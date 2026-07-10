OpenAI lansează GPT-5.6: noua generație de inteligență artificială promite performanțe record și costuri mult mai mici

Compania susține că accentul principal al dezvoltării a fost eficiența. Practic, utilizatorii pot obține răspunsuri mai bune la costuri mai mici sau pot rezolva un volum mai mare de muncă fără a crește bugetul alocat serviciilor AI.

Pe lângă Sol, OpenAI introduce și GPT-5.6 Terra, orientat spre utilizarea de zi cu zi, precum și GPT-5.6 Luna, modelul conceput pentru aplicații unde costul de operare este prioritar, fără a sacrifica performanța de bază.

O altă noutate este modul Ultra, destinat celor mai dificile sarcini. În loc ca un singur model să rezolve problema, sistemul coordonează simultan mai mulți agenți AI care lucrează în paralel, reducând timpul necesar finalizării proiectelor complexe și crescând șansele de a găsi soluții mai bune.

Performanțe mai mari, costuri mai mici și măsuri de securitate consolidate

OpenAI spune că GPT-5.6 stabilește noi recorduri în mai multe teste independente dedicate inteligenței artificiale. Modelul Sol a obținut rezultate de top în evaluări care măsoară capacitatea de rezolvare a sarcinilor profesionale complexe, programare și raționament științific.

În testele dedicate dezvoltării software, GPT-5.6 Sol a depășit modelele rivale atât din punctul de vedere al acurateței, cât și al eficienței, folosind mai puțini tokeni și finalizând sarcinile într-un timp semnificativ mai scurt. OpenAI susține că și modelele Terra și Luna oferă un raport performanță-preț foarte competitiv, fiind concepute pentru a face inteligența artificială mai accesibilă unui număr mai mare de utilizatori.

Noua generație introduce și funcții care permit modelului să scrie și să execute programe simple pentru coordonarea instrumentelor externe, analizarea rezultatelor intermediare și adaptarea strategiei pe parcurs. Acest lucru reduce numărul de interacțiuni necesare între aplicație și model, accelerând procesele automate și diminuând costurile de utilizare prin API.

OpenAI afirmă, în egală măsură, că GPT-5.6 beneficiază și de cele mai avansate sisteme de siguranță dezvoltate până acum. Înaintea lansării oficiale, modelele au fost supuse unei perioade extinse de testare, care a inclus simulări de atac, evaluări automate și colaborări cu organizații externe specializate în securitate. Compania spune că protecția este asigurată printr-o combinație între măsuri integrate direct în model și verificări în timp real, adaptate nivelului de risc al fiecărei utilizări.