OpenAI renunță la browserul Atlas, dar mută miza direct în Chrome și aplicația ChatGPT
OpenAI se pregătește să închidă Atlas, browserul construit în jurul ChatGPT și prezentat în octombrie 2025 drept o alternativă inteligentă la Chrome. Potrivit TechCrunch, compania nu abandonează însă ideea navigării asistate de inteligența artificială, ci mută cele mai importante funcții ale browserului în locurile în care utilizatorii lucrează deja: extensia ChatGPT pentru Google Chrome și aplicația desktop.
Atlas va înceta să funcționeze pe 9 august 2026, după o perioadă de tranziție de aproximativ 30 de zile. Utilizatorii trebuie să își exporte datele importante înainte de această dată, deoarece marcajele, filele deschise și istoricul de navigare nu vor fi transferate automat către noile produse. Parolele și cookie-urile vor putea fi mutate către aplicația desktop ChatGPT, iar marcajele către Chrome.
Decizia vine la mai puțin de un an după lansarea „ChatGPT Atlas” (https://playtech.ro/2025/openai-a-lansat-chatgpt-atlas-noul-browser-care-integreaza-inteligenta-artificiala-in-fiecare-pagina-web/), care promitea să transforme chatbotul în elementul central al fiecărei sesiuni de navigare. În loc să continue lupta directă pentru înlocuirea browserelor tradiționale, OpenAI pare să fi ajuns la concluzia că funcțiile AI pot ajunge mai ușor la public dacă sunt integrate în platformele deja folosite.
ChatGPT intră direct în Google Chrome
Noua extensie ChatGPT pentru Chrome va putea folosi contextul paginii web pe care o ai deschisă. Astfel, vei putea cere explicații despre informațiile afișate, rezumate ale articolelor, comparații între produse sau inițierea unor sarcini mai complexe fără să copiezi manual textul într-o conversație separată.
ChatGPT va fi disponibil și într-o bară laterală a browserului, ceea ce îl transformă într-un concurent direct pentru Gemini Side Panel, instrumentul similar dezvoltat de Google. OpenAI spune că această actualizare folosește experiența acumulată prin Atlas și feedbackul primit de la utilizatorii care au testat instrumentele capabile să interacționeze cu paginile web.
Strategia nu este complet nouă în industria AI. Anthropic a testat deja un „agent AI integrat în Chrome” (https://playtech.ro/2025/anthropic-lanseaza-claude-pentru-chrome-un-agent-ai-integrat-direct-in-browser-cum-te-va-ajuta-de-fapt/), iar Google și Microsoft își extind constant funcțiile bazate pe inteligență artificială din Chrome și Edge. În loc să convingă utilizatorii să își schimbe browserul, companiile încearcă să ocupe spațiul din interiorul celui pe care aceștia îl folosesc deja.
Pentru OpenAI, integrarea în Chrome oferă și un avantaj evident de distribuție. Compania nu mai trebuie să dezvolte și să promoveze un browser complet, cu toate problemele de compatibilitate, securitate și sincronizare pe care le presupune acesta. ChatGPT poate deveni o prezență permanentă în timpul navigării printr-o simplă extensie.
Aplicația desktop primește un browser mai puternic
Funcțiile avansate testate în Atlas vor ajunge în aplicația ChatGPT pentru desktop. Noul browser integrat va permite deschiderea mai multor file, navigarea pe site-uri, descărcarea fișierelor, autentificarea în conturi și interacțiunea cu diferite elemente ale paginilor fără să părăsești aplicația.
Separat, OpenAI folosește și un browser cloud, care rulează de la distanță pe serverele companiei. Acesta le oferă agenților AI un mediu în care pot executa sarcini în numele utilizatorului, precum documentarea unui subiect, colectarea unor informații sau parcurgerea mai multor pagini web. ChatGPT Agent utilizează deja instrumente asemănătoare pentru a combina cercetarea cu acțiunile efective.
Împreună, extensia Chrome, browserul din aplicația desktop și agentul cloud transformă ChatGPT într-un spațiu de lucru care poate trece de la simpla conversație la executarea unor sarcini. O strategie asemănătoare poate fi observată și în modul în care OpenAI a adus „Codex pe telefon” (https://playtech.ro/2026/openai-duce-codex-pe-telefon-programatorii-vor-putea-controla-proiectele-ai-direct-din-aplicatia-chatgpt/), încercând să facă instrumentele AI disponibile pe cât mai multe dispozitive.
Atlas dispare, dar ideea din spatele său continuă
Închiderea Atlas nu înseamnă neapărat că experimentul a eșuat complet. Browserul a funcționat ca o platformă pe care OpenAI a putut testa modul în care un asistent AI citește pagini, înțelege contextul și interacționează cu site-urile în numele utilizatorului.
Rezultatele acestor teste sunt acum împărțite între produse cu o bază mai mare de utilizatori. În Chrome, ChatGPT va putea asista navigarea obișnuită, în timp ce aplicația desktop va găzdui sarcinile mai complexe, care presupun autentificări, descărcări și interacțiuni cu mai multe pagini.
Pentru cei care folosesc Atlas, tranziția trebuie făcută înainte de 9 august 2026. OpenAI recomandă salvarea paginilor importante, exportarea marcajelor și mutarea parolelor sau a cookie-urilor, deoarece o parte dintre date nu va fi transferată automat.
Atlas dispare ca browser separat, însă ambiția OpenAI de a controla modul în care utilizatorii interacționează cu internetul rămâne. Diferența este că, în loc să încerce să înlocuiască Chrome, compania își instalează tehnologia chiar în interiorul lui.