Anunțul Orange pentru toți românii care ajung pe litoral în 2026. Cum a luat fața Vodafone și Digi, conform ANCOM

Orange extinde 5G pe litoral și la festivalurile verii

Orange Romania transmite că tehnologia 5G/5G+ este disponibilă în toate stațiunile de pe litoralul românesc, iar extinderea va continua în luna iulie cu acoperire 5G/5G+ în Municipiul Constanța. Pentru turiști, asta înseamnă că experiența de conectivitate nu ar trebui să depindă doar de zona în care se află sau de numărul de oameni din apropiere.

Compania spune că rețeaua a fost pregătită special pentru perioadele cu trafic intens, în special în contextul festivalurilor și evenimentelor de vară. Orange este partener de conectivitate pentru Nostalgia, Beach, Please!, Summer Well, Orange Weekends și pentru vizitatorii Nibiru, evenimente unde traficul mobil poate crește de mai multe ori față de o zi obișnuită.

În astfel de contexte, problema nu este doar viteza maximă pe care o poate atinge o rețea în condiții ideale, ci capacitatea ei de a rezista atunci când mii de telefoane sunt conectate simultan în același spațiu. Orange spune că a dimensionat infrastructura pentru volume de trafic comparabile cu cele ale unui oraș de dimensiuni medii, un detaliu important pentru cei care au fost la evenimente unde internetul mobil devine inutil exact când ai mai mare nevoie de el.

Pe lângă experiența utilizatorilor, Orange asigură și infrastructură de fibră optică, conexiuni dedicate de internet și soluții de conectivitate pentru organizatori, parteneri și autorități. În plus, compania vorbește despre soluții de supraveghere video, rețele private 5G/5G+ și servicii digitale folosite pentru buna desfășurare a evenimentelor.

Cum se raportează Orange la Vodafone și Digi, conform ANCOM

Orange invocă cel mai recent raport ANCOM privind calitatea serviciilor de acces la internet pentru a sublinia că înregistrează cele mai mari viteze medii de internet mobil și fix din România. În acest context, compania își consolidează poziția în fața rivalilor direcți, Vodafone și Digi, mai ales pe segmentul în care viteza și stabilitatea conexiunii contează cel mai mult pentru utilizatorul obișnuit.

Pentru clienți, diferența se vede mai ales în scenarii concrete: când încerci să urci rapid un video de la un concert, când vrei să faci un apel video de pe plajă, când folosești hărți, aplicații de transport sau când ai nevoie de internet stabil într-o cazare aglomerată. Pe hârtie, 5G-ul sună bine, dar testul real se dă în locurile unde rețelele sunt suprasolicitate.

Orange spune că are în prezent rețeaua 5G/5G+ disponibilă în 126 de orașe din România. Aceasta promite viteze superioare, latență redusă, stabilitate mai bună în interior și o experiență optimizată în zonele cu densitate mare de utilizatori. Pentru litoral, mesajul este simplu: indiferent dacă ajungi în vacanță, la un festival sau la un eveniment de sezon, ar trebui să beneficiezi de conexiuni mai rapide și mai stabile.