locuință sau sediu a ajuns la 5,7 milioane de conexiuni.
Digi domină puternic piața de internet fix, cu aproximativ 74% dintre conexiuni, urmat de Orange cu 15% și Vodafone cu 10%. Creșterea nu mai vine doar din orașele mari, ci și din mediul rural, unde conexiunile fixe au crescut cu 6%.
O altă schimbare importantă este consumul de date. Traficul mediu lunar pe cartelă SIM activă a crescut la 12,7 GB, față de 11,2 GB în 2024. La nivelul populației, consumul mediu a ajuns la aproape 14,7 GB pe lună.
În același timp, traficul de voce continuă să scadă. Românii au vorbit aproximativ 55 de miliarde de minute în 2025, cu 5% mai puțin decât în anul anterior. Mesajele, aplicațiile de comunicare și serviciile online schimbă tot mai mult modul în care oamenii folosesc telefonul.
În ceea ce privește veniturile operatorilor, clasamentul arată diferit față de numărul de clienți. Orange rămâne lider, cu aproximativ 33% din veniturile pieței telecom, urmat de Digi cu 32% și Vodafone cu 23%.
Datele arată că industria telecom din România intră într-o nouă etapă. Competiția nu se mai duce doar pentru numărul de abonați, ci pentru servicii mai rapide, rețele 5G, fibră optică și ecosisteme digitale. Pentru utilizatori, lupta dintre Orange, Digi și Vodafone înseamnă oferte mai agresive, dar pentru operatori presiunea de a investi în tehnologii noi crește constant.