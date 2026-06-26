Orange schimbă roamingul pentru vacanțele în afara UE, oferte noi. Ce primești dacă mergi în Turcia, Egipt, SUA sau Dubai

Mai puține zone tarifare, mai multă claritate pentru utilizatori

Una dintre cele mai importante modificări anunțate de Orange este reducerea numărului de zone tarifare pentru țările din afara Uniunii Europene, de la cinci la trei. Pe hârtie, pare o schimbare tehnică, dar pentru clientul obișnuit înseamnă mai puține necunoscute atunci când pleacă în vacanță sau într-o deplasare de serviciu.

În loc să cauți prin liste complicate și să încerci să înțelegi în ce zonă intră fiecare țară, noua structură ar trebui să facă experiența mai previzibilă. Orange spune că peste 100 de țări vor beneficia de prețuri mai bune, fie pentru că trec într-o zonă tarifară mai avantajoasă, fie prin reduceri directe ale tarifelor.

Zona 1 devine, în acest context, cea mai interesantă pentru românii care călătoresc des. Ea include 65 de țări, printre care Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Thailanda, SUA, Marea Britanie, Elveția și China. Practic, sunt acoperite multe dintre destinațiile care apar constant în planurile de vacanță ale românilor, de la city break-uri în Istanbul până la concedii în Hurghada, Dubai sau Thailanda.

Lista este importantă și pentru cei care călătoresc în regiune. În aceeași zonă sunt incluse toate țările din Balcanii de Vest: Macedonia de Nord, Albania, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Kosovo. Pentru românii care merg cu mașina spre Grecia, Albania sau Muntenegru, acest detaliu poate conta mai mult decât pare la prima vedere.

Beneficii noi la abonamente și o opțiune de 5 euro pentru călătorii scurte

O altă noutate vizează clienții care activează abonamentele Smart Plus, Smart Elite sau Smart Exclusive. Orange introduce pentru aceștia un beneficiu suplimentar: 2 GB pe lună pentru internet în roaming Rest of the World, în Zona 1. Este o cantitate suficientă pentru navigație, mesaje, verificarea emailului, aplicații de transport și utilizare moderată a rețelelor sociale, dacă nu te apuci să urmărești clipuri video pe date mobile.

Pentru călătorii scurte, operatorul introduce și o opțiune nouă cu valabilitate de 7 zile pentru Zona 1. Aceasta include 3 GB de internet și 10 minute la prețul de 5 euro. Este genul de pachet care poate concura mai direct cu soluțiile de eSIM de călătorie, folosite tot mai des de turiștii care vor internet imediat, fără să cumpere cartelă locală.

Orange mai anunță și că opțiunile existente își dublează valabilitatea, de la 15 la 30 de zile. Pentru cine pleacă într-o vacanță mai lungă, într-un tur prin mai multe țări sau într-o deplasare profesională, această schimbare reduce presiunea de a reactiva opțiuni pe parcurs.