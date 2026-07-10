OpenAI renunță la browserul Atlas, dar mută miza direct în Chrome și aplicația ChatGPT

Decizia vine la mai puțin de un an după lansarea „ChatGPT Atlas” (https://playtech.ro/2025/openai-a-lansat-chatgpt-atlas-noul-browser-care-integreaza-inteligenta-artificiala-in-fiecare-pagina-web/), care promitea să transforme chatbotul în elementul central al fiecărei sesiuni de navigare. În loc să continue lupta directă pentru înlocuirea browserelor tradiționale, OpenAI pare să fi ajuns la concluzia că funcțiile AI pot ajunge mai ușor la public dacă sunt integrate în platformele deja folosite.

ChatGPT intră direct în Google Chrome

Noua extensie ChatGPT pentru Chrome va putea folosi contextul paginii web pe care o ai deschisă. Astfel, vei putea cere explicații despre informațiile afișate, rezumate ale articolelor, comparații între produse sau inițierea unor sarcini mai complexe fără să copiezi manual textul într-o conversație separată.

ChatGPT va fi disponibil și într-o bară laterală a browserului, ceea ce îl transformă într-un concurent direct pentru Gemini Side Panel, instrumentul similar dezvoltat de Google. OpenAI spune că această actualizare folosește experiența acumulată prin Atlas și feedbackul primit de la utilizatorii care au testat instrumentele capabile să interacționeze cu paginile web.

Strategia nu este complet nouă în industria AI. Anthropic a testat deja un „agent AI integrat în Chrome” (https://playtech.ro/2025/anthropic-lanseaza-claude-pentru-chrome-un-agent-ai-integrat-direct-in-browser-cum-te-va-ajuta-de-fapt/), iar Google și Microsoft își extind constant funcțiile bazate pe inteligență artificială din Chrome și Edge. În loc să convingă utilizatorii să își schimbe browserul, companiile încearcă să ocupe spațiul din interiorul celui pe care aceștia îl folosesc deja.

Pentru OpenAI, integrarea în Chrome oferă și un avantaj evident de distribuție. Compania nu mai trebuie să dezvolte și să promoveze un browser complet, cu toate problemele de compatibilitate, securitate și sincronizare pe care le presupune acesta. ChatGPT poate deveni o prezență permanentă în timpul navigării printr-o simplă extensie.

Aplicația desktop primește un browser mai puternic

Funcțiile avansate testate în Atlas vor ajunge în aplicația ChatGPT pentru desktop. Noul browser integrat va permite deschiderea mai multor file, navigarea pe site-uri, descărcarea fișierelor, autentificarea în conturi și interacțiunea cu diferite elemente ale paginilor fără să părăsești aplicația.

Separat, OpenAI folosește și un browser cloud, care rulează de la distanță pe serverele companiei. Acesta le oferă agenților AI un mediu în care pot executa sarcini în numele utilizatorului, precum documentarea unui subiect, colectarea unor informații sau parcurgerea mai multor pagini web. ChatGPT Agent utilizează deja instrumente asemănătoare pentru a combina cercetarea cu acțiunile efective.