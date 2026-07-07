Cum transformi un PDF de 100 de pagini într-un rezumat de 5 minute cu AI

Nu cere doar un rezumat, spune AI-ului ce îți dorești

Primul pas este simplu: încarcă documentul PDF în ChatGPT, dacă folosești o versiune care permite atașarea fișierelor. După câteva momente, AI-ul îl va analiza și va putea răspunde la întrebări despre conținut.

Greșeala pe care o fac mulți utilizatori este să scrie doar „Fă-mi un rezumat”. De cele mai multe ori, răspunsul va fi prea general și va omite informații importante.

O variantă mult mai eficientă este să îi explici exact ce aștepți. De exemplu:

„Analizează întregul document și realizează un rezumat care să poată fi citit în aproximativ cinci minute. Evidențiază ideile principale, concluziile și informațiile esențiale, fără să omiți date importante”

Poți merge chiar mai departe și să adaptezi rezumatul în funcție de scopul tău. Dacă documentul este foarte tehnic, cere explicații într-un limbaj accesibil. Dacă îl citești pentru serviciu, roagă AI-ul să scoată în evidență doar recomandările sau concluziile. Dacă înveți pentru un examen, îi poți cere să transforme informațiile în întrebări și răspunsuri.

AI îți economisește timp, dar nu înlocuiește verificarea informațiilor

Un astfel de instrument poate reduce ore întregi de lectură la doar câteva minute, însă este bine să nu îi acorzi încredere oarbă, mai ales când ai de-a face cu documente importante.

Contractele, studiile medicale, rapoartele financiare sau documentele juridice ar trebui verificate întotdeauna și în varianta originală. AI-ul poate simplifica unele pasaje sau poate interpreta diferit anumite formulări, motiv pentru care este recomandat să verifici informațiile esențiale.