Orange trece gratuit abonații la internet mai rapid. Ce se întâmplă cu vechiul pachet Fibră 500

Cine beneficiază de upgrade-ul gratuit la internetul Orange

Procesul vizează clienții Orange care au deja internet fix prin fibră optică și folosesc pachete cu viteze mai mici decât cele din oferta comercială actuală. În loc să fie obligați să solicite un abonament nou, aceștia primesc automat trecerea la o treaptă superioară.

Un exemplu este abonamentul Fibră 500, care este înlocuit cu Fibră 600. Clienții primesc notificări prin SMS despre modificare, iar trecerea se realizează direct din rețea. Factura nu ar trebui să includă costuri suplimentare pentru această schimbare, iar contractul existent nu trebuie semnat din nou.

Upgrade-ul poate fi util în special pentru locuințele în care sunt conectate simultan mai multe dispozitive, de la telefoane și laptopuri până la televizoare inteligente, console și echipamente pentru activități desfășurate de acasă.

Ce viteze oferă abonamentul Fibră 600

Noul pachet de bază din oferta Orange permite viteze maxime de până la 600 Mbps la descărcare și 300 Mbps la încărcare. Diferența se vede și în valorile estimate în condiții normale de utilizare, dar și în cele minime garantate.

Potrivit specificațiilor prezentate pentru abonament, vitezele sunt următoarele:

Viteză maximă de download: 600 Mbps.

Viteză maximă de upload: 300 Mbps.

Viteză normală estimată la download: 264 Mbps.

Viteză normală estimată la upload: 187 Mbps.

Viteză minimă garantată la download: 200 Mbps.

Viteză minimă garantată la upload: 100 Mbps.

Pachetul include un router Internet Box cu Wi-Fi 6, care permite conectarea dispozitivelor pe benzile de 2,4 GHz și 5 GHz. Tehnologia wireless mai nouă poate gestiona mai bine conexiunile simultane, însă viteza obținută efectiv depinde și de router, de dispozitivul folosit și de condițiile din locuință.

Oferta Orange include și două abonamente superioare. Fibră 1000 oferă viteze maxime de până la 940 Mbps la download și 480 Mbps la upload, iar Fibră 2300 ajunge la 2.100 Mbps pentru descărcare și 1.000 Mbps pentru încărcare. Cel din urmă pachet include routerul Giga Box cu Wi-Fi 7 și port LAN de 2,5 Gbps.