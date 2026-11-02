Orange trece gratuit abonații la internet mai rapid. Ce se întâmplă cu vechiul pachet Fibră 500
Orange a început să mărească gratuit viteza conexiunilor la internet fix pentru clienții care au abonamente cu viteze mai mici decât cele disponibile în oferta actuală. Trecerea se face automat, fără costuri suplimentare și fără semnarea unui nou contract. Printre cei vizați se numără și abonații care aveau pachetul Fibră 500, aceștia fiind trecuți la Fibră 600.
Modificarea este comunicată prin SMS, iar viteza mai mare poate fi folosită fără o schimbare a echipamentelor, dacă routerul existent este compatibil. Upgrade-ul aduce îmbunătățiri atât pentru descărcarea datelor, cât și pentru încărcarea acestora.
Cine beneficiază de upgrade-ul gratuit la internetul Orange
Procesul vizează clienții Orange care au deja internet fix prin fibră optică și folosesc pachete cu viteze mai mici decât cele din oferta comercială actuală. În loc să fie obligați să solicite un abonament nou, aceștia primesc automat trecerea la o treaptă superioară.
Un exemplu este abonamentul Fibră 500, care este înlocuit cu Fibră 600. Clienții primesc notificări prin SMS despre modificare, iar trecerea se realizează direct din rețea. Factura nu ar trebui să includă costuri suplimentare pentru această schimbare, iar contractul existent nu trebuie semnat din nou.
Upgrade-ul poate fi util în special pentru locuințele în care sunt conectate simultan mai multe dispozitive, de la telefoane și laptopuri până la televizoare inteligente, console și echipamente pentru activități desfășurate de acasă.
Ce viteze oferă abonamentul Fibră 600
Noul pachet de bază din oferta Orange permite viteze maxime de până la 600 Mbps la descărcare și 300 Mbps la încărcare. Diferența se vede și în valorile estimate în condiții normale de utilizare, dar și în cele minime garantate.
Potrivit specificațiilor prezentate pentru abonament, vitezele sunt următoarele:
- Viteză maximă de download: 600 Mbps.
- Viteză maximă de upload: 300 Mbps.
- Viteză normală estimată la download: 264 Mbps.
- Viteză normală estimată la upload: 187 Mbps.
- Viteză minimă garantată la download: 200 Mbps.
- Viteză minimă garantată la upload: 100 Mbps.
Pachetul include un router Internet Box cu Wi-Fi 6, care permite conectarea dispozitivelor pe benzile de 2,4 GHz și 5 GHz. Tehnologia wireless mai nouă poate gestiona mai bine conexiunile simultane, însă viteza obținută efectiv depinde și de router, de dispozitivul folosit și de condițiile din locuință.
Oferta Orange include și două abonamente superioare. Fibră 1000 oferă viteze maxime de până la 940 Mbps la download și 480 Mbps la upload, iar Fibră 2300 ajunge la 2.100 Mbps pentru descărcare și 1.000 Mbps pentru încărcare. Cel din urmă pachet include routerul Giga Box cu Wi-Fi 7 și port LAN de 2,5 Gbps.
Ce trebuie verificat pentru a beneficia de viteza mai mare
Chiar dacă upgrade-ul este activat din rețea, echipamentele folosite pot influența rezultatele testelor de viteză. Un router mai vechi sau o placă de rețea limitată la 100 Mbps nu va putea valorifica întregul potențial al abonamentului Fibră 600.
Pentru o verificare cât mai precisă, testul poate fi făcut prin cablu Ethernet sau printr-o conexiune Wi-Fi pe banda de 5 GHz. În cazul conexiunilor prin cablu, este recomandată folosirea unui cablu de rețea Cat 5e sau Cat 6, conectat corect, cu toate cele opt fire funcționale.
Și routerul trebuie verificat. Modelele Internet Box cu Wi-Fi 6 furnizate de Orange sau routerele proprii cu porturi Gigabit pot gestiona vitezele noului abonament. Dacă în locuință este folosit un echipament mai vechi, cu porturi limitate la 100 Mbps, viteza conexiunii va rămâne restricționată de acesta.
Într-o astfel de situație, clienții pot contacta serviciul de relații cu clienții Orange pentru a solicita verificarea echipamentului și, dacă este necesar, înlocuirea acestuia cu unul compatibil.
Cum poate fi verificat dacă upgrade-ul a fost activat
Primul indiciu este SMS-ul primit de la Orange, prin care clientul este informat că abonamentul a fost trecut la Fibră 600. După notificare, viteza poate fi verificată printr-un test de internet, preferabil pe cablu sau pe banda Wi-Fi de 5 GHz.
Un test realizat după trecerea de la Fibră 500 la Fibră 600 a indicat o viteză de peste 500 Mbps chiar și prin Wi-Fi de 5 GHz. Rezultatul confirmă că modificarea poate fi observată în utilizarea obișnuită, deși valorile obținute diferă în funcție de echipamente și de condițiile conexiunii.
Clienții care nu observă nicio îmbunătățire pot verifica mai întâi routerul și cablurile folosite. Uneori, o repornire a echipamentului este suficientă pentru actualizarea conexiunii. Dacă problema persistă, serviciul de asistență Orange poate verifica dacă abonamentul a fost trecut la noua viteză și dacă echipamentul instalat permite atingerea performanțelor promise.