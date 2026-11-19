Vodafone Innovation Hub Cluj este finanțat de companie și va oferi studenților, profesorilor și cercetătorilor acces la tehnologii avansate și la expertiza specialiștilor Vodafone. Obiectivul este dezvoltarea unor soluții care să poată fi folosite în industrie și în viața de zi cu zi.

În laborator vor putea fi dezvoltate și testate aplicații de inteligență artificială, robotică, drone, comunicații 5G și 6G, sisteme prin satelit și securitate cibernetică. Printre proiectele care vor putea fi realizate se numără roboți conectați pentru fabrici, soluții de monitorizare inteligentă a infrastructurii și aplicații de realitate augmentată care permit colaborarea la distanță. Laboratorul va sprijini și pregătirea viitorilor specialiști, prin proiecte de cercetare, mentorat și colaborări cu industria.

„Ne dorim ca România să fie nu doar un utilizator al noilor tehnologii, ci și un loc în care acestea sunt dezvoltate. Prin noul centru de inovare de la Cluj le oferim studenților și cercetătorilor acces la tehnologie și la experiența specialiștilor Vodafone, astfel încât ideile lor să poată deveni soluții concrete. Este o investiție în inovație, dar mai ales în oamenii care vor construi viitorul tehnologic al României si demonstrează încrederea noastră în forța creativă și tehnologică a Clujului’”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Centre de inovare conectate în Cluj-Napoca și București

Centrul de la Cluj-Napoca se alătură Vodafone Innovation Hub deschis în 2023 la Politehnica București. Infrastructurile de cercetare din cele două orașe sunt interconectate prin fibră optică și tehnologii 5G, permițând echipelor să colaboreze și să testeze împreună noi aplicații.

Rețelele private 5G Standalone și sistemele de procesare locală a datelor vor permite testarea unor tehnologii care au nevoie de reacții rapide și de transmiterea informațiilor în timp real, precum roboții industriali sau aplicațiile de realitate augmentată.

Vodafone investește 1 milion de euro într-un proiect european de cercetare 5G Standalone

În paralel cu investiția în noul laborator, Vodafone România și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sunt parteneri în proiectul european 5G-SHARE, care urmărește dezvoltarea unor rețele private 5G Standalone în universități și conectarea acestora pentru proiecte comune de cercetare.

Proiectul are un buget total de 16,4 milioane de euro, dintre care aproximativ 12,3 milioane de euro reprezintă finanțare europeană, și reunește nouă parteneri din România, Irlanda, Cehia și Italia.

Vodafone România investește 1 milion de euro pentru implementarea rețelei private academice 5G Standalone în cadrul proiectului. Prin 5G-SHARE vor fi dezvoltate și testate șapte aplicații inovatoare, inclusiv soluții de educație interactivă, realitate augmentată pentru industrie, comunicații securizate și tehnologii avansate de protecție a datelor.