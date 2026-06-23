Anunțul Orange pentru toți românii care ajung pe litoral în 2026. Cum a luat fața Vodafone și Digi, conform ANCOM
Românii care ajung pe litoral în vara lui 2026, fie pentru concediu, fie pentru festivalurile mari de la malul mării, primesc o veste importantă din partea Orange Romania. Operatorul anunță că a extins acoperirea 5G/5G+ în toate stațiunile de pe litoralul românesc, ceea ce înseamnă conexiuni mai rapide și mai stabile în zonele în care traficul de internet explodează în sezonul estival.
Anunțul vine într-un moment în care telefonul mobil a devenit o parte esențială din vacanță. Fie că vorbești despre postări pe rețelele sociale, streaming, plăți digitale, aplicații de ride sharing, rezervări sau comunicare în grupuri mari de prieteni, calitatea rețelei poate face diferența între o experiență fluidă și una frustrantă. Iar pe litoral, acolo unde în unele weekenduri se adună zeci sau chiar sute de mii de oameni, infrastructura telecom este pusă la încercare mai mult ca oricând.
Orange extinde 5G pe litoral și la festivalurile verii
Orange Romania transmite că tehnologia 5G/5G+ este disponibilă în toate stațiunile de pe litoralul românesc, iar extinderea va continua în luna iulie cu acoperire 5G/5G+ în Municipiul Constanța. Pentru turiști, asta înseamnă că experiența de conectivitate nu ar trebui să depindă doar de zona în care se află sau de numărul de oameni din apropiere.
Compania spune că rețeaua a fost pregătită special pentru perioadele cu trafic intens, în special în contextul festivalurilor și evenimentelor de vară. Orange este partener de conectivitate pentru Nostalgia, Beach, Please!, Summer Well, Orange Weekends și pentru vizitatorii Nibiru, evenimente unde traficul mobil poate crește de mai multe ori față de o zi obișnuită.
În astfel de contexte, problema nu este doar viteza maximă pe care o poate atinge o rețea în condiții ideale, ci capacitatea ei de a rezista atunci când mii de telefoane sunt conectate simultan în același spațiu. Orange spune că a dimensionat infrastructura pentru volume de trafic comparabile cu cele ale unui oraș de dimensiuni medii, un detaliu important pentru cei care au fost la evenimente unde internetul mobil devine inutil exact când ai mai mare nevoie de el.
Pe lângă experiența utilizatorilor, Orange asigură și infrastructură de fibră optică, conexiuni dedicate de internet și soluții de conectivitate pentru organizatori, parteneri și autorități. În plus, compania vorbește despre soluții de supraveghere video, rețele private 5G/5G+ și servicii digitale folosite pentru buna desfășurare a evenimentelor.
Cum se raportează Orange la Vodafone și Digi, conform ANCOM
Orange invocă cel mai recent raport ANCOM privind calitatea serviciilor de acces la internet pentru a sublinia că înregistrează cele mai mari viteze medii de internet mobil și fix din România. În acest context, compania își consolidează poziția în fața rivalilor direcți, Vodafone și Digi, mai ales pe segmentul în care viteza și stabilitatea conexiunii contează cel mai mult pentru utilizatorul obișnuit.
Pentru clienți, diferența se vede mai ales în scenarii concrete: când încerci să urci rapid un video de la un concert, când vrei să faci un apel video de pe plajă, când folosești hărți, aplicații de transport sau când ai nevoie de internet stabil într-o cazare aglomerată. Pe hârtie, 5G-ul sună bine, dar testul real se dă în locurile unde rețelele sunt suprasolicitate.
Orange spune că are în prezent rețeaua 5G/5G+ disponibilă în 126 de orașe din România. Aceasta promite viteze superioare, latență redusă, stabilitate mai bună în interior și o experiență optimizată în zonele cu densitate mare de utilizatori. Pentru litoral, mesajul este simplu: indiferent dacă ajungi în vacanță, la un festival sau la un eveniment de sezon, ar trebui să beneficiezi de conexiuni mai rapide și mai stabile.
Un alt detaliu important este că Orange a adus anterior conectivitate 5G Standalone în 23 de localități din Delta Dunării prin proiectul 5G Connect Danube Delta. Extinderea de pe litoral pare astfel o continuare firească a unei strategii prin care operatorul încearcă să acopere zone turistice importante, nu doar marile orașe.
Test gratuit de 100 GB pentru 15 zile
Orange încearcă să transforme anunțul de infrastructură și într-o ofertă directă pentru utilizatori. În vara lui 2026, atât clienții Orange care nu au încă un plan tarifar cu 5G+, cât și persoanele care nu sunt clienți Orange pot testa gratuit performanța rețelei. Oferta include 100 GB de internet mobil la viteze 5G+ timp de 15 zile.
Activarea este descrisă ca fiind simplă, fără contract, fără card bancar și fără obligații contractuale. Pentru cei care merg la mare sau la festival și vor să vadă concret cum se comportă rețeaua într-o zonă aglomerată, testul poate fi o metodă rapidă de comparație cu abonamentul sau cartela folosită în prezent.
Pentru Orange, miza este evidentă. Dacă utilizatorul simte diferența într-un moment în care are nevoie reală de internet rapid, șansele să ia în calcul o schimbare de operator cresc. Iar vara, cu festivaluri, concedii și mii de oameni conectați simultan, este probabil cel mai bun moment pentru un astfel de test.
În final, anunțul Orange pentru litoralul românesc din 2026 nu este doar despre 5G ca termen de marketing. Este despre o luptă tot mai vizibilă între operatori pentru viteză, acoperire și stabilitate exact acolo unde românii consumă cel mai mult internet mobil. Iar conform raportării invocate de companie pe baza datelor ANCOM, Orange se poziționează în fața Vodafone și Digi la capitolul viteze medii de internet mobil și fix.